Idee alla moda: dal capro espiatorio alla rivoluzione conservatrice?

di Karine Collette .

La costruzione sociale del capro espiatorio

Nel medioevo, la colpa del capro espiatorio era di ostacolare l’ordine naturale delle cose, che giustificava la segregazione dei lebbrosi o l’esecuzione delle streghe. Oggi, tra noi, diverse voci politiche e giornalistiche diffondono un discorso accusando una presunta comunità di antivax di essere la causa della propagazione della variante Omicron, in altre parole, di essere all’origine del fallimento della politica sanitaria.

Ed è qui che pizzica la scarpa: se l’uccisione sociale dei non vaccinati può fornire un effetto istantaneo di sollievo, di fugace catarsi, l’illusione di salvare il purgatorio con la condanna dei non vaccinati non resusciterà i servizi negli ospedali pubblici, non riuscirà a fermare il contagio di Omicron e suite, non installerà depuratori d’aria nelle scuole, né porrà fine allo stato di emergenza. Al massimo, consente di nascondere temporaneamente il fallimento della politica sanitaria del governo con una distrazione che allontana la colpa dai ranghi del governo.

I non vaccinati sono dipinti come nemici interiori, traditori socio-politici che devono essere affrontati con un trattamento punitivo e segregazionista. Oltre agli attuali divieti sui passaporti sanitari, il governo ne annuncia l’esclusione dai posti di lavoro e la voce accusatoria chiede di “serrare [di più] la vite”, di imporre vaccinazioni, contenimento mirato e altro. ulteriori sanzioni: dall’addizionale alla fatturazione per la cura, compreso il divieto di lavoro, al SAQ, ecc. Insomma, un’infantilizzazione punitiva sotto forma di ricatto e sanzione sociale.

Allo stesso tempo, questo discorso finge di ignorare che la vaccinazione non previene la diffusione o la malattia ma ridurrebbe, secondo calcoli speculativi, il rischio di ricovero; dimentichiamo che i non vaccinati, sprovvisti di tessera sanitaria, sono già tenuti lontani da molti luoghi e attività, quindi difficilmente propagatori; l’occupazione dei letti è riportata come proporzione per milione, che inverte il rapporto tra il numero di letti occupati da vaccinati e non vaccinati. Concepito nel serraglio sensazionalistico della paura, l’informazione mediatica non specifica le condizioni mediche, l’età o la vaccinazione dei pazienti COVID in terapia intensiva e di coloro che sono morti. Infine, l’accorpamento tra pazienti ricoverati risultati positivi ma asintomatici e ricoverati per COVID,

Dovremmo mettere in discussione questa coincidenza premonitrice e regolare, tra drammatizzazioni mediatiche di notizie sanitarie e aggiornamenti politici di misure, vale a dire restrizioni sociali, chiusura delle scuole, ridimensionamento degli ospedali, campagne di vaccini e così via. Perché la proroga dello stato di emergenza sanitaria risuona nel silenzio assordante di un effetto evidente, e la parola reclusione non è più nemmeno pronunciata dalle autorità che la impongono, come se fosse scontato . Eppure cresce la stanchezza da pandemia, al ritmo di una politica ridondante piena di contraddizioni, dove la vaccinazione, ora a tripla dose, appare come il (santo) graal della caparbietà politica: abbiamo qualche centinaio di milioni di dosi in preordine fino al 2024 …

Il governo ha quindi qualche interesse nel sacrificio sociale dei non vaccinati? Come reindirizzare contemporaneamente il risentimento e la rabbia inappagata di una popolazione ustionata e spaventata più e più volte per perpetuare la sua politica? Tuttavia, la sicurezza sanitaria non si realizzerà con la convinzione di condannare una categoria della popolazione; piuttosto, saliamo un ulteriore passo verso l’obbedienza passiva al conformismo sanitario e digitale, messo in atto dalla plutocrazia neoliberista.

Idee (neoliberistiche) nell’aria

“ Solo una crisi – reale o percepita – può produrre cambiamento. Quando si verifica, l’azione da intraprendere dipende dalle idee allora in vigore. Questa, mi sembra, sia la nostra vera funzione: trovare alternative alle politiche esistenti e mantenerle finché nozioni politicamente impossibili diventino politicamente inevitabili ” (Milton Friedman ).

Nella sua riflessione sul capitalismo dei disastri, Naomi Klein indica l’economista conservatore Milton Friedman, secondo il quale grandi cambiamenti avvengono durante i disastri (crisi naturali, economiche, guerre), sulla base di idee che circolano nell’aria. E la Klein mostra che in effetti le idee neoliberiste della rivoluzione conservatrice ispirata da Friedman si fanno strada opportunisticamente in queste occasioni. “Per lui, l’unica funzione dello Stato è “proteggere la nostra libertà contro i suoi nemici esterni e contro gli stessi nostri concittadini: fa rispettare la legge e l’ordine, fa rispettare i contratti privati ​​e promuove la concorrenza.”. In altre parole, si tratta di rifornire la polizia e i soldati: tutto il resto, inclusa l’istruzione pubblica gratuita, è solo un’ingerenza nei mercati ”(p.10).

Ed è così che a New Orleans, dopo l’uragano Katrina, delle originarie 127 scuole pubbliche ne sono rimaste solo 4 (con circa 4.700 dipendenti sindacalizzati che hanno perso il lavoro) e le charter school (sovvenzionate con fondi pubblici ma gestite dal privato e senza sindacati) sono passate da 7 a 31. Il governo ha semplicemente offerto alle famiglie buoni studio per l’istruzione privata, piuttosto che ricostruire le istituzioni pubbliche. È così che il capitalismo dei disastri sfrutta i traumi collettivi che seguono le catastrofi, a volte anche orchestrate dai sostenitori della rivoluzione conservatrice, per modificare in tutto e per tutto il sistema politico-sociale di un paese.

In altre parole, di fronte a una crisi in cui incertezza, paura e risentimento predispongono la popolazione a ogni tipo di manipolazione mediatica, scientifica e politica, si può seriamente temere che la questione, come se non fosse sufficiente, ecceda la liquidazione di un gruppo di popolazione.

Il capro espiatorio da indicare alle masse

In primo luogo, l’idea di mettere in panchina circa il 10% della popolazione, creando più esclusione, povertà e disperazione, sta diventando socialmente accettabile perché costruita sulla patetica vulnerabilità di una popolazione portata da uno Stato autoritario a contrarsi contro la sua stessa base sociale (che vale a dire, soggetta a restrizioni che offendono il suo sentimento di libertà). È proprio il risentimento, la frustrazione collettiva dovuta alla privazione di molte libertà che rendono fruttuosa la violenza mediatica e politica della costruzione sociale del capro espiatorio: l’impensabile trattamento che stiamo per somministrare ai non vaccinati sarebbe socialmente inaccettabile a parte detta crisi.

In secondo luogo, questo spostamento che forse ricorderemo tra le fasi storiche del nostro crollo, abbraccia pienamente una concezione ultraliberale ed estremista della sicurezza, dove ciascuno incarna un pericolo per la salute degli altri, dove ciascuno deve essere individualmente ed esclusivamente responsabile. la propria salute (uscita dai determinanti sociali della salute) pur rendendo conto a tutti del proprio stato di salute (e anche controllabile da tutti).

Rifiuteremo davvero di vedere che l’uccisione sociale dei non vaccinati probabilmente fa presagire la distruzione totale della sanità pubblica e dei servizi educativi? Che il pass sanitario si accompagni progressivamente ad obblighi diversi dai vaccini, con il pretesto delle future crisi sanitarie, climatiche e sociali? E il controllo digitale molto probabilmente sarà rafforzato fno a divenire sempre più pervasivo?

Ci rifiuteremo davvero di capire che un’altra categoria sanitaria di concittadini possa poi essere messa in bacino di accusa : e perché non verranno esclusi dalla scuola gli asintomatici o qualsiasi altro gruppo ritenuto pericoloso?

fonte: https://www.mondialisation.ca

Traduzione: Gerard Trousson