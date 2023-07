Il brillante piano dell’Ucraina per la resa della Russia

di Boris Karpov

È stato notato che da diversi giorni l’Ucraina e la NATO hanno regolarmente dichiarato che se la Russia fa saltare in aria la centrale nucleare di Zaporizhia, questo porterà a una risposta della NATO con armi nucleari contro la Russia.

Secondo fonti nemiche, sarebbe stato quindi messo a punto un piano tra Nato e Ucraina volto a far capitolare la Russia nelle prossime settimane.

Il primo passo è far saltare in aria la centrale di Zaporijia (con mezzi non specificati). La propaganda NATO che tutti i media europei fagocitano e ritrasmettono senza problemi darà la colpa alla Russia.

La seconda fase sarà che “di fronte a questo atto spregevole ecc. eccetera.” L’Ucraina sarà ammessa come “membro temporaneo” della Nato, durante il vertice Nato dell’11 e 12 luglio.

Il terzo passo sarà che la NATO dichiarerà quindi che uno dei suoi membri (l’Ucraina) è stato attaccato e che si applica l’articolo 5 degli statuti della NATO.

Missili ipersonici russi

Il quarto passo sarà un ultimatum dalla NATO alla Russia: ritiro immediato delle truppe russe dal Donbass, in mancanza del quale verranno effettuati attacchi nucleari. La questione della Crimea per il momento non dovrebbe essere sollevata ma il “ritorno” della Crimea all’Ucraina sarà ordinato senza problemi dal prossimo governo russo. Gli strateghi della NATO sono ancora convinti che Vladimir Putin sia “sminuito” dopo il tentativo di putsch di Wagner, che non abbia più il sostegno delle élite russe, e che quindi accetterà le condizioni della NATO. Secondo questo brillante piano, l’Ucraina avrà quindi vinto su 2 punti: la sconfitta della Russia e la sua adesione alla NATO.

Questo brillante piano sarà, se realizzato, l’ultimo piano della NATO: la risposta russa sarà molto probabilmente l’allerta delle sue forze nucleari strategiche e gli attacchi nucleari tattici alle basi NATO in Europa, tutti i ponti sul Dnepr e diversi assi di trasporto volti a proteggere la Russia dall’invasione delle truppe della NATO.

Vi lascio immaginare il resto.

fonte: Rusreinfo

Traduzione: Gerard Trousson