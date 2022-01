Il Canada si ribella al regime sanitario dei passaporti ed alle imposizioni del governo Trudeau

Mandati Covid: il Canada ne ha abbastanza. Il Convoglio della Libertà 2022 ( Freedom Convoy).

Un movimento di massa contro il mandato di Covid si sta svolgendo da costa a costa in tutto il Canada in solidarietà con i camionisti transfrontalieri. Decine di migliaia di persone si uniranno ai camionisti di Ottawa.

di David Skripac (*)

Secondo Justin Trudeau, i conducenti di camion non vaccinati “possono rappresentare un rischio di trasmissione del COVID-19 al pubblico”. Che sciocchezza. I conducenti di camion per la maggior parte rimangono nel loro camion, svolgono compiti amministrativi e supervisionano il carico e lo scarico. Forniscono le merci e hanno contatti limitati con le persone.

Ieri mi trovavo con amici e colleghi in uno dei tanti cavalcavia autostradali di Toronto mentre osservavamo un momento davvero storico svolgersi davanti ai nostri occhi pieni di lacrime. Migliaia di canadesi amanti della libertà di ogni ceto sociale erano riuniti lì, come lo erano in tutto il paese, al freddo gelido, tenendo in alto bandiere e cartelli per mostrare sostegno a centinaia di coraggiosi autisti di camion da trasporto mentre passavano davanti a noi nel Freedom Convoglio in viaggio verso la capitale della nostra nazione.

Si stima che circa 50.000 camionisti provenienti da tutto il Canada si stiano dirigendo verso Ottawa in quella che deve essere sicuramente la più grande protesta nella storia del Canada.

Forse è anche il convoglio di camion più lungo mai assemblato al mondo. Una volta che i camionisti si sono riuniti nella capitale, la missione di questi componenti del Freedom Convoy è di chiedere pacificamente ma fermamente che i governi federale e provinciale:

1)Abolire i passaporti vaccinali e tutti gli altri programmi obbligatori di tracciabilità dei contatti vaccinali o sistemi di passaporti intercanadesi.

2) Rescindere i mandati di vaccinazione Covid e rispettare i diritti di coloro che desiderano per qualsiasi motivo rimanere non vaccinati.

3) Cessate gli attacchi verbali divisivi ai canadesi che non sono d’accordo e resistono a questi mandati del governo.

4) Cessate di prendere misure coercitive che limitano il dibattito e che censurano le opinioni divergenti dalla linea del partito dell’establishment su tutti i temi della pandemia.

Il sentimento comune espresso dai sostenitori del Freedom Convoy è che non ci opponiamo ai vaccini, ma solo ai mandati obbligatori sui vaccini del governo e delle aziende e altre restrizioni correlate. La nostra non è una protesta contro i vaxx, ma piuttosto un movimento contro il mandato .

Milioni di canadesi, sia vaccinatio che non vaccinatio, stanno dietro il Freedom Convoy nello spirito e nelle azioni, comprese le generose offerte di aiuto finanziario. Sono già stati raccolti 6,5 milioni di dollari canadesi in fondi per il carburante, il cibo e altri bisogni immediati dei camionisti.

Cosa sta spingendo la massiccia affluenza di camionisti e dei loro fan sbandieratori?

Molto semplicemente, siamo stufi di vedere le nostre libertà civili erose dalle richieste insensate e pericolose dei nostri politici dittatoriali e burocrati della salute pubblica.

Sostegno pubblico al “Freedom Convoy” di protesta contro i pass obbligatori

Dopo aver visto come la nostra Carta dei diritti e delle libertà – la più alta legge del paese – sia stata completamente scardinata negli ultimi due anni, ci stiamo sollevando come un unico organismo per dichiarare: ” Il Canada ne ha abbastanza! “

Per quanto stimolanti e intrepidi possano essere i camionisti del Freedom Convoy del nostro paese, non dobbiamo perdere di vista le tattiche che lo stato potrebbe utilizzare per destabilizzare e distruggere l’intero movimento per la libertà.

La storia ci ha mostrato che quelle che potrebbero iniziare come proteste anti-governative ben intenzionate – pensiamo alla Primavera araba nel 2010 e a Occupy Wall Street nel 2011 – possono essere infiltrate e sovvertite dalle forze di sicurezza dello stato e alla fine far deragliare dall’obiettivo prefissato.

I governi di solito implementano un processo in tre fasi per destabilizzare un movimento per la libertà.

In primo luogo, usano i media per diffamare i manifestanti nel tentativo di delegittimare la loro causa.

In secondo luogo, usano le loro forze di sicurezza sotto copertura per mascherarsi da legittimi manifestanti in modo da potersi infiltrare con successo in un movimento a vari livelli.

Terzo, una volta che questi agenti provocatori si sono infiltrati in un’organizzazione, tentano di incitare alla violenza con ogni mezzo necessario, ben sapendo che i loro sponsor statali risponderanno allo stesso modo, con una brutalità devastante.

Inoltre, gli attori statali cercano anche di frammentare una protesta coesa creando gruppi scissionisti, una strategia divide et impera e governa. I funzionari del governo possono persino concedere surrettiziamente ai leader delle proteste generose vincite per far deragliare ulteriormente un’organizzazione – anzi, un intero movimento che chiede libertà – e impedirle di raggiungere i suoi meritevoli obiettivi.

Ad esempio, durante la protesta di Occupy Wall Street (OWS) nel luglio 2011 , il governo degli Stati Uniti ha utilizzato il Federal Bureau of Investigation per infiltrarsi e monitorare l’organizzazione sin dal primo giorno. Alla fine, l’FBI, lavorando di concerto con le grandi banche, la Joint Terrorism Task Force, la Federal Reserve, il Naval Investigative Service e il Domestic Security Alliance Council, ha orchestrato la schiacciante sconfitta di OWS.

Pertanto, gli organizzatori del Freedom Convoy devono essere estremamente vigili ed evitare chiunque suggerisca, anche solo lontanamente, di usare la violenza per raggiungere il proprio obiettivo.

Sostegno dai cavalcavia al convoglio dei camionisti in protesta

Devono stare costantemente in allerta per chiunque stia cercando di far deragliare le loro richieste legittime e mirate. L’inosservanza non violenta deve essere all’ordine del giorno e di tutti i giorni che ci aspettano.

Alla fine, la tirannia non potrà mai spegnere la luce dell’amore o la fiaccola della libertà . Finché ci rifiutiamo di acconsentire pacificamente, disobbedire pacificamente a ordini illegali , noi popolo prevarremo!

*David Skripac ha una laurea in tecnologia in ingegneria aerospaziale. È autore di un e-book pubblicato di recente, “La nostra specie è geneticamente modificata”.

Dicono i sostenitori della protesta:

Dobbiamo garantire che il commercio transfrontaliero USA-Canada-Messico sia completamente ripristinato.

Tutti i mandati covid-19 devono essere debitamente sospesi.

Dobbiamo confrontarci e mettere in discussione la legittimità del governo Trudeau.

Dobbiamo avviare un dialogo che coinvolga i camionisti, i proprietari delle società di trasporto, le forze dell’ordine, i funzionari delle dogane su entrambi i lati del confine, i produttori, i grossisti, i dettaglianti.

Cercheremo anche il supporto e la consulenza di eminenti scienziati, medici, giuristi e avvocati costituzionali al fine di affrontare il mandato del vaccino del governo canadese.

Il governo dirà: ci impegniamo a salvare vite umane, a proteggere le persone contro il virus. Che assurdità assoluta. Stanno manipolando il commercio transfrontaliero. Stanno distruggendo la vita delle persone.

Il governo Trudeau è corrotto. Questa decisione di vasta portata è stata presa per conto di potenti interessi finanziari. Il suo tacito intento è quello di innescare una rinnovata ondata di fallimenti.

Quello contro il Covid, è un vaccino killer

I vari mandati Covid sono stati utilizzati per guidare la campagna di paura e incoraggiare i canadesi a prendere la loro dose di vaccino di richiamo.

Mentre i media ripetono fino alla nausea che il virus è più pericoloso del vaccino, gli impatti devastanti del vaccino mRNA sono ora confermati senza dubbio.

Le cifre ufficiali dei decessi correlati al vaccino sono regolarmente pubblicate da Stati Uniti, Regno Unito e UE. Non sono pubblicati da Health Canada. Vedi il comunicato di Medici per l’Etica Covid .

Sostegno del pubblico al Freedom Convoy

Secondo l’ ultimo rapporto di VAERS:

“Ci sono stati più decessi, disabilità permanenti e più ricoveri in ospedale a seguito dei vaccini sperimentali COVID-19 [negli Stati Uniti], rispetto a tutti i vaccini approvati dalla FDA negli ultimi 31 anni messi insieme”.

Inoltre, gli effetti devastanti del vaccino sono ora confermati da un rapporto riservato di Pfizer pubblicato a novembre nell’ambito di una procedura per la libertà di informazione (FOI) . I dati sui decessi e sugli eventi avversi registrati da Pfizer in questo documento riservato sono ora di pubblico dominio. Non volevano che lo leggessimo:

Ciò che è contenuto nel rapporto “riservato” di Pfizer è un’evidenza dettagliata sull’impatto del “vaccino” sulla mortalità e morbilità. Questi dati che provengono da “Bocca di cavallo” possono ora essere utilizzati per affrontare e formulare procedure legali contro Big Pharma, i governi, l’OMS ei media. (………)

