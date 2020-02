Il capo del Pentagono avverte la Cina che rifiuta “l’ordine mondiale” degli Stati Uniti

da Redazione

Il segretario alla Difesa americano Mark Esper ha avvertito che la Cina sta perseguendo politiche economiche e militari aggressive a spese di altre nazioni e sfidando l ‘”ordine internazionale” stabilito da Washington.

Pechino “sta andando ancora più veloce e nella direzione sbagliata, più repressione interna, più pratiche economiche predatorie, più pesantezza e, soprattutto per me, una posizione militare più aggressiva”, ha detto Esper alla conferenza di sicurezza di Monaco in Germania di sabato.

“È essenziale che, come comunità internazionale, ci svegliamo con le sfide poste dalla manipolazione della Cina dell’ordine internazionale di vecchia data, basato sulle regole”, ha detto Esper, senza specificare che si riferiva alle “regole” stabilite da Washington.

Il capo del Pentagono ha anche affermato che Washington stava lavorando con aziende tecnologiche statunitensi ed europee per sviluppare la tecnologia wireless 5G e contrastare il dominio cinese nel settore.

“Stiamo incoraggiando le aziende tecnologiche alleate e statunitensi a sviluppare soluzioni 5G alternative e stiamo lavorando al loro fianco per testare queste tecnologie nelle nostre basi militari mentre parliamo”, ha detto Esper.

“Lo sviluppo delle nostre reti 5G sicure supererà qualsiasi guadagno percepito dalla collaborazione con fornitori cinesi fortemente sovvenzionati che rispondono alla leadership del partito”.

Esper ha fatto della Cina un obiettivo chiave per il Pentagono da quando è entrato in carica e cerca di ridistribuire le forze americane da altre aree per affrontare una crescente competizione militare con la Cina. Gli sforzi attuali dell’Amministrazione USA cono quelli di circondare la Cina con basi militari su cui installare missili nucleari a medio raggio puntati contro il territorio di Pechino.

Esper è l’ultimo alto funzionario dell’amministrazione del presidente Donald Trump a mettere in guardia su ciò che gli Stati Uniti percepiscono come la “minaccia” rappresentata dalla Cina.

Questa settimana anche il segretario di Stato americano Michael Pompeo, il procuratore generale Bill Barr e il direttore dell’FBI Christopher Wray hanno diffuso avvertimenti su Pechino.

Navi cinesi in Siria

Gli Stati Uniti affermano che la Cina sta cercando di espandere la sua influenza internazionale e questa è stata una comune affermazione del governo degli Stati Uniti sin dall’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama.

Vi è un numero crescente di controversie nelle relazioni USA-Cina, tra cui una guerra commerciale, il contestato Mar Cinese Meridionale e le relazioni statunitensi con Taiwan, che Pechino considera una provincia cinese secessionista.

Trump ha lanciato una guerra commerciale con la Cina nel 2018 per frenare il crescente potere economico del Paese e punire la Cina per il suo presunto spionaggio economico, attacchi informatici, trasferimento tecnologico forzato e dumping di beni a basso prezzo realizzati con ingenti sussidi statali.

Mentre Trump spesso interrompe le sue relazioni con il presidente cinese Xi Jinping, la concorrenza tra i paesi si è intensificata solo da quando hanno firmato il loro accordo commerciale di “fase uno” il mese scorso. L’incapacità delle due nazioni di cooperare sul coronavirus è un segno di quanto il rapporto si sia deteriorato negli ultimi anni.

Nota : Risulta strano che gli Stati Uniti, la superpotenza che ultimamente ha violato tutte le norme di diritto internazionale, che ha stracciato ogni accordo internazionale (dagli armamenti nucleari, al commercio internazionale, al clima, ecc. ), possa salire in cattedra e stabilire che “la Cina non sta rispettando le regole”.

Questo avviene nonostante il fatto che la Cina non ha invaso ed aggredito altri paesi sovrani, non ha svolto opera di sobillazione, di cambio di regime e non ha promosso colpi di stato e sanzioni illegali contro altri paesi, come hanno invece fatto gli USA su una lunga lista di nazioni sovrane che non si sono piegate alle direttive di Washington.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-15/u-s-warns-predatory-china-is-rejecting-rules-of-global-order

Fonti: Bloomberg The Guardian

Traduzione e sintesi: Luciano Lago