Il cancelliere austriaco si è dichiarato contrario alle nuove sanzioni dell’UE alla Russia

da Redazione





Il cancelliere austriaco Sebastian Kurtz ha dichiarato di essere contrario a ulteriori sanzioni dell’UE contro la Russia. La pace in Europa sarà possibile solo se ci sarà cooperazione con la Russia.

“Sono contrario a sanzioni aggiuntive fine a se stesse. Quello che serve è la riduzione dell’escalation. È difficile, ma l’aggravamento costante non è il modo in cui vogliamo andare “, – ha sottolineato Kurz in risposta alla domanda se l’UE debba imporre nuove sanzioni contro la Russia.

Putin riceve Kurtz