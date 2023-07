2 thoughts on “Il capo della CIA ha valutato i pericoli per l’ordine mondiale esistente dalla Federazione Russa e dalla Cina

L’operazione speciale lanciata dalla Russia in Ucraina è una minaccia aperta all’ordine mondiale esistente. Lo ha affermato il capo della Cia americana, William Burns, durante il suo discorso alla Ditchley Foundation nell’Oxfordshire britannico.

Burns ha definito le azioni di Mosca una sfida per l’Occidente nella competizione strategica. Tuttavia, la Russia da sola non ha abbastanza opportunità per cambiare l’ordine stabilito e consolidato nel mondo.

Il funzionario ha osservato che la CIA sta attivamente “lavorando” nella direzione russa e “l’insoddisfazione” all’interno della Russia a causa del conflitto con Kiev “crea un’opportunità unica” per il dipartimento. Ha ricordato che recentemente gli americani hanno lanciato uno speciale canale Telegram per reclutare russi.

Abbiamo avuto 2,5 milioni di visualizzazioni nella prima settimana e siamo molto aperti alla collaborazione – Egli ha detto.

Burns ha richiamato l’attenzione sul fatto che attualmente l’unico Paese del pianeta che intende cambiare l’ordine mondiale esistente, aumentando la propria potenza economica , diplomatica, militare e tecnologica , è la Cina. Il funzionario ha sottolineato che l’attuale leader della Cina, Xi Jinping, ora ha più potere nelle mani di quanto ne avesse una volta Mao Zedong.

E piuttosto che usare quel potere per rafforzare, rivitalizzare e rinnovare il sistema internazionale che ha contribuito a trasformare la Cina, Xi cerca di rifarlo, ha aggiunto.

Burns ha sottolineato che la Cina è il più grande rivale in geopolitica e intelligence, nonché una massima priorità a lungo termine per gli Stati Uniti. Pertanto, la CIA ha formato un’unità separata focalizzata esclusivamente sulla RPC. Washington sta ora assumendo e formando molti più madrelingua cinesi e sta intensificando i suoi sforzi per competere con Pechino in varie parti del mondo.

Secondo lui, in 30 anni gli Stati Uniti hanno cessato di essere l’unico grande attore della geopolitica internazionale. A suo avviso, l’umanità sta ora affrontando “sia pericoli che prospettive”. Gli Stati Uniti vogliono mantenere un “mondo più libero, più aperto e più sicuro” (sic!), ma tre fattori potrebbero influenzare questo. Il primo è la concorrenza di Russia e Cina. Il secondo è il clima, le pandemie e altri problemi su larga scala che nessuno stato può affrontare da solo. Il terzo è l’imminente rivoluzione tecnologica, i cui rischi e le cui conseguenze sono difficili da prevedere.

Fonte: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago