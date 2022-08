Il 70% delle armi occidentali spedite in Ucraina non raggiungono le truppe: CBS

In una guerra combattuta in gran parte nelle trincee dell’era della seconda guerra mondiale, con munizioni sovietiche, il vasto afflusso di moderne armi NATO e forniture militari dall’Occidente in Ucraina ha dimostrato di essere tra i maggiori fattori determinanti se il territorio è perso o guadagnato, insieme Regione di confine merlata dell’Ucraina con la Russia.

La maggior parte di queste armi e rifornimenti militari si dirige verso il confine con la Polonia, dove gli alleati degli Stati Uniti e della NATO la traghettano rapidamente attraverso il confine e nelle mani dei funzionari ucraini.

Gli Stati Uniti hanno impegnato oltre 23 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina dall’inizio della guerra alla fine di febbraio, secondo il Kiel Institute for the World Economy, che ha monitorato gli impegni globali di aiuto all’Ucraina. Il Regno Unito ha impegnato 3,7 miliardi di dollari, la Germania 1,4 miliardi di dollari e la Polonia 1,8 miliardi di dollari, seguiti da molti altri paesi.

Secondo quanto dichiarato alla CBS dal generale di brigata Garrick M. Harmon, che è arrivato a Kiev nell’agosto 2022 per il controllo e il monitoraggio degli armamenti:

“Una combinazione delle linee del fronte in costante mutamento dell’Ucraina con le sue forze in gran parte volontarie e paramilitari ha reso difficile la consegna degli aiuti militari per coloro che tentano di navigare le pericolose linee di rifornimento verso la loro destinazione. Alcuni hanno espresso preoccupazione per le armi che cadono nel mercato nero ucraino, che ha prosperato grazie alla corruzione dal crollo dell’Unione Sovietica”.

Ohman fa affidamento in gran parte su canali non ufficiali per consegnare le sue forniture, che possono includere qualsiasi cosa, da telescopi e radio per la visione notturna a giubbotti in kevlar, elmetti balistici e droni moderni, che si sono rivelati occhi essenziali nel cielo per superare gli stalli sul campo di battaglia. Lo status di ONG del suo gruppo non gli permette di consegnare “armi letali”.

“Ci sono come i signori del potere, gli oligarchi, gli attori politici”, ha detto Ohman ad aprile, descrivendo la corruzione e la burocrazia su cui ha dovuto aggirare. “Il sistema stesso è come, ‘Noi siamo le forze armate dell’Ucraina. lo voglio, beh, gli americani ce lo hanno dato.’ È un po’ come i giochi di potere tutto il giorno, quindi alla fine le persone hanno bisogno delle cose e vanno da noi”, ha detto Ohman.

Questo sistema tuttavia non funziona: ha rivelato la CBS News questa settimana.

“Tutte queste armi e attrezzature attraversano il confine e poi succede qualcosa, qualcosa come il fatto che solo il 30% raggiunge la sua destinazione finale”, ha detto alla rete statunitense Jonas Ohman, il fondatore di un’organizzazione con sede in Lituania che rifornisce l’esercito ucraino. Ohman ha detto che portare armi alle truppe implica navigare in una complessa rete di “signori del potere, oligarchi e [e] attori politici.

Non ci sono davvero informazioni su dove stanno andando le armi”, ha detto alla CBS Donatella Rovera, consulente senior per le crisi di Amnesty International. “Quello che è veramente preoccupante è che alcuni paesi che spediscono armi non sembrano pensare che sia loro responsabilità mettere in atto un meccanismo di supervisione molto forte”.

L’Ucraina insiste nel rintracciare tutte le armi che attraversano i suoi confini e Yuri Sak, un consigliere del ministro della Difesa Alexey Reznikov, ha dichiarato al Financial Times il mese scorso che rapporti contrari “potrebbero far parte della guerra dell’informazione” della Russia per scoraggiare partner internazionali dalla fornitura di armi all’Ucraina”.

Tuttavia, alcuni funzionari in Occidente hanno suonato campanelli d’allarme. Una fonte dell’intelligence statunitense ha dichiarato alla Galileus Web ad aprile che Washington ha “quasi zero” idea di cosa accada a queste armi, descrivendo le spedizioni come cadute “in un grande buco nero” una volta entrati in Ucraina. Fonti canadesi hanno affermato il mese scorso di “non avere idea” di dove finiscano effettivamente le loro consegne di armi.

Europol ha affermato che alcune di queste armi sono finite nelle mani di gruppi criminali organizzati nell’UE, mentre il governo russo ha avvertito che stanno arrivando in Medio Oriente. Un’indagine di RT a giugno ha scoperto mercati online in cui hardware occidentale sofisticato, come i sistemi anticarro Javelin e NLAW o i droni esplosivi Phoenix Ghost e Switchblade, si stavano apparentemente vendendo per pochi dollari.

Armi USA all’Ucraina

L’Ucraina è costantemente classificata come uno dei paesi più corrotti al mondo, con un punteggio di 122/180 nell’indice di percezione della corruzione 2021 di Transparency International, con 180 che rappresentano il più corrotto e 0 il meno.

A Washington, attirare l’attenzione su questa corruzione è disapprovato da entrambe le parti al Congresso. Secondo quanto riferito, la rappresentante Victoria Spartz, una parlamentare di origine ucraina, è stata avvertita dai suoi colleghi e dalla Casa Bianca per aver suggerito che il Congresso dovrebbe stabilire “un’adeguata supervisione” delle sue spedizioni di armi a causa della presunta corruzione all’interno del governo di Vladimir Zelensky.

“Se fornisce forniture o una pipeline logistica, ci deve essere un’organizzazione, giusto?” Andy Milburn, un colonnello in pensione della Marina degli Stati Uniti, ha detto alla CBS. “Se la capacità in cui sei disposto a impegnarti si ferma al confine ucraino, la sorpresa non è ‘Oh, tutto questo non sta arrivando dove deve andare’; la sorpresa è che la gente se lo aspettava davvero”.

Scenari simili si sono già verificati nelle zone di guerra del mondo, con conseguenze devastanti. “Abbiamo visto arrivare molte armi nel 2003 con l’invasione dell’Iraq guidata dagli Stati Uniti”, ha detto Rovera alla CBS, “e poi è successo nel 2014 quando l’ISIS ha preso il controllo di gran parte del paese e ha rilevato grandi scorte di armi che avevano stato destinato alle forze irachene”.

Allo stesso modo, le forze statunitensi che hanno invaso l’Afghanistan nel 2001 hanno affrontato combattenti i cui predecessori erano stati armati dagli Stati Uniti negli anni ’80. Quando gli Stati Uniti si sono finalmente ritirati dall’Afghanistan nel 2021, i talebani sono stati lasciati a rivendicare miliardi di dollari di equipaggiamento militare lasciato indietro. Questa attrezzatura era destinata all’esercito afghano, sebbene i rapporti di oltre un decennio fa suggerissero che armi, veicoli e aiuti scomparvero regolarmente in Afghanistan prima di raggiungere i loro utenti finali.

In Siria, le armi americane destinate ai cosiddetti “ribelli moderati” sono finite nelle mani dell’Isis e dei jihadisti di Al-Nusra, mentre le armi vendute all’Arabia Saudita sono finite per essere sequestrate dai ribelli Houthi nello Yemen.

Mikhail Podoliak, consigliere del presidente ucraino Vladimir Zelensky, ha affermato domenica che “non ci sono prove” che non si tenga conto dell’ingresso di armi nel suo Paese. “La Russia cerca di screditare l’Ucraina agli occhi delle società occidentali con accuse di ‘armi da mercato nero'”, ha aggiunto, in un apparente tentativo di accusare la CBS e altri di aver eseguito gli ordini di Mosca.

Fonte: CBS News

Traduzione e note: Luciano Lago