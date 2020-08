Il “cambio di regime” in Bielorussia sembra un obiettivo sia dell’amministrazione Trump che della campagna presidenziale di Joe Biden

da Redazione





di Adam Dick



Sembra che chiunque vinca la presidenza, la politica estera degli Stati Uniti continuerà a soffocare con i suoi interventi in tutto il mondo, anche attraverso gli sforzi di “cambio di regime”.

Negli ultimi due decenni, gli obiettivi per il cambio di regime sostenuto dal governo USA hanno incluso una miriade di paesi: Afghanistan, Iran, Iraq, Libia, Siria, Ucraina e Venezuela. Anche la Bielorussia sembra essere adesso nel mirino del governo degli Stati Uniti. Se il suo governo resiste fino a gennaio gli sforzi per rovesciarlo, la Bielorussia sembra sicura di rimanere un prossimo obiettivo degli Stati Uniti per il cambio di regime durante un secondo mandato del presidente Donald Trump o un primo mandato del presidente Joe Biden .

Lunedì, mentre i rivoluzionari nella capitale della Bielorussia Minsk hanno tentato di estromettere il governo bielorusso, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo e il candidato alla presidenza del Partito Democratico Joe Biden hanno rilasciato dichiarazioni intercambiabili sulla politica della Bielorussia e degli Stati Uniti nei suoi confronti. Sia l’affermazione di Pompeo e di dichiarazione di Biden hanno condannato entrambe il governo della Bielorussia, chiamato fraudolento rispetto alla recente elezione nazionale del paese in cui il presidente Aleksander Lukashenko ha vinto la rielezione con un ampio margine, e hanno fatto richieste rivolte al governo bielorusso.

Le dichiarazioni di Pompeo e Biden potrebbero non sembrare così minacciose se le immaginate provenire dal governo di un Paese di media popolazione, forza economica, potenza militare e tendenza ad intervenire in altri Paesi. I commenti potrebbero quindi essere semplicemente interpretate come politici che scherniscono o sono dei bastardi relativamente innocui.

Lukashenko e Xi Jimping (i due nemici degli USA)

È diverso quando le dichiarazioni sono fatte da un alto funzionario degli affari esteri degli Stati Uniti e dal potenziale prossimo presidente degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti presiedono a un paese di grande popolazione con importanti risorse economiche. Gli Stati Uniti hanno basi militari e navi, nonché agenti segreti, in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno una lunga e continua storia nel perseguire, e spesso raggiungere, il rovesciamento dei governi attraverso azioni tra cui invasioni, assassinii, sanzioni, ingerenze elettorali, finanziamento e sobillazione di colpi di stato e rivoluzioni.

Nel 2015, durante l’amministrazione Barack Obama negli Stati Uniti e dopo un’altra vittoria di rielezione ad ampio margine di Lukashenko in Bielorussia, il direttore esecutivo del Ron Paul Institute Daniel McAdams ha discusso del disprezzo del governo degli Stati Uniti per Lukashenko e il governo bielorusso. McAdams ha scritto in parte:

Lukashenko è stato il sacco da boxe preferito degli Stati Uniti e dei neoconservatori occidentali per un certo numero di anni perché non ha mostrato il livello di deferenza richiesto nei confronti dei suoi aspiranti signori occidentali rispetto, ad esempio, ai paesi baltici. Vince regolarmente la rielezione anche se il governo degli Stati Uniti ha incanalato milioni di dollari nell’opposizione politica nella speranza di fomentare in qualche modo un cambio di regime.

La NED, uno degli organismi preferiti da Washington per le operazioni di Regime Change

Non bisogna credere ai commenti ipocriti, sia dell’amministrazione Trump che della campagna Biden, sugli Stati Uniti che cercano di promuovere la democrazia ei diritti umani in Bielorussia. Si tratta dei soliti giochi di potere. Gli Stati Uniti hanno lasciato correre e continuano a far scivolare le carenze democratiche e dei diritti umani dei paesi in tutto il mondo (dall’Arabia Saudita alle dittature centroamericane) in cui è possibile ottenere benefici.

Disordina Minsk



Dittatura? Nessun problema se si tratta di un paese allineato. L’espressione di “preoccupazione” per la democrazia e i diritti umani è propaganda applicata selettivamente per suscitare sostegno, o almeno reprimere l’opposizione, all’intervento degli Stati Uniti all’estero.

Le dichiarazioni di Pompeo e Biden sulla Bielorussia aiutano a chiarire che il rovesciamento dei governi sembra destinato a rimanere una caratteristica costante della politica estera degli Stati Uniti, indipendentemente dal fatto che Trump vinca un secondo mandato o Biden lo sconfigga nelle prossime elezioni presidenziali di novembre.

La fonte originale di questo articolo è il Ron Paul Institute for Peace and Prosperity



Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago