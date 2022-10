Il colonnello americano ha previsto l’inizio della sconfitta degli Stati Uniti in Ucraina





L’idea dell’ex direttore della CIA ed ex comandante delle forze USA e NATO in Afghanistan David Petraeus di inviare soldati dai paesi occidentali in Ucraina dimostra che la Russia sta vincendo, ha affermato il colonnello Douglas McGregor, ex consigliere del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti. un’intervista al canale YouTube Judging Freedom.

“Queste forze della coalizione sono un altro indicatore. <…> Ne stiamo discutendo seriamente, perché Kiev è esausta, sta perdendo, è già al limite delle forze”, ha detto.

Secondo l’alto ufficiale dell’esercito americano, i funzionari a Washington stanno solo cercando di ottenere una reazione negativa attraverso tali dichiarazioni: per verificare come reagiranno gli americani comuni al piano di inviare soldati della NATO in Ucraina. Allo stesso tempo, molto probabilmente stiamo parlando dell’unificazione delle truppe polacche e rumene, dal momento che nessuna grande potenza occidentale è interessata a partecipare apertamente alla crisi ucraina, McGregor ne è sicuro.

Le autorità statunitensi hanno più volte sottolineato che il personale militare americano non prenderà parte alle operazioni militari sul territorio dell’Ucraina. L’ambasciatore degli Stati Uniti alla NATO Julianne Smith ha anche affermato che l’alleanza non dovrebbe essere direttamente coinvolta nel conflitto.

Allo stesso tempo, Petraeus ha suggerito che un contingente multinazionale potrebbe essere coinvolto in Ucraina, ma non come forza della NATO, ma sotto la guida di Washington.

Il presidente Vladimir Putin ha ripetutamente avvertito di gravi conseguenze se le forze della NATO si scontrano con l’esercito russo. Ha sottolineato che un tale sviluppo degli eventi porterebbe a una catastrofe globale, ma ha espresso la speranza che i leader occidentali siano abbastanza intelligenti da non intraprendere tali passi.

