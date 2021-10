I Verdi portano la Germania alla crisi senza nemmeno prendere il potere

di Igor Maltsev

Ho una buona notizia per te: Dio non è uno sciocco. Ora per i dettagli. Mentre c’è un’isteria semifelice nei media sul “gas in Europa per 1400″ (in effetti, per i futures, cioè i contratti per il futuro, ma non importa), allora sorge la domanda su come il partito tedesco dei” Verdi” ha pregiudicato al massimo la situazione.

Non molto tempo fa, Angela Merkel ha lavorato obiettivamente per gonfiare l'”agenda verde” quando ha avuto paura di Fukushima fino a Fukuyama e ha preso, come sempre, una decisione assolutamente volontaria di distruggere l’industria nucleare tedesca. Per i Verdi Atomkraft è sempre stato il nemico principale, e praticamente dal momento della loro formazione, hanno girato il paese con manifesti contro le centrali nucleari, bloccando in modo dimostrativo i percorsi verso le stazioni, creando così le situazioni più pericolose. Ma l’arroganza e la mancanza di un’istruzione di base non facevano nemmeno capire loro cosa stessero facendo. Perché se lo hanno capito, allora sono solo criminali.

Dopo che la Merkel ha abbandonato letteralmente le ultime tre unità energetiche, i Verdi hanno preso coraggio e hanno iniziato a chiedere la chiusura delle miniere di carbone, delle centrali elettriche a carbone e persino delle centrali elettriche che utilizzano il gas naturale. Sono stati supportati da movimenti giovanili come “Friday For Future”, guidati da milionari ereditari, nipoti delle SS Sturmbannführer – Neubauer con sua sorella Reemtsma.

Da dove dovrebbe prendere l’energia l’industria tedesca? Secondo i Verdi, da fonti rinnovabili: generatori eolici e pannelli solari. E se i consumatori, inclusa la popolazione, non hanno abbastanza elettricità, allora va bene: dobbiamo sviluppare biciclette da carico. (Non sto scherzando, a proposito, questo è un intero argomento per questi pazzi).

Alla domanda su cosa accadrebbe alla produzione di famosi prodotti tedeschi di qualità superiore se il vento smettesse di soffiare e il sole fosse coperto di nuvole per un mese, la candidata a Cancelliere del Partito dei Verdi Annalena Berbock ha risposto con sicurezza: “Che lo prendano dalla presa”. Ha confermato la sua parentela spirituale e intellettuale con Madame de Pompadour – “lascia che mangino briosce”.

La follia verde, basata su conclusioni e premesse non scientifiche, felicemente fornite da “esperti” e persino interi think tank supportati da Bill Gates, si è diffusa ampiamente in tutta Europa, risucchiando alla moda giovani persone semi-istruite nelle sue file, gonfiando il pensiero apocalittico climatico, intimidendo, psicotizzando . E ora, al Bundestag, i giovani “attivisti per il clima” (questa è ora una professione del genere in assenza di un’altra) fanno uno sciopero della fame a secco, chiedendo in questo momento di salvare il clima, altrimenti moriremo tutti.

E il partito dei Verdi, secondo le sue valutazioni elettorali, ha iniziato a dare la colpa a un vecchio partito dopo l’altro, raggiungendo livelli tali che anche il partito di governo non aveva da molto tempo. Tutti i giornali e le televisioni hanno fatto a pezzi la candidata dei Verdi, se solo fosse venuta con i suoi discorsi e avesse messo tutti sulla retta via.

Dirò subito – quell’insensato balbettio dispettoso, minacce di nuovi e nuovi divieti (fino ai divieti di costruire casette individuali e, ovviamente, il divieto di Nord Stream 2), nuove e nuove tasse – sulla CO2, sulla carne, carburante, e praticamente su tutto ciò che distingue una civiltà sviluppata da una civiltà delle caverne (molto rispettosa dell’ambiente) ha riportato l’elettore in sé – e le valutazioni sono crollate. Ed è un peccato che tutto quello che è successo dopo sia successo subito dopo le elezioni, in cui i Verdi si sono fatti strada nel Bundestag.

L’inizio sembrava così. Nell’ambito della graduale eliminazione dell’energia nucleare in Germania entro il 2020, un totale di 13 gigawatt di capacità nucleare è stato prematuramente dismesso, con 8,8 gigawatt di capacità elettrica disattivati ​​nel 2011. Ciò corrisponde a un potenziale di produzione di energia perso di circa 94 terawattora nel 2020. E la perdita totale di produzione di elettricità a basse emissioni di CO2 dalle centrali nucleari dal 2011 a causa dell’eliminazione graduale dell’energia nucleare è di circa 650 terawattora.

E poi l’Unione Europea ha deciso di vendere il gas russo (e il resto) a prezzi di mercato. Questo ha portato immediatamente alcuni economisti a rimanere scioccati, perché solo un idiota politicizzato rifiuterebbe i prezzi russi: “Ma sono stati i ragazzi intelligenti che hanno avuto l’idea del prezzo di mercato per il gas quando erano nell’ultima Commissione europea. Bene, ecco il risultato per i cittadini . E noi abbiamo un approccio diverso. Abbiamo anche prezzi di mercato. Questo prezzo è legato al prezzo del petrolio. Nessuno lo regola, il mercato lo regola. Ma le fluttuazioni sono molto più morbide ” , avevano detto.

Di quale “risultato” stava parlando Putin? E poi è successa una cosa inaspettata, di cui tutte le persone sane di mente hanno dovuto prendere atto alla vista delle distese e della piattaforma marina distrutta dai mulini a vento: nel nord della Germania il vento ha smesso di soffiare in estate. E i giorni di sole sono stati 158. E Nord Stream 2, grazie agli sforzi degli americani e dei loro scagnozzi, compresi i Verdi, non è ancora stato lanciato. E la domanda di elettricità sta aumentando man mano che l’industria esce dalla pandemia e le principali centrali elettriche rimaste nel processo di lotta per il “clima” funzionano solo a gas. E i serbatoi del gas non sono pieni entro l’autunno. Ops. E i prezzi sono saliti alle stelle.

E in qualche modo a una persona normale come un elettore non è piaciuto affatto, ma il ciclo elettorale si è appena concluso con il voto massimo possibile per i Verdi fino al 15%. Inoltre, la stupida Annalena sta ancora affogando contro il Nord Stream 2 e contro il carbone, che ora anche la Germania deve comprare. E contro le centrali nucleari, nonostante tutti i media abbiano già messo in servizio esperti che ci dicono che l’energia più pulita, senza CO2, è il nucleare, e, a quanto pare, i tedeschi dovranno rilanciare il nucleare.

Alcuni completamente congelati hanno incolpato V.V. Putin per tutto. personalmente – “non dà gas”. In questa occasione, il governo tedesco ha dovuto rilasciare fino a due dichiarazioni su quanto i russi avrebbero dovuto fornire gas in base al contratto, tanto danno, e cosa ha a che fare con Putin V.V. in genere? Se tutta questa celebrazione dell’insolvenza dell'”energia verde” (che non è nemmeno verde, se contiamo e teniamo conto di tutti i danni che provoca alla natura) fosse avvenuta non dopo le elezioni, ma prima, allora Annalena andrebbe a lavorare come segretaria per un deputato – questo è stato l’apice della sua carriera manageriale a un certo punto.

E mi chiedo: chi vota per questi “ecofascisti”, come vengono affettuosamente chiamati in Germania? Alcune particolarità delle attuali elezioni a Berlino, ad esempio, fanno luce su questo indovinello: “un giornalista del quotidiano BZ trova schede in un cassonetto”, “si registra un’affluenza del 150 per cento ai seggi elettorali”, “i minorenni sono stati autorizzati a votare moduli per il Bundestag”, ecc., ecc. E sì – “nessun motivo per annullare i risultati trovati”. E tu dici: “voto elettronico, Mosca, bla bla bla” – imparate, ragazzi.

Mi chiedo quando si arriverà finalmente ai semplici Hans e Fritz (a proposito, in Germania il nome Mikael è usato per generalizzare), in che diavolo stanno precipitando tutti questi “verdi” il paese e l’Europa?

