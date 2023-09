Il Canada celebra da tempo migliaia di nazisti

di Mnar Adley

Come migliaia di nazisti ucraini sono entrati clandestinamente in Canada dopo la seconda guerra mondiale

Il Parlamento canadese ha fatto notizia in tutto il mondo dopo aver riservato una standing ovation a un soldato nazista di 98 anni, canadese di origine ucraina. Yaroslav Hunka, un membro volontario del battaglione della Galizia della divisione Waffen-SS naziste – un’unità famigerata per il suo ruolo nel massacro di civili durante la seconda guerra mondiale – che ha avuto anche un incontro privato con il primo ministro canadese Justin Trudeau e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj .

La reazione negativa di questa settimana ha portato alle dimissioni del presidente della Camera dei comuni canadese e alle scuse di Trudeau. Eppure, nel suo mea culpa, Trudeau ha insistito sul fatto che questo era solo un altro motivo per respingere la propaganda russa.

Ma non è stato certamente Vladimir Putin a convincere il Partito Liberale canadese a invitare un soldato chiaramente nazista che ora è ricercato dalla Polonia per l’estradizione. In realtà, l’affare Hunka è solo l’ultimo esempio della stretta collaborazione del Canada con i nazisti della Seconda Guerra Mondiale.

Sebbene il Canada avesse combattuto contro la Germania in quel conflitto, dopo la guerra cercò attivamente migliaia di uomini delle SS naziste, offrendo loro la cittadinanza canadese. Lo fece perché voleva usarli come forza lavoro contro il suo crescente movimento operaio comunista e per controllare la sua vasta comunità ucraino-canadese, in gran parte progressista. Questi nazisti non avevano scrupoli nell’usare la violenza o altre tattiche subdole e furono usati come informatori della polizia, inviando informazioni di intelligence dell’RCMP sulle attività di sinistra in tutto il Canada.

Molti dei loro discendenti acquisirono una significativa influenza politica in Canada. Un esempio è l’ex vice primo ministro Chrystia Freeland, orgogliosa di suo nonno, un propagandista nazista di alto rango durante la seconda guerra mondiale.

La collaborazione con i fascisti ucraini continua ancora oggi, con il paese che finanzia, arma e addestra una serie di gruppi di estrema destra in Ucraina per combattere contro la Russia.

Fonte: mintpressnews.com/

Traduzione: Luciano Lago