Il Belgio salva il confinamento da “pericolosi bio-terroristi”, calpesta “eroicamente” una donna con la polizia a cavallo

Circa 2000 festaioli si riuniscono in un parco di Bruxelles minacciando la jihad contro il nemico invisibile. Per fortuna la polizia è a disposizione per calpestarli con i cavalli, attaccarli con cannoni ad acqua e picchiarli. Il sistema di blocco e confinamento viene salvato dagli insorti bioterroristi ! (In realtà no, i festaioli hanno mantenuto la loro posizione e persistettero nella notte.

(Vita: 1 Cultori della morte 0)

Brxelles, oggi, i poliziotti schierati a dozzine, a cavallo ed a piedi, con equipaggiamento anti sommossa, muniti di cannoni ad acqua per disperdere una riunione all’aperto a Bois de la Cambre, una donna viene gravemente ferita travolta da un cavallo della polizia. Tutto questo esercito si mobilita in nome della pandemia per “salvaguardare la salute”!!

La repressione della polizia in Belgio non conosce soste. Bisogna difendere l’ordine pubblico e le disposizioni di confinamento da pericolosi negazionisti che vogliono riappropriarsi della libertà di movimento.

La polizia belga si dimostra implacabile: i trasgressori saranno puniti, costi quello che costi……(n.d.r.,)-

Fonte: Antiempire.com Traduzione: Luciano Lago