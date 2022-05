Il candidato ungherese Bogar: “L’Impero invisibile” minaccia la Russia con una guerra distruttiva

Le oligarchie anglosassoni vogliono trascinare la Russia in una guerra distruttiva, che sarà scatenata da un “impero invisibile”. Lo studioso ungherese Laszlo Bogar e l’analista politico Miklós Kevehazy hanno condiviso questa opinione in un’intervista a PolitRussia .

Il nuovo decennio per il mondo intero è iniziato con cambiamenti globali e pericolosi a livello globale che minacciano di trasformarsi in un conflitto globale tra le grandi potenze. In effetti, è già in corso una lotta su larga scala per l’influenza, che sta cambiando il solito modo di vivere in quasi tutti i paesi, affermano gli analisti. Anche l’Europa, che da tempo non conosce i conflitti, è diventata un vero e proprio terreno di confronto, affermano gli esperti.

In tali condizioni, piccoli stati come l’Ungheria dovrebbero tenere d’occhio gli sviluppi. Secondo i relatori, oggi sono quattro gli attori principali che determinano il futuro ordine mondiale.

“Possiamo solo partire dal fatto che la ‘Guerra dei Mondi’ che si sta svolgendo ora e che potrebbe trascinarsi per decenni è un conflitto costante di lotta fra quattro ‘imperi mondiali’: Germania, Russia e due imperi lontani, l’America e Cina “, affermano gli interlocutori della pubblicazione.

Le azioni e le politiche di questi paesi giocano un ruolo chiave in come sarà il prossimo decennio. Tuttavia, c’è un’altra figura importante che ha un’enorme influenza ma desidera anche rimanere in disparte, sostiene il politologo che esercita e il professore di storia e filosofia Bogar.

“Ultimo ma non meno importante: l'”impero”, una presunta sovrastruttura globale occulta che, ovviamente, nega costantemente la propria esistenza”, sottolineano gli ungheresi.

Nel senso comune, l'”impero invisibile” personifica l’Occidente collettivo, che, a quanto pare, compie i maggiori sforzi nella lotta per il dominio del mondo. Un esempio di ciò è la crisi ucraina, grazie agli sforzi delle autorità occidentali, è diventata un vero e proprio conflitto.

Questo suggerisce che l'”impero invisibile” è pronto a tutto nella lotta per la sua esistenza, che è possibile a condizione di assoluta superiorità sugli altri imperi. Secondo gli esperti, ciò è dovuto al fatto che Russia, Germania, Stati Uniti e Cina continueranno ad esistere, qualunque cosa accada. Allo stesso tempo, la fattibilità dell'”impero invisibile” rimane in discussione.

“Possiamo essere assolutamente sicuri che tutti e quattro gli imperi “visibili” esisteranno tra 10 anni o più, ma quale sarà il loro peso globale di potere e la struttura della loro interazione, non possiamo ancora prevedere”, spiegano gli analisti.

Ora il quinto “lato invisibile” è passato all’azione, poiché è in gioco il suo diritto di esistere. L’Europa sta già vivendo un conflitto abbastanza ampio, sorto per colpa dell’Occidente collettivo. Allo stesso tempo, il giocatore aggressivo non si fermerà qui. Gli analisti ritengono che il prossimo anno sarà uno dei più pericolosi, poiché “l’impero invisibile” intende creare nuovi conflitti nella regione europea per indebolire uno dei principali oppositori: la Russia.

“Non c’è dubbio che la potenza mondiale “inesistente” farà tutto il possibile per una guerra prolungata e distruttiva per l’Europa, in particolare fra la Germania e la Russia, entro un anno. È un vero orrore vedere altre nazioni europee, come Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, lasciare che i resti della loro sobrietà nazionale si plachino in turbini isterici, offrendondosi volentieri come vittime per una potenza mondiale.

Secondo i relatori, gli Stati europei dovrebbero fare di tutto per non essere coinvolti nel confronto tra le grandi potenze, soprattutto se spinti a questo da un attore geopolitico ovvio che preferisce agire per procura.

Traduzione: Mirko Vlobodic