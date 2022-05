I veri obiettivi degli USA dietro la guerra in Ucraina

di Luciano Lago

Quello che si sta verificando in Europa fra Ucraina e Russia è molto di più di un conflitto regionale con tutte le sue implicazioni che ci vengono descritte o deformate dai media mainstream.

Da vari indizi e dichiarazioni di importanti esponenti dell’apparato militare e politico di Washington e Londra, si è capito che il vero obiettivo degli anglosassoni è la distruzione dello Stato Russo e di Vladimir Putin.

Non è un caso che nel mondo politico di Washington ci sia attualmente una opposizione totale a qualsiasi negoziato o accordo di pace che implichi il riconoscimento di alcuna delle richieste russe sull’Ucraina.

Nessun esponente politico è disposto a fermare la guerra fino a quando non ci sia la possibilità di una sconfitta o di un cambiamento al vertice di Mosca e questo spiega l’ossessione degli anglosassoni a sospingere la guerra ed all’invio di consiglieri militari ed armi sempre più sofisticate a Kiev.

Neppure è previsto un possibile accordo tra Russia e Ucraina che dovrebbe essere riconosciuto da Washington, anche se questo avvenisse per volontà delle parti. Tanto meno Washington accetterebbe una possibile neutralità dell’Ucraina, qualora questa venisse accettata da Zelensky e dal suo entourage. Non esiste d’altra parte alcuna autonomia di manovra da parte di Zelensky, il fantoccio di Washington a Kiev che esegue tutti gli ordini che riceve e si guarda bene dal contraddire i suoi sponsor. Sarebbe troppo pericoloso per lui.

La campagna di odio e discredito in atto contro la Russia è parte della strategia USA di criminalizzazione totale della Russia di Putin e coinvolge tutto ciò che è russo, incluso le società all’estero, i responsabili politici, i manager economici, gli esponenti della cultura, dello sport e dell’arte. Una campagna pompata ad arte dai media e sostenuta a livello governativo da tutti i paesi della NATO. Questo è un fatto che costituisce un limite a qualsiasi tentativo di conciliazione a prescindere da chi lo voglia o possa fare.

La spiegazione di questo accanimento non può essere data esclusivamente dall’offensiva in corso della Russia contro l’Ucraina, motivata ufficialmente dalla necessità di demilitarizzare e denazificare il paese che costituisce una minaccia per Mosca. Il vero motivo del coinvolgimento anglo-statunitense nella guerra, che appare sempre più probabile, è quello di neutralizzare la Russia di Putin quale ostacolo al nuovo ordine mondiale di cui le elite globaliste anglosassoni sono i massimi promotori.

Washington e Londra in definitiva sono gli attuatori di una strategia che era stata decisa già da tempo e che vede l’Ucraina e l’Europa come nuovo campo di battaglia in cui logorare la Russia e provocare quelle ondate distruttive che dovrebbero arrivare, nei piani degli anglosassoni, a decapitare il Cremlino e il suo vertice di comando.

Escalation Russia NATO



Già nelle scorse settimane, con l’escalation bellica sempre più marcata, si è potuto comprendere che il conflitto è ormai quello fra NATO e Russia dove l’Ucraina è soltanto uno degli ambiti di scontro ma già le azioni della NATO si stanno estendendo in profondità sul territorio russo, con attacchi mirati e sabotaggi. La presenza di migliaia di militari della NATO, truppe speciali e mercenari stranieri non fa che confermare questa constatazione.

Niente avviene per caso e il cambio di paradigma era allo studio da tempo presso i massimi comandi militari anglosassoni.

L’obiettivo finale degli statunitensi è quello di prendere il controllo della Russia e delle sue immense risorse, quelle che oggi sono indispensabili per avere la leadership mondiale.

Non si può trascurare che la Russia non è solo un grande produttore di energia (il secondo produttore ed esportatore di gas e petrolio) ma anche un esportatore di minerali importanti come cobalto, rame, oro, piombo, manganese, nichel, platino, tungsteno, vanadio, zinco, ecc.. Materiali di cui l’Occidente ha bisogno per alimentare le sue industrie elettroniche e belliche.

La guerra per annientare la Russia è quindi una necessità dettata anche dagli interessi dell’apparato militare industriale USA che deve essere alimentato da un conflitto di tale portata e che è l’unico in grado di dare un impulso all’economia degli USA che si trova sull’orlo di una grave recessione.

Gli Stati Uniti non hanno accettato il declino della loro egemonia e l’avvento di un mondo multipolare ed è per questo che oggi puntano all’obiettivo grosso, la Russia di Putin. Ci sarà poi tempo per prendersi cura dell’altro loro grande competitor, la Cina di Xi Jinping.

Non è però detto che la strategia di Washington sia idonea a raggiungere i risultati che gli statunitensi si prefiggono. Sarebbe indispensabile, ai fini di mettere nell’angolo Putin, ottenere l’appoggio di una serie di paesi, potenze emergenti, che gli anglosassoni hanno cercato di cooptare nel loro disegno di assedio e sanzioni contro al Russia. Questa adesione al momento non si sta verificando, nonostante le pressioni ed i ricatti economici che gli USA stanno esercitando sui governi di questi paesi. L’India (il più grande pese emergente) si è rifiutata di aderire a questa campagna e mantiene ed incrementa le sue relazioni con Mosca , lo stesso hanno fatto grandi paesi, dall’Indonesia al Sud Africa, al Brasile e persino il Messico, oltre ai paesi dell’Africa e dell’Asia che già sono in cooperazione con la Russia e la Cina, anche per mezzo di organizzazioni come i Brics ed altre consimili.

Il motivo è quello dello screditamento dell’Occidente rispetto a questi paesi che in buon parte hanno subito il colonialismo occidentale e che oggi non sono disposti a subire la nuova forma di dominazione che gli Stati Uniti ed i loro vassalli prospettano con il mondo dominato dalle loro regole e dai loro interessi.

L’Occidente non ha più niente da offrire a questi paesi ma al contrario sta creando, con le sanzioni contro la Russia, una nuova crisi economica mondiale che si andrà trasformando in recessione e in carestia in molte aree del mondo e non è facile convincere questi paesi che questa sia un prospettiva conveniente per loro.

Non saranno soltanto le armi, il potere finanziario, le pressioni politiche, le sanzioni a convincere della necessità di contrastare la Russia e la Cina ed aderire al nuovo ordine unipolare di marca USA.

Questo sarà a nostro avviso il fattore determinante che potrà produrre il fallimento della strategia statunitense di isolare la Russia e tornare al vecchio dominio unipolare sul mondo.