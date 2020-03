Il capo di Hezbollah annuncia la probabile fine del dominio atlantista

da Redazione

Il segretario generale di Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, ha parlato della lotta contro il coronavirus in Libano e in tutto il mondo, riferendosi al “probabile avvento di un nuovo sistema globale”.

In un discorso trasmesso sabato 28 marzo dalla catena AlManar, il numero uno di Hezbollah ha invitato il mondo a convocare l’Arabia Saudita per fermare la guerra contro lo Yemen, per motivi umanitari. In questo contesto, ha accolto con favore l’iniziativa del leader del movimento yemenita Ansarullah di scambiare soldati sauditi con prigionieri della resistenza palestinese in Arabia.

Ecco i punti principali del suo intervento:

Prima di tutto, vorrei congratularmi con i musulmani per l’avvento del mese benedetto di Chaabane che è il preludio al mese sacro del Ramadan. È il mese del profeta Mohammad (S) durante il quale celebriamo i compleanni dei suoi discendenti e le icone di Kerbala: Imam Hussein, Zein el-Abidine e AlAbbas ben Ali. Oltre al compleanno dell’Imam AlMahdi (S) il 15 Chaabane.

Colgo anche l’occasione per congratularmi con gli invalidi di guerra per il loro sacrificio nel loro giorno che interviene con il compleanno di AlAbbas ben Ali (Abou al-Fadol).

Per quanto riguarda la questione della lotta contro il coronavirus in Libano, vorrei affrontare diversi punti.

Il ritorno sicuro degli espatriati libanesi

È il diritto dei libanesi che vivono all’estero di tornare nel loro paese. Questo file è indiscutibile, è necessario garantire tutte le condizioni per facilitarne il ritorno in piena sicurezza. È chiaro che alcuni funzionari temono di prendere questa iniziativa. È una sfida storica per il governo garantire il rimpatrio dei libanesi che vivono all’estero. Questo sarà motivo di orgoglio per il governo, se si assume le sue responsabilità in materia, adottando alcune misure mediche per garantirne il rapido e sicuro ritorno, poiché la diffusione del virus è ancora limitata in Libano.

Diversi cittadini libanesi si lamentano della debolezza dei regimi in alcuni paesi e temono per la propria vita. Vediamo in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, la fretta di comprare armi per paura del collasso sociale …

Secondo le mie informazioni, il governo ha preso l’iniziativa di rimpatriare tutti coloro che lo desiderano. Ma questo dossier è più grande delle capacità del governo, quindi la necessità per tutti di aiutare con denaro, hotel, stadi, ospedali …

Abbiamo bisogno di solidarietà e cooperazione su questo argomento che sarà realizzato, inshallah.

Hezbollah, reparti in parata

Una guerra mondiale

Secondo punto nella lotta contro il coronavirus, è utile sentire che siamo parte di una guerra mondiale contro questa pandemia. Stiamo osservando gli altri fronti e gli altri paesi in cui sono arrivati ​​di fronte a questa lotta e dove siamo.

Quando vediamo la confusione prevalente in alcune potenze internazionali, vediamo che la situazione in Libano è stata finora accettabile e che esiste una cooperazione da parte di tutti in questa lotta. Le misure adottate dalle autorità interessate, come la mobilitazione generale, sono fruttuose.

Oltre al deterioramento della situazione finanziaria che ha prevalso prima di questa crisi, il nuovo governo ha avuto il compito aggiuntivo di assumersi le proprie responsabilità nella lotta contro il coronavirus.

Ma questa valutazione positiva non dovrebbe spingerci alla serenità, siamo ancora all’inizio della lotta. Siamo di fronte a un nemico sconosciuto (virus) che i grandi specialisti non hanno ancora decodificato la natura.

Durante le guerre militari, le case vengono distrutte, le persone vengono sfollate, ma in questa lotta la situazione è molto più semplice. Abbiamo solo bisogno di saggezza, sensibilità, consapevolezza e di essere un convento a casa.

Il contenimento rimane il piano di controllo essenziale per superare questa crisi con la minima perdita. A questo punto, dobbiamo impegnarci a rispettare le misure che saranno ulteriormente rafforzate. Sono in gioco le vite delle persone.

La crisi potrebbe durare per diversi mesi, motivo per cui la solidarietà sociale con i poveri deve essere a lungo termine.

Per quanto riguarda la revoca dei prezzi e il monopolio di determinati beni da parte di determinati operatori a causa della loro disumana avidità, i ministeri interessati devono rafforzare le misure per impedirlo.

Hezbollah in pattuglia sul confine

Dobbiamo combattere malattie e carestie contemporaneamente. Qui, chiedo ai commercianti umani, pii … di intervenire, in queste difficili condizioni, per spezzare il monopolio di quelli.

Denaro sequestrato dalle banche

Le banche sono chiamate a liberare il denaro dai piccoli depositanti che hanno sequestrato. È tempo di trovare una soluzione a questo problema. Le banche devono anche consentire alle persone di trasferire denaro ai propri figli che studiano all’estero.

Invece, i proprietari di queste banche stanno cercando di mettersi in mostra donando solo 6 milioni di dollari al governo come parte della lotta contro il coronavirus. Ma con un accordo tutto loro, spendono due milioni di dollari.

Decine di miliardi di dollari libanesi vengono sequestrati da queste banche. Almeno liberassero i soldi dai piccoli depositanti e consentissero ai genitori di trasferire i soldi ai loro figli. Sono in grado di farlo.

Chiediamo ai miliardari libanesi di comportarsi in modo umano nei confronti dei loro connazionali. Non sappiamo dove sia diretto il mondo. È tempo di donare.

Un nuovo sistema globale

Devi seguire quello che sta succedendo nel mondo. Secondo gli osservatori, dovremmo affrontare conseguenze senza precedenti dalla seconda guerra mondiale. Stiamo assistendo al probabile avvento di un nuovo sistema globale.

Le discussioni sono in pieno svolgimento a livello filosofico, religioso, culturale, nazionale … Le priorità dei paesi cambieranno. Non sappiamo se l’UE rimarrà unita o sarà frammentata, gli Stati Uniti rimarranno uniti o no, le Nazioni Unite saranno utili o no? Le potenze militari rimarranno o scompariranno? La nostra generazione sta vivendo un’esperienza mai vista in 100 anni. Facciamo parte di questo mondo. Questi sviluppi devono essere seguiti.

Chiamo per imparare da quello che sta succedendo nel mondo.

Vediamo come l’amministrazione americana è confusa nella gestione di questa crisi. Con la civiltà al suo apice, le più grandi forze militari del mondo non sono in grado di affrontare un piccolo virus sconosciuto.

Paesi, aziende, aziende, università, scuole … sono tutti fermi. 3 miliardi e poche persone in tutto il mondo sono state intrappolate nelle loro case da un piccolo virus invisibile.

L’uomo non è in grado di affrontare questo virus. Spero che gli scienziati possano trovare il vaccino, per grazia di Dio. Le lezioni devono essere apprese. Ritorna a Dio e le invocazioni rimangono l’arma più forte nei momenti difficili.

Ferma la guerra contro lo Yemen

L’ultimo punto per concludere, nell’anniversario del 5 ° anno di resistenza del popolo yemenita di fronte alla guerra saudita, ribadisco la mia richiesta ai leader arabi di porre fine a questa guerra ingiusta.

Per motivi umanitari, il mondo deve gridare e richiamare l’Arabia e i suoi alleati per fermare questa guerra mortale.

Colgo anche l’occasione per dare il benvenuto all’iniziativa del capo di Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, di scambiare i soldati sauditi catturati in Yemen con prigionieri solidali con la resistenza palestinese in Arabia. Questa iniziativa dimostra la posizione costante e umanitaria degli yemeniti a favore della causa palestinese.

fonte: http://french.almanar.com

inviato da Vincent Gouysse

Traduzone: Gerard Trusson