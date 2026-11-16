Il circo di Trump sta per finire, ma questo è il sistema, idiota.

di Finian Cunningham

Il rifiuto di Trump non dovrebbe essere visto come un voto a favore dell’altro partito in un circo dove i ruoli si invertono. È un rifiuto massiccio del sistema.

Donald il demagogo è ora ufficialmente diventato Paperino dopo la debacle delle elezioni di metà mandato. Mentre il suo partito repubblicano ha subito una sconfitta “enorme” e i democratici hanno preso il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato, i due anni rimanenti faranno di Trump un presidente nel classico ultimo anno del suo mandato.

Non c’è altro modo di interpretare questi risultati. Rappresentano un rifiuto categorico di Trump e della sua presidenza guerrafondaia e fantoccio.

La bocciatura è stata così sonora che persino il principale demagogo non è riuscito a tirare fuori le sue solite stroncature su “elezioni rubate” e “risultati truccati”. Non c’è proprio modo di presentare questa sconfitta sotto una luce favorevole. Trump si è persino congratulato con i Democratici per il loro “buon lavoro ” .

Ha comunque cercato di presentare le elezioni come un rifiuto del Partito Repubblicano, non di lui personalmente. In modo assurdo, Trump ha dichiarato che se il suo nome fosse stato sulla scheda elettorale, avrebbe “vinto a valanga “. Questo, nonostante avesse chiesto ai suoi sostenitori durante i comizi elettorali di “immaginare” di votare per lui. Questa battuta d’arresto è stata particolarmente imbarazzante per i candidati repubblicani che Trump aveva fortemente appoggiato.

La sera in cui i risultati hanno spazzato via il “muro rosso” repubblicano, Trump è apparso stanco e rassegnato durante un’intervista telefonica con Fox News . Forse era dovuto all’ora tarda dopo una lunga giornata, o forse all’età avanzata del presidente ottantenne, la cui lucidità mentale sembra essere diminuita negli ultimi mesi. Ma sembra che ci sia in gioco qualcosa di più delle sue condizioni personali. È chiaro che il fenomeno populista di Trump ha perso slancio.

Donald Trump ha cavalcato abilmente l’onda populista di malcontento nei confronti dell’establishment nel 2016 e di nuovo nel 2024, quando è stato rieletto alla Casa Bianca. Avrebbe dovuto rompere gli schemi della corrotta politica di Washington associata ai due principali partiti, con slogan accattivanti come “prosciugare la palude”, “rendere l’America di nuovo grande” e “l’America prima di tutto”, ponendo fine alle “guerre infinite”.

Ma per molti, il suo secondo mandato ha rivelato una famiglia Trump più corrotta di qualsiasi altra famiglia di funzionari eletti, con i suoi casi di insider trading, manipolazioni di mercato e favoritismi con miliardari della Big Tech come Elon Musk, che ha investito milioni di dollari, una cifra record, nelle elezioni di metà mandato per sostenere i repubblicani.

La disastrosa guerra di Trump contro l’Iran e il suo incrollabile sostegno a Israele hanno ridicolizzato le sue promesse di porre fine alle guerre. Gli americani non sono solo disgustati dallo spargimento di sangue e dalla scioccante distruzione, ma sono anche indignati dalla palese doppiezza e dalle menzogne ​​di Trump, che non hanno fatto altro che aggravare la miseria economica a livelli senza precedenti. La principale lamentela degli elettori in vista delle elezioni di medio termine è l’impennata del costo della vita dovuta ai prezzi record di carburante e generi alimentari. Ma la maggior parte delle persone si rende conto che queste difficoltà economiche derivano dall’insensata guerra di Trump contro l’Iran e dall’interruzione delle forniture di petrolio dal Medio Oriente.

Proteste contro la guerra negli USA

Anche i vecchi trucchi del demagogo hanno perso il loro fascino. Prima delle elezioni, Trump aveva affermato che se i Democratici avessero vinto, il Paese sarebbe stato invaso da “comunisti, jihadisti e altri pazzi “. Tutta questa campagna allarmistica si è conclusa con un fallimento, poiché gli elettori, compresi molti che in precedenza avevano sostenuto Trump, hanno ignorato le sue farneticazioni.

L’elezione di Abdul El-Sayed come primo senatore musulmano nel cruciale stato del Michigan ne è un perfetto esempio. Trump ha vergognosamente diffamato El-Sayed, definendolo, con termini razzisti, un “radicale pericoloso”. Ma il giorno delle elezioni, gli elettori si sono schierati a sostegno del candidato democratico che ha basato la sua campagna sulla denuncia della complicità di Trump nel genocidio perpetrato da Israele a Gaza.

Il circo di Trump potrebbe volgere al termine nel caos, ma il malcontento negli Stati Uniti è tutt’altro che placato. L’ondata di voti per i Democratici non era diretta contro l’establishment del partito. Sembra che sia stata l’ala più a sinistra dei Democratici ad aver raccolto il maggior sostegno.

Si percepisce chiaramente che questo ciclo elettorale rappresenta molto più di una semplice rivolta contro il presidente in carica. Gli americani chiedono a gran voce una politica più radicale e progressista rispetto a quella del sistema bipartitico di Washington.

Gli americani sono indignati e disgustati dal capitalismo clientelare, dall’oscena disuguaglianza economica e dalla pervasiva propensione alla guerra a Washington, a prescindere dal partito al potere. Credevano che Trump avrebbe portato il cambiamento. Non l’ha fatto. Ha semplicemente perpetuato le stesse politiche, aggiungendovi il suo tocco di tattiche disoneste. In questo mondo “post-verità”, la verità ha finalmente raggiunto Trump e l’intero sistema politico americano.

Trump non ha cambiato nulla; il sistema rimane lo stesso. Il Partito Democratico è altrettanto venale, altrettanto asservito a Wall Street e alle grandi imprese, e altrettanto belligerante del Partito Repubblicano. Forse siamo riusciti a sbarazzarci di un incompetente, almeno per ora, ma questa parentesi non deve essere usata come trampolino di lancio per un altro partito di incompetenti che voglia emergere.

Potremmo assistere a una svolta storica negli Stati Uniti, simile a quanto accaduto in Europa. Mai prima d’ora, nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, così tanti cittadini occidentali hanno riconosciuto la misura in cui la politica tradizionale è screditata e disfunzionale. Si tengono le elezioni, si vota, e nulla cambia per il bene del popolo. Guerre e povertà sono dilaganti, a prescindere da quale governo sia al potere. Una parodia della democrazia.

Il voto contro Trump non deve essere visto come un voto a favore dell’altro partito in un circo politico in cui i partiti si alternano al potere. È un forte rifiuto del sistema.

A James Carville, responsabile della campagna elettorale di Bill Clinton, viene attribuita la strategia elettorale vincente dei Democratici negli anni ’90, basata sullo slogan “È l’economia, idiota”.

Questo slogan potrebbe essere riproposto per un autentico movimento popolare negli Stati Uniti e in Europa oggi. Per rispetto verso noi, il popolo, possiamo omettere la parola “idiota”. Questo è il sistema.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago