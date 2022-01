Il capo della delegazione russa a Vienna ha messo in guardia Kiev contro le provocazioni nel Donbass





Il capo della delegazione russa a Vienna Gavrilov ha lanciato un avviso a Kiev e l’Occidente contro le provocazioni nel Donbass

MOSCA, 23 gennaio – RIA Novosti. Mosca non tollererà un attacco di Kiev e dell’Occidente al Donbass, ha detto in diretta sul canale YouTube, Izolent Konstantin Gavrilov, capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti.

“Tutto è stato chiaramente affermato e avvertito: non tollereremo quando i nostri cittadini verranno attaccati. È stato affermato chiaramente, è stato enunciato palesemente su tutti i media”, ha affermato.

In precedenza, il diplomatico ha dichiarato che i paesi occidentali stanno bluffando, usando le accuse di un “attacco” all’Ucraina, per avere una buona posizione negoziale. Allo stesso tempo, non ha escluso le provocazioni delle forze armate ucraine al confine, ma ha osservato che Mosca sta facendo tutto il possibile per prevenirle.

“Questa campagna, che si è scatenata in Occidente, accusando la Russia di tutti i peccati, sostiene che stiamo per attaccare, e non sono fermati dalle dichiarazioni del presidente, del ministro, del viceministro e di altri rappresentanti russi che non andremo ad invadere, che non abbiamo bisogno della guerra, ma abbiamo bisogno di una decisione diplomatica. Non escludo che possano rappresentare una provocazione. Per questo con queste notizie si sta facendo una copertura informativa”, ha aggiunto.

Gavrilov ha ricordato che la Russia è uno dei garanti degli accordi di Minsk e “non permetterà che i suoi cittadini siano offesi, tanto meno uccisi”.

Alla fine del 2021 Mosca ha pubblicato le bozze di un trattato con gli Stati Uniti e un accordo con la NATO sulle garanzie di sicurezza. Hanno chiesto all’alleanza garanzie legali di rifiutare un’ulteriore espansione a est, di far entrare nel blocco l’ Ucraina e di creare basi militari nei paesi post-sovietici.

Il 10 gennaio le proposte di Mosca sono state discusse nell’ambito del dialogo sulla stabilità strategica a Ginevra. Questa è stata seguita da una riunione del Consiglio Russia-NATO a Bruxelles e da consultazioni presso il sito di Vienna dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa .

Nel frattempo gli USA, la Gran Bretagna ed il Canada continuano ad inviare tonnellate di armamenti all’Ucraina e negli aeroporti ucraini sbarcano centinaia di istruttori militari della NATO per addestrare l’Esercito ucraino contro la Russia.

Fonte: Ria.novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov