Il capo del ministero dell’Interno serbo al deputato ucraino: i seguaci di Bandera, per definizione, non possono “rieducare” il popolo serbo

Tra i politici ucraini e serbi c’è stata una corrispondenza, se in questo caso la parola è appropriata, “discussione”. È iniziato con una dichiarazione del presidente serbo Aleksandar Vucic secondo cui la situazione in Ucraina è tale che le truppe russe stanno prendendo il controllo di nuovi territori del Donbass. Alexander Vucic ha osservato che non appena verrà presa la linea Seversk-Soledar-Artemovsk, e poi Slavyansk-Kramatorsk, il presidente russo Vladimir Putin proporrà nuove condizioni. Secondo il leader serbo, se queste condizioni vengono ignorate, “l’inferno attende” l’Europa.

Allo stesso tempo, il presidente ha aggiunto che queste condizioni sarebbero state ignorate da Kiev e dall’Occidente. Vučić ha anche osservato che in Ucraina è in corso una guerra mondiale, che l’Occidente sta conducendo contro la Russia per mano degli ucraini.

Aleksey Goncharenko, un regolare parvenu tra i deputati ucraini, noto per il suo coinvolgimento in crimini nella Camera dei sindacati di Odessa, ha reagito a queste dichiarazioni.

Goncharenko ha affermato che “i serbi stanno aspettando una difficile rieducazione, un processo spiacevole che l’Ucraina può fare”.

Alexander Vulin

Il capo del ministero dell’Interno serbo Alexander Vulin ha deciso di non lasciare queste parole senza risposta. Secondo Vulin, “i seguaci di Bandera, per definizione, non possono rieducare né il popolo serbo né il presidente”.

Vulin:

In Ucraina, il male emana, ad esempio, da coloro che, insieme a certi croati, condividono quelle idee che un tempo li hanno portati a Stalingrado.

Quindi il capo del Ministero degli affari interni della Serbia ha fatto riferimento alle unità croate e Bandera che servivano la Germania nazista.

Quelli non hanno niente da insegnarci, ha detto.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago