Conflitto in Ucraina

Il capo della DNR dichiara l’aumento della prontezza al combattimento delle forze della milizia popolare

da Redazione

20 maggio 2020, il capo della Repubblica Popolare di Donetsk Denis Pushilin:

“Dal 1° maggio, la situazione sulla linea di contatto è notevolmente peggiorata. Formazioni armate ucraine stanno attivamente usando armi proibite dagli Accordi di Minsk, inclusa l’artiglieria di grosso calibro; il cessate il fuoco è stato violato più di 250 volte.

La maggior frequenza dei bombardamenti porta alla distruzione di edifici abitativi e d’infrastrutture civili. Ma la cosa più incresciosa è stata quando, nei giorni 1, 4 e 7 maggio, sotto il fuoco mirato delle formazioni armate ucraine sono finiti gli abitanti degli insediamenti di Spartak, Sakhanka e Aleksandrovka, col risultato che una donna è morta e cinque minori sono rimasti feriti.

Solamente nei19 giorni del mese maggio una donna è morta e 11 persone sono rimaste ferite in maniera più o meno grave. I rapporti della Missione Speciale di Monitoraggio dell’OSCE confermano che tutte le vittime tra i civili sono abitanti delle Repubbliche. Ma invece d’indagare e di mettere davanti alle proprie responsabilità i colpevoli, i rappresentanti ufficiali di Kiev, nel Gruppo di Contatto, si rifiutano di firmare concrete misure di controllo del cessate il fuoco, come pure d’avviare una coordinazione diretta al fine di ridurre le tensioni sulla linea di contatto, di fatto, incoraggiando, in tal modo, l’aggressione armata da parte delle formazioni armate ucraine.

La Repubblica Popolare di Donetsk è pronta ad un dialogo diretto e costruttivo con i plenipotenziari di Kiev, nonché alla coscienziosa attuazione degli accordi congiunti in presenza della medesima coscienziosa attuazione di tali accordi da parte di Kiev. Ma non possiamo mostrare all’infinito intenzioni pacifiche, unilateralmente, quando i nostri cittadini continuano a soffrire: ieri sul nostro territorio, di nuovo, è stata ferita una donna, una pacifica residente di Elenovka.

A questo proposito, come capo della Repubblica Popolare di Donetsk, ho deciso di aumentare la prontezza al combattimento delle unità della milizia popolare in caso di ulteriori comportamenti aggressivi da parte di Kiev. Tutte le disposizioni necessarie sono già state fornite.

Repubblica Popolare di Donetsk

Esortiamo l’OSCE e i garanti degli Accordi di Minsk – Federazione Russa, Francia e Germania – a convincere la leadership ucraina a prevenire l’escalation del conflitto e a fermare le provocazioni, sia sulla linea di contatto, che sulla piattaforma di negoziazione”.

Fonte: http://dnr-news.com/oficialno/53484-zayavlenie-glavy-dnr-o-povyshenii-boevoy-gotovnosti-sil-narodnoy-milicii.html

Tradotto da Eliseo Bertolasi