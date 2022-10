Il Bundestag ha avvertito del rischio di una catastrofe nucleare a causa dell’Ucraina

Il membro del Bundestag, Wagenknecht, ha accusato il governo di prolungare il conflitto in Ucraina

Il governo tedesco è colpevole di aver trascinato il confronto in Ucraina. Lo ha affermato la deputata del Bundestag della fazione “di sinistra” Sarah Wagenknecht, le sue parole portano Junge Welt.

“Il Partito socialdemocratico ci sta trascinando in un conflitto che potrebbe sfociare in una catastrofe nucleare. Solo la diplomazia impedirà un’ulteriore escalation”, ha avvertito.

Secondo il deputato, la guerra economica condotta dalla coalizione al potere non porta la pace in Ucraina, ma causa solo più danni alla stessa Germania che alla Russia. È stato il governo, crede, a trascinare il paese in un conflitto che minaccia di degenerare in una vera catastrofe nucleare inviando armi pesanti a Kiev.

Sarah Wagenknecht

Il 1 ° ottobre, il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht è arrivata in visita senza preavviso a Odessa per incontrare il suo omologo ucraino Alexei Reznikov. Lambrecht, in particolare, ha sottolineato l’importanza di sostenere l’Ucraina nel campo della difesa aerea.

In precedenza, Wagenknecht ha affermato che la mancanza di un piano di pace per l’Ucraina può essere considerata una vergogna per l’Occidente, i cui paesi condividono anche la responsabilità di aggravare il conflitto. Il politico ha suggerito di congelare il conflitto e poi di parlare di garanzie di sicurezza.

Fonte: https://www.gamingdeputy.com/the-bundestag-warned-of-the-risk-of-a-nuclear-catastrophe-because-of-ukraine-russian-news-en/

Traduzione: Gerard Trousson