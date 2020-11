Il Collasso dell’Impero USA

Massicce frodi elettorali negli Stati Uniti

Contrariamente a quanto la CNN, il canale di notizie 24 ore su 24 con sede ad Atlanta, afferma che è “impossibile truccare un’elezione americana” e “che non ci sono mai state prove di accuse simili” negli USA, nonostante quattro anni consecutivi di clamore sull’interferenza russa, le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 stanno subendo enormi frodi che superano quelle del 2000 (un caso da manuale finora).

Il mondo intero sta assistendo a questo spettacolo molto angosciante e molti osservatori ritengono che il sistema politico degli Stati Uniti arrugginito e obsoleto non abbia mai avuto nemmeno un funzionamento democratico formale. L’utilizzo di nuove tecniche per migliorare la frode e renderla non rilevabile, invece, non ha mai smesso di migliorare, in particolare nella sua sezione relativa all’ingegneria sociale.

È stata accertata la frode del voto postale. Alcuni stati consentono il voto per corrispondenza fino al 12 novembre 2020 in quella che sembra essere una presa in giro della democrazia che ricorda i falsi frammenti di voto dell’antica Grecia (la frode elettorale era già praticata lì a quel tempo). Altri sospendono il conteggio dei voti mentre altri cambiano i minuti all’ultimo minuto come in un paese del Terzo Mondo da cartone animato. Soprattutto, i media hanno interrotto il presidente Donald Trump quando cerca di denunciare queste elezioni fasulle, dimostrando ancora una volta che il presidente degli Stati Uniti d’America è solo un extra rispetto ai potere veri nascosti che non si preoccupano mai di richiamarlo all’ordine, di mostrargli i limiti delle sue prerogative fittizie o addirittura di liquidarlo fisicamente in caso di forza maggiore.

Brogli elettorali negli USA

Gli Stati Uniti non sono una democrazia ma una plutocrazia oligarchica. Il sistema politico bipartisan degli Stati Uniti è chiuso come lo erano i sistemi autocratici più estremi. Qualunque siano i difetti di Trump, non possiamo biasimarlo per aver avuto il merito di aver esposto il sistema per come è realmente e questa realtà è tutt’altro che confortevole.

Gli Stati Uniti sono il centro dell’Impero e quell’impero sta crollando. I neoconservatori ei loro alleati in Europa si sbagliano gravemente se ritengono che la designazione di Biden / Harris e del clan Obama / Clinton alzerà l’asticella o porrà rimedio a una situazione derivante da una dinamica storica irreversibile. Il ritorno al linguaggio ironico e alla dittatura del politicamente corretto non può più sostituire come illusioni una realtà che rischia di essere molto sfortunata: l’Impero crolla e questo crollo rischia di tradursi in un guerra civile di incredibile violenza il cui impatto sul resto del mondo sarà devastante.

La manipolazione del COVID-19 è stata quindi uno degli strumenti di questa feroce lotta al vertice dell’Impero e non è un caso che nei giorni scorsi un nuovo agente patogeno killer avente fastidiose somiglianze con Hong Kong sta seminando il caos in termini di vite umane (tutte le morti sono sistematicamente attribuite a COVID-19).

Proteste per i brogli elettorali

Una delle grandi lezioni di queste elezioni è che senza quella che è nota come la “pandemia” COVID-19, Donald Trump si sarebbe facilmente assicurato la sua rielezione per un secondo mandato.

I media, i mega social di Internet statunitensi come Twitter e persino la ridicola Greta Thunberg (la manipolazione del riscaldamento globale e la frode del CO2) stanno cercando di ricostruire l’Impero delle bugie e l’immagine perfetta di una chimera in mezzo a rovine e detriti fumanti. Il danno è fatto. Le popolazioni non sono più così assonnate come nel 2000. Qualunque sia l’esito di questa mascherata elettorale statunitense, il trumpismo continuerà.

Per le altre potenze cosiddette “revisioniste”, il sistema politico statunitense resta uno dei più marci e corrotti del pianeta terra. I media cinesi sottolineano che lo spettacolo delle elezioni presidenziali americane è sempre stato di un livello paragonabile a quello dei sondaggi dei paesi sottosviluppati afflitti da violenza e corruzione. Da parte di Mosca, non importa chi vince, si comprende che il vero potere o lo stato profondo degli Stati Uniti non cambierà e sarà sempre ostile alla Russia.

Trump furioso

Tuttavia, questo elettroshock avrà conseguenze inaspettate sulle popolazioni degli Stati Uniti. Una parte dell’opinione degli Stati Uniti è già convinta della necessità di lottare contro un sistema predatore e usurpatore per niente americano. La scelta della gerontocrazia (Joe Biden è biologicamente logoro e potrebbe essere sostituito da Kamala Harris, che è previsto) la dice lunga sui piani a breve termine di The Deep State. Ironia della sorte, la CIA e altre agenzie di intelligence statunitensi hanno applicato agli Stati Uniti quello che facevano ad altri paesi classificati come ostili.

Il ritorno di un boomerang che ricorda una lontana maledizione mesopotamica.

Fonte: https://strategika51.org/2020/11/06/fraude-electorale-massive-aux-etats-unis/

Traduzione: Gerard Trousson