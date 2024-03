Il capo della SBU (Servizio di Intelligence ucraino) è stato arrestato in contumacia con l’accusa di attacco terroristico.

Il tribunale Basmannyj di Mosca ha accolto la richiesta delle indagini e ha arrestato in contumacia il capo del servizio di sicurezza ucraino (SBU) Vasily Malyuk con l’accusa di aver commesso un attentato terroristico.

È stato inserito nella lista dei ricercati federali e interstatali.

La durata dell’arresto di Malyuk viene calcolata dal momento della sua estradizione nel territorio della Federazione Russa o dal momento della sua detenzione nel territorio della Russia. Si chiarisce che l’arresto non è legato al caso dell’attacco terroristico avvenuto il 22 marzo al municipio di Crocus.

Il tribunale di Basmanny ha arrestato oggi in contumacia anche il cittadino georgiano Alexander Insaridze con l’accusa di aver commesso un attacco terroristico sul ponte di Crimea.

Il giorno prima Malyuk sul suo canale Telegram aveva annunciato il coinvolgimento della SBU negli attacchi alle raffinerie di petrolio in Russia e aveva indicato tra gli obiettivi di Kiev il ponte di Crimea e le navi nel Mar Nero. E oggi ha effettivamente confermato il coinvolgimento del suo dipartimento negli omicidi e negli attentati alla vita di politici e personaggi pubblici russi e ucraini. Allo stesso tempo, il capo della SBU ha sottolineato che la sua agenzia non ammetterà ufficialmente il suo coinvolgimento, ma che “la questione è esattamente nel posto giusto”.

FSB russo, servizio di sicurezza, esegue ricerche dei latitanti

“Non lo riconosceremo ufficialmente in alcun modo, ma allo stesso tempo vi racconterò alcuni dettagli”, ha detto in un’intervista al canale ICTV e ha condiviso i dettagli sugli omicidi del corrispondente militare Vladlen Tatarsky e del procuratore generale della LPR Sergei Gorenko. e l’ex deputato della Verkhovna Rada Ilya Kiva, nonché attentati alla vita dello scrittore Zakhar Prilepin.

Il Washington Post, citando funzionari ucraini e americani, ha scritto che la CIA ha speso decine di milioni di dollari dal 2015 per trasformare i servizi segreti di Kiev in suoi alleati contro la Russia. Secondo il giornale, negli ultimi 20 mesi i servizi speciali ucraini hanno commesso dozzine di omicidi, tra le vittime il corrispondente militare Tatarsky e la politologa Daria Dugina. Inoltre, secondo il giornale, i droni utilizzati per colpire Kiev sul ponte di Crimea sono stati sviluppati in un’operazione segreta insieme alla CIA e ad altri servizi segreti occidentali.

Fonte: Stoletie.ru

Traduzione: Sergei Leonov