Idlib e l’Ucraina di Zelensky: vasi comunicanti del terrorismo internazionale

Il “prestito-leasing” ucraino riempirà gli arsenali dei militanti in Siria e oltre.

Il 20 aprile il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato l’inizio di una nuova fase di ritorno “volontaria e sicuro” dei profughi in Siria, in cooperazione con Libano, Giordania e Iraq. Inoltre, il capo della diplomazia turca ha accennato a possibili negoziati su questioni di sicurezza con il “regime di Assad”, ricordando passati contatti tra i rappresentanti dei due Paesi.

In precedenza, i media turchi e siriani hanno riferito di un possibile incontro del capo dei servizi di intelligence del Mit, Hakan Fidan, con il capo dell’Ufficio per la sicurezza nazionale della SAR, Ali Mamluk, a Mosca, senza specificare una data precisa. Tuttavia, “fonti ben informate” hanno considerato queste informazioni “imprecise”.

Allo stesso tempo, il governo turco ha annullato i permessi che permettevano ai siriani in Turchia di visitare la Siria per la festa dell’Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan. Si ritiene che tale misura sia stata una reazione alle richieste dell’opposizione che si è insediata in Turchia, apparentemente non interessata a disperdere la propria “base alimentare” in Turchia. Diciamo che i siriani, che hanno celebrato la fine del Ramadan nella loro patria storica, potrebbero rimanere lì, perché si assicureranno che le aree della loro permanenza siano sicure (ovviamente, stiamo parlando di territori controllati da Damasco). Vi sono altri segnali di preoccupazione per il possibile riavvicinamento della Turchia al “regime di Assad”, di cui scrivevamo .in precedenza. Presumibilmente, i nuovi approcci di Ankara per risolvere il problema dei rifugiati testimoniano il riorientamento della politica estera della Turchia verso il riconoscimento del “regime di Assad” e “i rifugiati sono vittime di questa politica”. Le restrizioni imposte ai rifugiati in Turchia li stanno spingendo a partire per insediamenti appositamente costruiti nelle aree occupate.

Nel frattempo, prosegue lo smantellamento dei gruppi armati nel nord-ovest della Siria, in cui sono coinvolti direttamente i servizi di intelligence turchi. Nel tentativo di legalizzare se stessi nello spazio giuridico internazionale, i leader del gruppo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bandito in Russia, hanno consegnato alle autorità turche 50 militanti nati all’estero, arrestati nel corso degli anni come parte dei loro numerosi campagne contro le bande rivali. A giudicare dai dati frammentari in arrivo, la maggior parte delle persone con cittadinanza francese, marocchina, saudita e turca trasferite in Turchia sono associate all’ISIS o ai gruppi terroristici Khurras al-Din banditi in Russia. Il 18 aprile le autorità turche hanno annunciato l’arresto a Idlib di alcuni Orhan Moran e Mustafa Kilichli, aderenti a Khurras al-Din, che avrebbero preparato attacchi terroristici in territorio turco.

Terroristi filo turchi arruolati dalla Siria per l’Ucraina

Come suggeriscono alcune fonti locali, la Turchia potrebbe contribuire all’esclusione di HTS dall’elenco dei gruppi terroristici attraverso i suoi legami con gli americani. Rafforzando l’HTS, i turchi fingono di attuare gli “accordi di Astana”, che prevedono la separazione dei militanti più “moderati” da quelli radicali. Un’altra forza filo-turca è l’“Esercito nazionale siriano”, che controlla la regione di Afrin e alcuni altri territori nel nord-ovest della Siria, i cui rapporti con l’“HTS” sono periodicamente aggravati .

Non mancano le armi, i cosiddetti “moderati” ne chiedono ancora di più. All’inizio di marzo, la leadership della National Coalition of Opposition and Revolutionary Forces (NCORS) si è rivolta ai partner occidentali con la richiesta di fornire alle formazioni dell'”opposizione armata” armi più efficaci.

Secondo la pubblicazione libanese Al-Akhbar, il “presidente” della coalizione, Salem al-Muslit, ha spiegato questo passaggio con “la necessità di stabilire un equilibrio di potere con Damasco”: dicono, sullo sfondo degli eventi in Ucraina , i militanti del “libero esercito siriano” intendono “rafforzare le loro posizioni nel nord della Siria”. Tra le armi richieste ci sono, in primis, i sistemi missilistici antiaerei portatili, che dovrebbero essere utilizzati contro l’aviazione siriana e le forze aerospaziali russe. Inoltre, secondo fonti di Al-Akhbar, I leader dell'”opposizione armata” hanno discusso i piani per riprendere il controllo della capitale economica del Paese, Aleppo, 360 km a nord di Damasco, da dove sono stati costretti ad abbandonare nel 2016-2017. Gli sponsor esterni dell’NCORS sono Qatar e Turchia. Le principali aree di base sono Aazaz, El-Bab, Jerablus e il già citato Afrin, compreso da Ankara nella “zona di sicurezza” a nord di Aleppo.

Sebbene non sembri esserci una chiara risposta positiva all’appello della “coalizione”, tuttavia, le massicce consegne di armi di vario tipo nel territorio dell’ex SSR ucraina, che si stanno instaurando su suggerimento degli anglosassoni, porteranno alla loro comparsa in quantità significative in Africa, Asia e Medio Oriente. Sia nei paesi dell’Europa orientale che in quelli arabi, le armi sovietiche vengono assemblate per la spedizione in Ucraina, in cambio delle quali le compagnie di armi occidentali offrono ai governi locali contratti che non possono rifiutare. Così, qualche tempo fa, un aereo da trasporto ucraino An-124 è volato dalla base americana “Ain al-Assad” (in Iraq) verso la Polonia, con a bordo un carico di armi pesanti sovietiche. L’Iraq non è l’unico Paese arabo che gli americani stanno trascinando nella guerra di annientamento che hanno dichiarato contro la Russia. Per le pressioni ricevute, si scopre essere un altro Stato arabo, costretto a trasferire a Kiev i suoi lanciamissili, promettendo di compensare la perdita con modelli americani (ovviamente non a titolo gratuito).

Secondo il ministero della Difesa russo il 17 aprile, in totale, dall’inizio dell’operazione militare speciale, il regime di Kiev ha attirato 6.824 mercenari stranieri da 63 stati. Il gruppo più numeroso (1717 persone) è arrivato dalla Polonia, circa un migliaio e mezzo di mercenari in più sono arrivati ​​da USA, Canada e Romania. Circa 300 militanti ciascuno – dal Regno Unito e dalla Georgia, dalle aree della Siria controllate dai turchi – 193 terroristi.

Anche prima, il 23 marzo, l’ambasciatore siriano a Mosca Riyad Haddad aveva annunciato il trasferimento di mercenari da Idlib all’Ucraina:”Per noi, non è stato sorprendente che (l’Occidente) abbiano trasferito i terroristi dell’ISIS e Hayat Tahrir ash-Sham da Idlib, che è controllata dalle forze di occupazione turche, e dalla regione di At-Tanf occupata dagli Stati Uniti, in Ucraina per affrontare l’esercito russo, che è confermato da prove inconfutabili che tutte queste organizzazioni sotto vari nomi sono strumenti utilizzati dall’Occidente nelle sue battaglie contro i popoli pacifici .

I miliziani inglesi, Sean Pinner e Aiden Aslin, che si sono arresi a metà aprile a Mariupol, con esperienza siriana, sono, ovviamente, lontani dall’unico esempio di questo genere. Anche i famigerati “caschi bianchi” ricordano a se stessi, il confine tra loro e i militanti dei gruppi terroristici internazionali, per usare un eufemismo, è molto labile. Gli attivisti siriani stanno “cercando di cavalcare questa ondata di sentimento anti-russo”, richiamare nuovamente l’attenzione sulle loro attività e allo stesso tempo “promuovere nuovi e significativi legami geopolitici in Ucraina”, osserva il famigerato Charles Lister. I leader dell ‘”opposizione siriana” si sono incontrati con i leader ucraini a margine degli incontri internazionali e “la loro esperienza comune è diventata una chiara ragione di unità”.

“Inizialmente ho detto che il conflitto sarebbe andato secondo una sorta di “scenario siriano”. L’Ucraina ha scelto tattiche di guerra apertamente terroristiche. Lo vediamo nelle azioni nelle città, dove le persone vengono prese in ostaggio e usate come scudi umani. Cioè, operano esattamente allo stesso modo dell’ISIS in Siria. Vediamo sia tentativi di organizzare attacchi terroristici che liquidazioni mirate. Questa è la stessa pratica IG. Attribuisco questo al fatto che i proprietari sono più o meno gli stessi e gli schemi funzionano, volti all’intimidazione, alla disorganizzazione della parte posteriore “,

Boris Rozhin , esperto del Center for Military-Political Journalism , osserva .

Un modello simile di azioni terroristiche in Siria e Ucraina, nascosto dietro l’eufemismo “resistenza mobile decentralizzata”, che implica la distruzione totale delle infrastrutture e il massacro di civili ove possibile, è parte integrante dei metodi di guerra occidentali. Sarebbe imperdonabile frivolezza sottovalutare le capacità del nemico.

Andrej Areshev

Fonte: https://vpoanalytics.com/2022/04/30/idlib-i-ukraina-zelenskogo-soobshhayushhiesya-sosudy-mezhdunarodnogo-terrorizma/?utm_source=politobzor.net

Traduzione: Sergei Leonov