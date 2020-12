Il Capo della Pfizer dopo l’approvazione per la Distribuzione del vaccino

“Il CEO della Pfizer, figlio dei sopravvissuti all’olocausto, accende le candele di Hanukkah”, si legge con orgoglio nel Times of Israel. Anche Le Monde Juif è oggetto di un articolo. Prima di essere raccolta la notizia da media alternativi e da siti dissidenti, che la polizia del pensiero classificherà nel riquadro “cospiratorio”, questa informazione è quindi apparsa per la prima volta sui media della comunità ebraica.

“Albert Bourla, CEO di Pfizer, accende le candele di Hanukkah durante una cerimonia virtuale ospitata dall’ambasciata israeliana a Washington, il 16 dicembre 2020”, scrive Times of Israel .

” L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha acceso le candele di Hanukkah in una cerimonia virtuale organizzata dall’ambasciata israeliana a Washington mercoledì, pochi giorni dopo che l’azienda farmaceutica ha ricevuto il via libera finale per la distribuzione il suo vaccino contro il coronavirus negli Stati Uniti “.

Il CEO della Pfizer celebra ricorrenza ebraica

L’ambasciatore Ron Dermer ha dichiarato:

” Settantacinque anni dopo che i nazisti hanno ucciso milioni di persone, il dottor Bourla è ora in testa alla corsa per salvare milioni “

“ In questa festa di Hanukkah, mentre questo anno estremamente difficile volge al termine e guardiamo a un nuovo inizio, celebriamo sia l’incredibile spirito umano che la determinazione necessaria per creare il vaccino Covid e come questi sforzi hanno reso possibile l’impossibile: sviluppare un vaccino così rapidamente ” , ha aggiunto.

Non tutti condividono l’entusiasmo dell’ambasciatore israeliano e del CEO di Pfizer, tutt’altro. Un quotidiano greco ha persino osato paragonare Albert Bourla, CEO di Pfizer, al medico nazista Josef Mengele, orribile riferimento !

Fonte: Media Press.info

Traduzione: Luciano Lago