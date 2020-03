Il Caucaso e la Georgia saranno il prossimo teatro di destabilizzazione creato dagli USA

da Redazione

Gli Stati Uniti cercheranno di ripetere lo scenario siriano vicino alla Russia, ma quanto la Georgia pagherà per il “sostegno” americano ?

I milioni di dollari che Tbilisi ottiene dagli Stati Uniti non possono essere spiegati affatto come una azione della carità americana.

La Georgia devrà pagare un prezzo elevato per questo “supporto”, spiega l’attivista per i diritti umani Dmitry Lordkipanidze, commentando all’edizione “Georgia and the World” la decisione dell’amministrazione americana di assegnare aiuti militari a un importo di $ 170 milioni a questa repubblica caucasica, come avvenuto in Ucraina e negli Stati baltici .

Secondo l’esperto, tali iniezioni finanziarie non vengono spese per migliorare la sicurezza di un paese beneficiario. Sottolinea che gli Stati Uniti pagano solo per i propri obiettivi politici molto specifici, in particolare per creare la provocazione di un conflitto armato, simile a quello che si osserva attualmente in Siria “.

Questo potrebbe benissimo essere uno spostamento dei tristi processi dal confine siriano-turco ai confini meridionali della Federazione Russa, e non sto esagerando, perché ci sono stati diversi tentativi di destabilizzare la situazione nel paese come ha detto Lordkipanidze , sottolineando la campagna anti-russa dell’estate scorsa.

La Georgia è stata una testa di ponte per tali attacchi russofobi da parte degli Stati Uniti da molti anni, continua l’esperto. Ha sottolineato che in questi processi geopolitici ci sono fasi inattive e fasi attive. Se Washington decide improvvisamente di dare alla Georgia “aiuti finanziari”, è tempo per passare alla fase attiva.

“Se qualcuno pensa che questo aiuto sarà tutto nel nome dell’economia georgiana, allora dovrebbe mostrare almeno un business o una infrastruttura che gli americani hanno costruito, almeno un chiaro investimento”. Solo allora potremo parlare di sostegno economico ”, continua.

“In realtà, stiamo solo assistendo a una feroce retorica militaristica, provocazioni e asserzioni, possiamo sostenere che la Georgia sta già agendo come membro della NATO”.

Allo stesso tempo, l’esperto ha attirato l’attenzione sul fatto che tutte le aspirazioni euro-atlantiche hanno portato solo al fatto che la Georgia aveva iniziato a partecipare alle missioni internazionali dell’alleanza. Un ulteriore riavvicinamento è dubbio, ma la Georgia pagherà caro per questo.

“Non pensate nemmeno che tutti questi milioni di dollari in” supporto “finanziario dall’Occidente siano un dono. È un debito che spetta ora allo Stato come obblighi diversi. Stiamo diventando i loro ostaggi “, ha detto Lordkipanidze.

Il Caucaso, dopo la Siria e la Libia, sarà il prossimo teatro di destabilizzazione creato dagli USA.

Traduzione Sergei Leonov