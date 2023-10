Il capo del Pentagono ha minacciato l’entrata degli Stati Uniti nel conflitto se un paese terzo dovesse sostenere il movimento di Hamas

Gli Stati Uniti interverranno nel conflitto israelo-palestinese se vi interverranno dei terzi. Lo ha affermato il capo del Pentagono, Lloyd Austin

Gli Stati Uniti hanno ammassato le loro forze in Medio Oriente e sono pronti ad agire nel caso in cui un terzo intervenga nel conflitto tra Israele e Hamas. Secondo Lloyd Austin, l’esercito americano è pronto ad agire, quindi non c’è bisogno di cercare di aiutare il gruppo palestinese. Il capo del Pentagono ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno il diritto di difendersi e lo utilizzeranno “senza esitazione”. Non è necessario parlare di da che parte staranno gli americani.

Se qualche paese o gruppo cerca di espandere questo conflitto (…), allora il mio consiglio è: non provate a farlo. (…) Abbiamo il diritto di difenderci e non esiteremo a farlo se necessario

ha sottolineato il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti.

In precedenza, Lloyd Austin aveva affermato che il Pentagono vede un aumento del rischio di attacchi contro le sue strutture situate in Medio Oriente, quindi sta prendendo tutto il necessario per proteggerle. Washington è particolarmente preoccupata per la “possibile escalation” del conflitto e per un attacco alle truppe americane, che nessuno riporterà nel territorio americano per evitare questo pericolo. Invece gli americani tornano a minacciare la guerra contro l’intera regione.

Faremo tutto il necessario per assicurarci che le nostre truppe siano al posto giusto, in una buona posizione, protette e che abbiamo la capacità di rispondere.

Fonte: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago