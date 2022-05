Il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina è al punto di svolta?

di Alastair Crooke .

Stiamo assistendo a un punto di svolta nella disputa sull’Ucraina, che un numero crescente di legislatori statunitensi vede come, in effetti, una “guerra” degli Stati Uniti contro la Russia? Cosa questo significhi non è chiaro, ma sembra creare uno scenario per una possibile escalation militare. Ma è ancora possibile un’escalation militare?

Potrebbe essere troppo presto per parlare di una “flessione” strategica, ma quello che sembra accadere è che linee temporali non corrispondenti si scontrano con realtà difficili e inevitabili.

All’inizio delle operazioni russe, Biden autorizzò le spese di emergenza e gli addestratori militari statunitensi in loco fornirono informazioni e consigli sul targeting tattico per aiutare l’esercito ucraino a distruggere le forze russe. Gli ucraini hanno capito tutto: il minimo movimento nello schieramento operativo russo viene immediatamente comunicato ai nemici della Russia.

Nel frattempo, come parte di Infowar, esperti militari sono apparsi sui media occidentali annunciando un’imminente “vittoria ucraina”, basata sui presunti “spettacolari successi” del paese sul campo di battaglia e sulla “straordinaria incompetenza della Russia. L’entusiasmo americano e britannico di esprimere giudizi rifletteva in parte la loro incapacità di riconoscere che la Russia stava organizzando una campagna di manovra morbida, lenta e costante – perché semplicemente non è “il modo in cui lo facciamo noi”.

Tuttavia, gran parte di queste informazioni rifletteva quasi certamente una fede cieca al 100% nelle fonti ucraine e un pio desiderio. Dopo otto anni di ingenti investimenti nell’addestramento e nell’equipaggiamento dell’esercito ucraino, forte di un quarto di milione e secondo gli standard NATO, quest’ultimo prevarrebbe sicuramente (secondo loro) sui 140.000 russi.

Il desiderio di cancellare l’umiliazione del programma di addestramento della Nato in Afghanistan, durato vent’anni e crollato in undici giorni, ha certamente contribuito alla retorica occidentale: “Finalmente una vittoria”.

Nei giorni scorsi il segretario alla Difesa Usa Austin ha chiamato il generale Shoigu (la prima chiamata, dall’inizio delle operazioni, a cui Shoigu ha accettato di rispondere). Austin ha chiesto un cessate il fuoco immediato . Shoigu ha rifiutato la richiesta.

Più o meno nello stesso periodo, il cancelliere Scholz ha chiamato il presidente Putin (e ha avuto una lunga discussione). Scholz voleva anche lui un cessate il fuoco immediato, ma il suo obiettivo era più quello di concordare uno scambio che consentisse ai combattenti assediati di Azovstal di ritirarsi dai tunnel sotterranei di Azovstal.

Gli sforzi occidentali per garantire il rilascio di questi combattenti sono stati in prima linea nelle iniziative della scorsa settimana. Scholz ha anche espresso le sue speranze per una soluzione diplomatica alla questione ucraina, ma Putin non è stato più conciliante di Shoigu (è interessante notare che anche Scholz, secondo la cronaca, ha affrontato l’emergenza alimentare mondiale del futuro).

L’Europa si è messa nei guai con le sue iniziative politiche. La risposta ovvia all’appello dell’Europa a Putin è: “Vai a persuadere Zelensky”. Ma l’Europa si affida incondizionatamente solo a Zelensky per determinare i termini di un possibile cessate il fuoco – e lui dice che non darà nulla alla Russia e non parlerà con la Russia. Putin si rifiuta di trattare solo in assenza di un quadro concordato in anticipo.

Mercenari USA in Ucraina

Tuttavia, ecco due leader occidentali che chiedono di fermare l‘azione militare.

La guerra in Ucraina si è svolta, ma non nel modo previsto dai commenti occidentali . Le forze ucraine appaiono distrutte ed esauste . Rifornimenti e rinforzi non hanno raggiunto le truppe ucraine, che ora erano in gran parte incapaci di spostarsi o ridistribuire da posizioni difensive fisse lungo le linee Sloviansk-Severodonetsk-Donetsk. E queste linee sembrano vulnerabili al prossimo collasso.

Di fronte all’apparente incapacità degli aiuti di salvare le forze ucraine da una certa distruzione, l’amministrazione Biden cambia rotta: il New York Times afferma che le forze russe sono avanzate fino al confine tra Donetsk e Lugansk, il che, se confermato, rende più probabile il pieno controllo russo del Donbass. E il Washington Post riporta che Biden ora vuole fare un perno in Asia , “dopo che la guerra in Ucraina ha segnato un momento di raccolta per l’Occidente geopolitico. Ha innescato un nuovo approccio duro da parte degli europei per affrontare la Russia e ha stimolato l’imminente espansione della NATO.

E David Ignatius, un indicatore della tendenza a Washington, riferisce anche : Il mondo alla fine celebrerà la vittoria finale dell’Ucraina e l’espulsione dell’ultimo invasore russo. Ma potrebbero volerci anni, anche decenni. Non vedremo presto la firma di un trattato di pace. Per molto tempo, l’Ucraina rimarrà probabilmente un paese parzialmente diviso. Per ora, l’obiettivo dell’Ucraina e dei suoi alleati della NATO dovrebbe essere quello di contenere l’offensiva russa nel sud-est dell’Ucraina, respingere le forze di Putin ove possibile e rendere questa guerra troppo dolorosa perché la Russia continui indefinitamente”.

La teleconferenza di Scholtz suggerisce anche che l’UE si sta rendendo conto della spietata realtà delle scadenze delle sanzioni. Invece di essere in grado di innescare un crollo quasi istantaneo dell’economia russa, quest’ultima sta andando bene, abbastanza bene, nonostante le sanzioni. Al contrario, sembrano essere i piani dell’UE per un embargo petrolifero che si stanno rapidamente disfacendo. E invece di una rapida vittoria (come gli esperti hanno predetto con fiducia ), l’UE ora deve affrontare un lungo processo di erosione economica, attraverso crisi energetiche, alimentari e inflazionistiche.

Sembra che Biden stia parlando di un “perno” perché “ha ottenuto la cosa reale”. L’adozione frettolosa del pacchetto da 40 miliardi di dollari potrebbe rappresentare un premio di consolazione (fondo nero) per il complesso militare-industriale e per alcuni alleati in Ucraina, ma la domanda è se Washington poi agirà di conseguenza.

Un’escalation della Polonia, che si impossessa delle sue “terre storiche” in Ucraina (la parte occidentale), potrebbe essere utilizzata per presentare al popolo americano una guerra che gli americani non vogliono, ma non possono facilmente fermare. . Un tale intervento polacco farebbe appello alle correnti neoconservatrici negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sebbene il seguito previsto a questa corrente sarebbe tutt’altro che facile, se perseguito.

Un conflitto che coinvolga russi e polacchi in qualsiasi forma scatenerebbe probabilmente una convocazione per la riunione del Consiglio della NATO e l’esame dell’articolo V del trattato NATO, che prevede il sostegno di tutti i membri in caso di attacco a un membro della NATO (in questo caso, Polonia).

Va notato, tuttavia, che tale supporto non è automatico. Nel caso della Turchia che abbatte un jet da combattimento russo, la Turchia ha cercato di dipingere la rappresaglia russa come un evento dell’articolo V, ma gli Stati membri della NATO non erano d’accordo, sostenendo che la Turchia era l’autore della propria disgrazia e che avrebbe dovuto sopportarne le conseguenze da sola .

Una guerra con la Russia è esattamente ciò che il Pentagono e la maggior parte dei membri della NATO non vogliono. Questa è una carta forte nella mano della Russia.

Fonte: Al Mayaden

Traduzione: Luciano Lago