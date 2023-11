Il capo della CIA si dirige allo Z-day a Kiev mentre l’Ucraina vacilla

di Stephen Bryen

Mentre Putin è ansioso di avvicinarsi alla resa dei conti, il direttore della CIA William Burns si sta dirigendo in Ucraina.

Mercoledì 15 novembre è lo Z-Day della guerra in Ucraina. Il capo della CIA William Burns è arrivato a Kiev per incontri urgenti e segreti con Zelenskyj. Vale la pena chiedersi: come mai Burns è in missione urgente in Ucraina?

La risposta alla domanda è che l’Ucraina sta implodendo. Il crollo del regime di Zelenskyj non sorprende: l’Ucraina sta subendo troppe perdite per sopravvivere ancora a lungo. L’Ucraina deve trovare un modo per raggiungere un accordo con la Russia oppure affrontare una ribellione interna.

Zelenskyj prepara il terreno per l’arresto e l’epurazione del generale ucraino Valery Zaluzhny. Probabilmente preparerà il terreno destituendo tre generali legati a Zaluzhny. (Il principale aiutante di Zaluzhny è già morto in quello che viene descritto come un incidente.)

Si tratta del comandante delle forze congiunte delle forze armate dell’Ucraina Sergei Nayev, del comandante del gruppo operativo strategico delle truppe “Tavria” Alexander Tarnavsky e del comandante delle forze mediche delle forze armate dell’Ucraina Tatiana Ostashchenko (vedi foto sotto).

La strategia sanguinante della Russia

L’Ucraina ha avuto tre eserciti e la maggior parte dell’attuale esercito è composto da uomini anziani, donne e ragazzi non addestrati. Diventano cadaveri per riempire le buche e le coperture che tentano di trattenere i russi. La stessa Russia non ha particolare fretta.

La strategia russa è annientare le forze armate ucraine e creare una crisi politica a Kiev. Lo sforzo russo è in anticipo rispetto al programma, il che ha sorpreso Mosca tanto quanto Washington.

A Kiev è scoppiata una guerra interna tra Zelenskyj e la sua tegocrazia, da un lato, e la leadership dell’esercito ucraino, dall’altro.

Come ha chiarito il generale Valery Zaluzhny nei suoi scritti sul quotidiano londinese The Economist , la guerra in Ucraina ha bisogno di una pausa o di un cessate il fuoco. Ciò darebbe tempo alle forze armate per essere ricostruite e rifornite di nuove armi non ancora presenti nell’inventario statunitense o europeo. Zelenskyj, tuttavia, si oppone a qualsiasi pausa nei combattimenti e vuole che il suo esercito conservi territori chiave come Avdiivka e riconquisti città importanti tra cui Bakhmut.

Non vi è alcun incentivo affinché i russi accettino un cessate il fuoco o, addirittura, aderiscano ad una soluzione provvisoria che porterebbe la NATO a rimanere in Ucraina. L’ultimo problema per Mosca è mantenere la NATO in Ucraina, quando la Russia considera una minaccia la sola possibilità che la NATO costruisca basi aeree, terrestri e navali sul territorio ucraino.

Uno dei principali errori di Zelenskyj e del capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, è stato quello di attaccare direttamente il territorio russo, facendo saltare in aria infrastrutture critiche, danneggiando aeroporti con bombardieri nucleari e inviando droni kamikaze a colpire il Cremlino.

Questo non solo è costato caro alla Russia in termini di perdite fisiche, ma ha anche fatto capire ai leader russi quanto l’Ucraina sia pericolosa per la sicurezza nazionale russa. Questi attacchi hanno reso quasi impossibile il raggiungimento di un modus vivendi tra Ucraina e Russia, a meno che, come chiedono i russi, la NATO non venga ritirata e l’Ucraina smilitarizzata.

Budanov, capo dell’intelligence ucraina

È del tutto vero che tali attacchi sono stati giustificati, in un certo senso, dagli attacchi russi alle infrastrutture dell’Ucraina. In effetti, ci saranno attacchi sempre più pesanti in arrivo. Gli ucraini riferiscono che la Russia ha accumulato 1.000 o più missili da lanciare sulle infrastrutture ucraine. A seconda di quello che accadrà nei prossimi giorni a Kiev, la Russia probabilmente utilizzerà attacchi alle infrastrutture per spremere ulteriormente l’Ucraina.

Ma è anche vero che i bombardamenti a volte hanno l’effetto opposto: la popolazione si mobilita per il governo. Gli inglesi lo vennero a sapere dopo che i nazisti bombardarono Londra e altre città britanniche. I tedeschi lo vennero a sapere dopo Dresda. Anche i giapponesi rimasero in lotta dopo i massicci bombardamenti di Tokyo, finché i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki non dissero loro che il gioco era finito.

Mentre Burns cercherà di persuadere Zelenskyj, ci sono già abbastanza parti in movimento nel pasticcio tra i militari e Zelenskyj che impediranno a quest’ultimo di fare marcia indietro. Se decidesse di rimanere in silenzio (soprattutto mentre il Congresso si prepara a dare miliardi di dollari in più all’Ucraina), non necessariamente troverà tranquilli i suoi oppositori.

Oltre a condurre una palese operazione dittatoriale da Kiev, il successo di Zelenskyj poggia su fondamenta di corruzione e furto. Finanzia il suo sostegno consentendo ai funzionari di rubare quanto più possibile. In questo modo gli rimangono fedeli.

Fortunatamente per lui, gli Stati Uniti (e i loro alleati) si sono rifiutati di impedire che miliardi di dollari di aiuti americani ed europei svanissero. Ma il Congresso degli Stati Uniti è sotto crescente pressione affinché si assuma la responsabilità del denaro e delle armi inviate all’Ucraina. Sarà difficile trasferire denaro in Ucraina senza disposizioni per controlli indipendenti.

Nel frattempo, gli oppositori politici di Zelenskyj sono ben consapevoli della corruzione a Kiev e lo dicono. Nessuno sa se queste informazioni raggiungeranno il Congresso, ma è possibile.

Burns non suggerirà a Zelenskyj di parlare con i russi e nemmeno di cambiare tono chiedendo che le forze russe lascino l’Ucraina. Burns non può opporsi alla politica di Washington di prolungare la guerra in Ucraina finché Biden non sarà rieletto.

Inoltre, Washington vuole la NATO in Ucraina. Sebbene Washington sappia che non potrà portare l’Ucraina nella NATO finché l’Ucraina non vincerà la guerra, dopo la rielezione di Biden, gli Stati Uniti potranno iniziare a mettere in campo vere e proprie forze di combattimento della NATO, a cominciare dalla potenza aerea. Pertanto, Washington è disposta a rischiare la stabilità e la vitalità a lungo termine della NATO per tentare di stabilire basi NATO in Ucraina in un’area che la Russia considera estremamente sensibile.

L’espansione della NATO continua, trasformando la NATO in un’alleanza offensiva e non difensiva. Non era mai stata pianificato in questo modo.

La politica di Washington è una fantasia. Una guerra della NATO con la Russia, se è questo il nostro obiettivo, distruggerà l’Europa. La NATO non è preparata per una guerra del genere oggi, né nei prossimi cinque anni. Inoltre, non è chiaro se la politica di Washington goda di qualche sostegno tra i paesi membri della NATO.

I russi probabilmente non vogliono una guerra in Europa, perché un conflitto di tale portata potrebbe facilmente coinvolgere armi nucleari tattiche. Considerando il calendario che Washington ha in mente, la Russia sarà sotto pressione per porre fine alla guerra in Ucraina entro un anno. Ciò potrebbe portare la Russia a concentrare i suoi attacchi su Kiev o, in alternativa, su altre importanti città ucraine, con Odessa e Kharkiv in cima alla lista degli obiettivi.

È dubbio che Burns lo capisca, o addirittura voglia capire le conseguenze delle politiche di Washington.

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago