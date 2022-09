Il cambio di gioco di Kharkov

Di Pepe Escobar

Le guerre non si vincono con gli psyop. Chiedi alla Germania nazista. Tuttavia, è stato un urlo guardare i media NATOstan su Kharkov, gongolando all’unisono per “il colpo di martello che mette fuori combattimento Putin”, “i russi sono nei guai” e sciocchezze assortite.

Fatti: le forze russe si sono ritirate dal territorio di Kharkov sulla riva sinistra del fiume Oskol, dove ora sono trincerate. Una linea Kharkov-Donetsk-Lugansk sembra essere stabile. Krasny Liman è minacciato, assediato da forze ucraine superiori, ma non in modo letale.

Nessuno – nemmeno Maria Zakharova, l’equivalente femminile contemporaneo di Hermes, il messaggero degli dei – sa cosa pianifichi lo Stato maggiore russo (RGS), in questo caso e in tutti gli altri. Se dicono di sì, stanno mentendo.

Allo stato attuale, ciò che si può dedurre con un ragionevole grado di certezza è che una linea – Svyatogorsk-Krasny Liman-Yampol-Belogorovka – può resistere abbastanza a lungo con le loro attuali guarnigioni fino a quando nuove forze russe non saranno in grado di piombare e costringere gli ucraini indietro oltre la linea di Seversky Donets.

Si è scatenato l’inferno – virtualmente – sul perché è successo Kharkov. Le repubbliche popolari e la Russia non hanno mai avuto abbastanza uomini per difendere una linea del fronte lunga 1.000 km. L’intera capacità di intelligence della NATO se ne è accorta e ne ha tratto profitto.

Non c’erano forze armate russe in quegli insediamenti: solo Rosgvardia, e questi non sono addestrati per combattere le forze militari. Kiev ha attaccato con un vantaggio di circa 5 a 1. Le forze alleate si sono ritirate per evitare l’accerchiamento. Non ci sono perdite di truppe russe perché non c’erano truppe russe nella regione.

Probabilmente questo potrebbe essere stato un caso. Le forze di Kiev gestite dalla NATO semplicemente non possono replicare da nessuna parte nel Donbass, o a Kherson, o a Mariupol. Questi sono tutti protetti da unità forti e regolari dell’esercito russo.

È praticamente un dato di fatto che se gli ucraini rimarranno intorno a Kharkov e Izyum saranno polverizzati dalla massiccia artiglieria russa. L’analista militare Konstantin Sivkov sostiene che “la maggior parte delle formazioni pronte al combattimento delle forze armate ucraine sono ora a terra (…) siamo riusciti ad attirarle allo scoperto e ora le stiamo distruggendo sistematicamente”.

Forze NATO in Ucraina

Le forze ucraine guidate dalla NATO, piene di mercenari della NATO, avevano passato 6 mesi ad accumulare attrezzature e riservare risorse addestrate esattamente per questo momento di Kharkov, mentre inviavano attrezzature usa e getta in un enorme tritacarne. Sarà molto difficile sostenere una catena di montaggio di beni primari sostanziali per realizzare di nuovo qualcosa di simile.

I prossimi giorni mostreranno se Kharkov e Izyum sono collegati a una spinta NATO molto più ampia. L’atmosfera nell’UE controllata dalla NATO si sta avvicinando a Desperation Row. C’è una forte possibilità che questa controffensiva significhi che la NATO entra definitivamente in guerra, mentre mostra una smentita plausibile piuttosto tenue: il loro velo di – falsa – segretezza non può nascondere la presenza di “consiglieri” e mercenari in tutto lo spettro.

Decomunizzazione come de-energizzazione

L’Operazione Militare Speciale (SMO), concettualmente, non riguarda la conquista del territorio in sé: si tratta, o si trattava, finora, della protezione dei cittadini russofoni nei territori occupati, quindi smilitarizzazione cum denazificazione.

Quel concetto potrebbe essere in procinto di essere modificato. Ed è qui che si inserisce il tortuoso e complicato dibattito sulla mobilitazione della Russia. Tuttavia, anche una mobilitazione parziale potrebbe non essere necessaria: ciò che serve sono le riserve per consentire adeguatamente alle forze alleate di coprire le linee di retroguardia/difensive. I combattenti più duri, del tipo contingente Kadyrov, continuerebbero a giocare in attacco.

È innegabile che le truppe russe abbiano perso un nodo strategicamente importante a Izyum. Senza di essa, la completa liberazione del Donbass diventa molto più difficile.

Eppure per l’Occidente collettivo, la cui carcassa giace all’interno di una vasta bolla di simulacri, è il pysops che conta molto più di una piccola avanzata militare: così tutto quel gongolare per l’Ucraina che è riuscita a cacciare i russi dall’intera Kharkov in soli quattro giorni – mentre avevano 6 mesi per liberare il Donbass, e non l’hanno fatto.

Quindi, in tutto l’Occidente, la percezione prevalente – freneticamente fomentata dagli esperti di psyops – è che l’esercito russo sia stato colpito da quel “colpo di martello” e difficilmente si riprenderà.

Kharkov ha avuto un tempismo prezioso, dato che il generale Winter è dietro l’angolo; la questione ucraina risente già della stanchezza dell’opinione pubblica; e la macchina della propaganda aveva bisogno di una spinta per turbo-lubrificare la linea dei topi dell’armata multimiliardaria.

Eppure Kharkov potrebbe aver costretto la mano di Mosca ad aumentare il quadrante del dolore. Ciò è avvenuto grazie a alcuni Mr. Kinzhals (missili) ben piazzati che hanno lasciato il Mar Nero e il Caspio per presentare i loro biglietti da visita alle più grandi centrali termoelettriche del nord-est e dell’Ucraina centrale (la maggior parte delle infrastrutture energetiche si trova nel sud-est).

Metà dell’Ucraina ha improvvisamente perso energia e acqua. I treni si sono fermati. Se Mosca decide di eliminare tutte le principali sottostazioni ucraine contemporaneamente, bastano pochi missili per distruggere completamente la rete energetica ucraina, aggiungendo un nuovo significato alla “decommunizzazione”: la diseccitazione.

Secondo un’analisi di esperti , “se i trasformatori da 110-330 kV sono danneggiati, non sarà quasi mai possibile metterli in funzione (…) E se ciò accade almeno in 5 sottostazioni contemporaneamente, allora tutto è kaput . L’età della pietra diventa per sempre.

Il funzionario del governo russo Marat Bashirov è stato molto più colorito: “L’Ucraina sta precipitando nel 19° secolo. Se non c’è un sistema energetico, non ci sarà l’esercito ucraino. Il fatto è che il generale Volt entrò in guerra, seguito dal generale Moroz (“gelo”).

Ed è così che potremmo finalmente entrare nel territorio della “guerra reale”, come nella famigerata battuta di Putin secondo cui “non abbiamo nemmeno iniziato nulla”.

Ministro difesa russo Shoigu

Una risposta definitiva arriverà dal RSG nei prossimi giorni.

Ancora una volta, infuria un acceso dibattito su ciò che la Russia farà dopo (l’RGS, dopotutto, è imperscrutabile, tranne Yoda Patrushev).

L’RGS potrebbe optare per un serio attacco strategico del tipo decapitante altrove, come cambiare argomento in peggio (per la NATO).

Può optare per l’invio di più truppe per proteggere la prima linea (senza mobilitazione parziale).

E soprattutto potrebbe ampliare il mandato SMO, andando alla totale distruzione delle infrastrutture di trasporto/energia ucraine, dai giacimenti di gas alle centrali termiche, alle sottostazioni e alla chiusura delle centrali nucleari.

Bene, potrebbe sempre essere un mix di tutto quanto sopra: una versione russa di Shock and Awe, che genera una catastrofe socio-economica senza precedenti. Questo è già stato telegrafato da Mosca: possiamo riportarti all’età della pietra in qualsiasi momento e nel giro di poche ore. Le tue città accoglieranno General Winter senza riscaldamento, acqua gelata, interruzioni di corrente e nessuna connettività.

Un’operazione antiterrorismo

Tutti gli occhi sono puntati sul fatto che i “centri decisionali” – come a Kiev – possano presto ricevere una visita a Kinzhal. Ciò significherebbe che Mosca ne ha abbastanza. I siloviki certamente sì. Ma non ci siamo – ancora. Perché per un Putin eminentemente diplomatico il vero gioco ruota attorno a quelle forniture di gas all’UE, quel misero giocattolo della politica estera americana.

Putin è certamente consapevole che il fronte interno è sotto pressione. Rifiuta una mobilitazione anche parziale. Un perfetto indicatore di ciò che può accadere in inverno è il referendum nei territori liberati. La data limite è il 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale, una commemorazione introdotta nel 2004 per sostituire la celebrazione della Rivoluzione d’Ottobre.

Con l’adesione di questi territori alla Russia, qualsiasi controffensiva ucraina si qualificherebbe come un atto di guerra contro le regioni incorporate nella Federazione Russa. Tutti sanno cosa significa.

Ora può essere dolorosamente ovvio che quando l’Occidente collettivo sta facendo la guerra – ibrida e cinetica, con qualsiasi cosa, dalle enormi informazioni ai dati satellitari e alle orde di mercenari – contro di te, e tu insisti nel condurre un’operazione militare speciale (SMO) definita in modo confuso , potresti essere pronto per alcune brutte sorprese.

Quindi lo status di SMO potrebbe essere sul punto di cambiare: è destinato a diventare un’operazione antiterrorismo .

Questa è una guerra esistenziale. Una relazione fai o muori. L’obiettivo geopolitico/geoeconomico americano, per dirla senza mezzi termini, è distruggere l’unità russa, imporre un cambio di regime e saccheggiare tutte quelle immense risorse naturali. Gli ucraini non sono altro che carne da cannone: in una sorta di contorto remake della Storia, gli equivalenti moderni della piramide dei teschi che Timur ha cementato in 120 torri quando ha raso al suolo Baghdad nel 1401.

Se può richiedere un “colpo di martello” per il risveglio dell’RSG. Prima o poi, i guanti – di velluto e non – saranno tolti. Esci da SMO. Entra in guerra.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago