Il Blob inizia a tremare

di James Howard Kunstler

“ Lo stato permanente non ha il coraggio di prendere decisioni difficili, di dire a Mosca: ‘Lasciamoci alle spalle questo sfortunato episodio (l’Ucraina). Tira fuori quelle bozze di trattati che hai scritto nel dicembre 2021 e vediamo come possiamo lavorare insieme per restituire all’Europa un po’ di funzionalità “. (Alastair Crook)

Quando neghiamo l’ovvio, siamo in guerra con la realtà, e non finisce mai bene. Questo è l’esito ultimo della disavventura del nostro Paese, che va avanti da anni, nella più totale disonestà. Il Blob amministrativo americano non solo ha mentito su tutto ciò che fa, ma ha utilizzato la macchina del governo a sua disposizione per distruggere tutto ciò che tocca in uno sforzo isterico terminale per coprire i suoi misfatti, compresi i suoi crimini contro il suo stesso popolo.

Comprendi: non c’è modo per l’Ucraina di evitare la sconfitta nella sua lotta contro la Russia, provocata dagli Stati Uniti. La Russia ha tutti i vantaggi. È vicino all’Ucraina. Ha una forte capacità di produzione di armi. Il terreno di guerra è la sua “frontiera” storica, che ha controllato dal 18° secolo, ad eccezione degli ultimi trent’anni durante i quali l’Ucraina ha servito come “Central Claw” delle politiche degli appaltatori militari americani e dei loro sostenitori. Nonostante i massicci aiuti agli armamenti forniti dagli Stati Uniti e i contributi riluttanti del contingente NATO in Europa, non è rimasto praticamente nulla dell’esercito ucraino in termini di truppe, equipaggiamento e munizioni. L’Ucraina alla fine tornerà a uno status di “confine” smilitarizzato.

Quali sono le alternative della NATO? Può provare a tornare al trading. La Russia non ha motivo di fidarsi di questo processo, dato il modo in cui Minsk 1 e 2 hanno funzionato (la NATO e gli Stati Uniti li hanno deliberatamente e disonestamente cancellati).

Gli Stati Uniti e la NATO potrebbero inviare le proprie truppe in Ucraina, ma sarebbe un suicidio, visti gli armamenti e le munizioni ridotti dell’alleanza e la femminilizzazione dell’esercito statunitense. Gli Stati Uniti potrebbero fare un ulteriore passo avanti e provocare uno scambio nucleare (suicidio con altri mezzi) – e dato il livello di follia isterica terminale del Blob statunitense, non è fuori questione.

Americani in Ucraina

Una probabile alternativa, basata sulla realtà, è lasciare che la Russia completi la sua operazione militare speciale per pacificare e neutralizzare l’Ucraina. La teoria prevalente è che questa sarebbe la fine del dominio globale degli Stati Uniti militarmente, ed effettivamente la fine della NATO, ma anche la fine finanziaria per gli Stati Uniti, poiché i paesi non occidentali abbandonano il dollaro. In questo scenario, i BRICS scaricano i loro trilioni di obbligazioni statunitensi, rimandando tutto quel presunto “denaro” agli Stati Uniti, alimentando un’inflazione galoppante che di fatto ci manderebbe in bancarotta. Sarebbe l’ultimo frutto del disastroso regime “Joe Biden” impostoci dai brogli elettorali del Blob: gli Stati Uniti ridotti in pochi anni a un potere in frantumi.

Questo risultato costringerebbe il nostro paese a guardarsi dentro e ad affrontare i suoi sconcertanti fallimenti di onore, decenza e integrità. Sarebbe la fine dell’egemonia dei Blob all’interno degli Stati Uniti. La domanda è se i Blob daranno fuoco alla casa degli Stati Uniti nel tentativo di salvarsi e sfuggire alla responsabilità dei loro crimini. L’arretrato di cause legali contro Trump è una catasta di legna già in fiamme. Sai che il tentativo di espellerlo dal tabellone di gioco tramite il consigliere speciale Jack Smith può facilmente portare a gravi disordini civili o persino a un contro-colpo di stato, il primo negli Stati Uniti!

L’attuale caso “Doc Box” di Mar-a-Lago è un’invenzione completa tanto quanto RussiaGate e Impeachment numero uno: l’inchiesta telefonica di Trump in Ucraina sulle operazioni di frode della famiglia Biden in questo paese, la cui veridicità è ora saldamente stabilita. Un giudice integro chiuderebbe sommariamente il caso Mar-a-Lago e imporrebbe sanzioni agli avvocati statunitensi coinvolti, tra cui la radiazione dall’albo e indagini penali per l’avvio di azioni penali fraudolente. Il procuratore generale Merrick Garland e il suo vice, Lisa Monaco, sarebbero stati chiaramente ritenuti responsabili, possibilmente davanti alle giurie.

Un lungo elenco di personaggi pubblici che popolano il Blob attendono giudizio: Hillary e Bill Clinton e i loro collaboratori, Barack Obama e il suo seguito, John Brennan, James Clapper, James Comey, Christopher Wray (oltre a Rosenstein, Strzok, McCabe, Carlin, Ohr, Mueller, Weissmann, Horowitz, Atkinson, Ciaramella, Vindman), Rep. Adam Schiff, il senatore Mark Warner, William Barr, Avril Haines, Marie Yovanovitch, William Burns, James Boasberg, Marc Elias, Michael Bromwich, David Laufman, Alejandro Mayorkas, Xavier Baccerra, Anthony Fauci, Rochelle Walensky, Francis Collins, Lloyd Austin. Mark Milley, Antony Blinken, Jake Sullivan, Ron Klain, Nancy Pelosi, Liz Cheney… l’elenco potrebbe continuare all’infinito, ma è un inizio.

Le settimane dell’estate 2023 sono il punto di partenza per un grande aggiustamento nell’atteggiamento pubblico. Le operazioni psicologiche del Blob stanno finalmente fallendo abbastanza prima che i drogati facciano oscillare il consenso nazionale contro la banda dietro tutta questa infida depravazione politica. Anche i cosiddetti media mainstream hanno paura. Se capitasse che si voltassero in un disperato atto di autoconservazione, sarebbe tutto finito per il Blob.

Fonte: Clusterfuck nazione

Traduzione: Luciano Lago