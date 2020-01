Il 2019 anno di rinascita delle lotte sociali in America Latina

da Redazione

Nel 2019, la rinascita delle lotte sociali in America Latina è diventata effettiva a causa della mancanza di giustizia sociale per i popoli di Cile, Ecuador e Colombia, i cui governi hanno attuato politiche neoliberiste dettate dal FMI e dalla Banca Mondiale.

Secondo l’economista argentino Claudio Katz, “l’America Latina registra un brusco cambiamento nella intensità di grandi scontri sociali tra la massa degli espropriati e le oligarchie privilegiate. Tale disputa include rivolte popolari e reazioni contro gli oppressori. Da un lato emerge la speranza collettiva e dall’altro il conservatorismo delle élite ”, afferma il portale web Cadtm.

Il 18 ottobre 2019, il popolo cileno è sceso in piazza per chiedere profonde trasformazioni emerse dalle disuguaglianze sociali e per protestare contro il sistema economico e politico imposto dal Fondo monetario internazionale (FMI).

In questo modo, l’epidemia sociale ha avuto origine con l’aumento del costo del passaggio della metro, come scintilla dela rivolta. Le richieste di tasse universitarie ridotte e salari per gli educatori sono altre richieste arrivate in seguito dei movimenti sociali.

La paralisi del commercio, dei servizi, del turismo e di tutto quello che riguarda l’intrattenimento, oltre ai locali legati alla gastronomia, ha scatenato un inaspettato colpo economico.

“Il Cile si è stancato e si è svegliato. Un popolo stufo delle umiliazioni si è alzato contro il modello neoliberista imposto al paese. (…) Il 70% delle famiglie ha il proprio reddito impegnato in debiti per pagare l’istruzione, la salute e il risparmio previdenziale privato. Il paese condivide il podio delle otto nazioni più disuguali al mondo “, ha dichiarato il vincitore del Premio Liberator 2019 per il pensiero critico.

Rivolta di massa in Chile

Al Congresso internazionale dei giovani e degli studenti tenutosi il 22 novembre a Caracas, membro del Partito socialista del Cile (PSC), Héctor Paz, ha denunciato la tortura eseguita sistematicamente dal governo di Sebastián Piñera contro più di 300 persone.

“Ci sono stati omicidi, ci sono più di 300 persone che hanno perso uno o due occhi. Siamo tornati in una fase difficile in Cile “, ha detto Paz.

Nella sesta settimana di proteste, sono state aperte 2.670 indagini penali per violazioni dei diritti umani (Diritti umani) commesse da agenti statali durante la repressione delle manifestazioni.

Il 26 novembre, l’Ufficio dell’Unità specializzata per i diritti umani della Procura ha rivelato che 2.141 uomini e 525 donne sono tra le vittime, e precisa anche che 2.242 sono adulti e 442 bambini o adolescenti.

“Secondo le informazioni fornite dalle vittime al momento della denuncia, 90 avrebbero sofferto per ordine di spogliarsi, 26 sarebbero state costitutive di stupri o abusi sessuali e 8 minacce di commettere crimini sessuali contro di loro”, ha affermato l’istituzione.

“Paquetazo” economico contro il popolo ecuadoriano

Nel frattempo, in Ecuador, i movimenti sociali guidati dalla Confederazione delle nazionalità indigene dell’Ecuador (Conaie) hanno indetto una clamorosa protesta il 1 ° ottobre in seguito alle misure economiche annunciate dal presidente Lenin Moreno.

La decisione ha generato massicce proteste nel paese, registrate con maggiore intensità nelle città di Guayaquil e Quito (capitale).

Secondo le informazioni diffuse da Telesur, il “pacchetto economico” del presidente Moreno prevede l’eliminazione dei sussidi per i combustibili fossili, in vigore da 45 anni. Con il rilascio dei prezzi, la benzina è passata da $ 1,85 a 2,39 per gallone, mentre il diesel è aumentato da $ 1,03 a 2,28 per gallone.

D’altra parte, il governo dell’Ecuador ha ordinato la riduzione delle ferie per i lavoratori pubblici da 30 a 15 giorni.

Con queste misure, il presidente ecuadoriano intende accedere al programma di prestiti del Fondo monetario internazionale (FMI) per un importo di 4,2 miliardi di dollari.

La risposta è stata sentita con le persone organizzate in protesta dalle strade. I nativi della Sierra e della regione amazzonica sono rimasti concentrati per chiedere una risposta al presidente Moreno.

All’inizio di ottobre (4)il governo di Moreno ha reagito alla massiccia mobilitazione delle organizzazioni Conaie e alleate e ha convocato una riunione dei loro rappresentanti in cui hanno declinato il decreto n. 883.

Il funzionario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Arnaud Peral, che era mediatore nel conflitto, ha dichiarato: “Le mobilitazioni e le misure di fatto in tutto l’Ecuador sono finite. Promettiamo di ristabilire la pace in tutto l’Ecuador. ”

Tuttavia, i movimenti sociali hanno denunciato il proseguimento delle repressioni individuali dei leader sociali.

Colombia, proteste contro il governo

Violenza straripata in Colombia

Un altro paese in cui le persone stanno conducendo proteste è la Colombia. La prova è avvenuta il 21 novembre, quando le organizzazioni sociali, politiche e studentesche hanno alzato la voce in ripudio della violenza sopraffatta nella nazione della neo-granada, dove centinaia di leader sociali sono stati uccisi e il governo del presidente Iván Duque continua senza rispondere di questi delitti.

Secondo il Central Unitary Workers (CUT), il 44% della classe lavoratrice guadagna salari inferiori al salario minimo legale, cioè meno di 828.116 pesos; Allo stesso modo, l’assunzione di manodopera porta all’eliminazione delle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda le pensioni, in Colombia oltre 8,5 milioni di persone contribuiscono mensilmente, ma solo 3 milioni riescono ad acquisire una pensione.

Secondo quanto pubblicato dal portale web RT, 130 contadini sono stati uccisi da quando avenuta l’inaugurazione del Presidente Ivan Duque. In questo senso, le organizzazioni sociali hanno inondato di folla in protesta le strade di Bogotà, Cali e Medellin.

Colombia, guerriglieri delle FARC

Da parte sua, l’Istituto per lo sviluppo e la pace (Indepaz), da quando è stato firmato l’accordo di pace con le formazioni dei guerriglia delle FARC, ha registrato la morte di oltre 777 leader sociali, oltre a 137 ex combattenti delle ex forze armate rivoluzionarie della Colombia – Army of the People ( FARC-EP).

Allo stesso modo, l’Alto Commissario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Michelle Bachelet, in un rapporto ha presentato notizie di 86 omicidi di difensori dei diritti umani (Diritti umani) fino all’11 novembre 2019.

Movimenti sociali a sostegno del presidente Evo Morales

Dopo che il colpo di stato è stato consegnato al presidente costituzionale dello stato plurinazionale della Bolivia, Evo Morales, il 10 novembre 2019, i movimenti sociali sono stati nelle strade di La Paz a sostegno del Capo dello Stato indigeno.

Nel frattempo, la violenza dell’opposizione guidata da Luis Fernando Camacho ha lasciato il posto a minacce contro le comunità originali degli indio, aggressioni sessuali, vessazioni e persecuzioni contro le autorità governative del presidente Evo Morales; la distruzione e il saccheggio hanno lasciato al margine i combattimenti, ha riferito Telesur.

La polarizzazione in alcuni paesi dell’America Latina ha portato i governi di destra neoliberisti a confrontarsi con le persone che stanno reclamando i loro diritti per affrontare i problemi della grande maggioranza della popolazione.

Questi governi sono responsabili del malcontento, ma non lo assumono come tale e cercano, attraverso ipotesi e pretesti, di accusare i paesi con governi progressisti – come il Venezuela – delle calamità generate dal neoliberismo imposto.

Le manifestazioni antigovernative e le richieste di un cambio di governo per annullare le misure impopolari aumentano ogni giorno, perché le persone non rinunciano ai loro diritti per conquistare un mondo migliore.

Fonte: VTV Press

Traduzione: Luciano Lago