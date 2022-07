I truffatori guidano la danza





di Ron Paul

“La guerra è racket”, scrisse il maggiore generale statunitense Smedley Butler nel 1935, spiegando che in questo caso solo un piccolo gruppo di addetti ai lavori è informato della realtà. Si tratta di una vera e propria truffa organizzata a beneficio di un numero molto ristretto di privati ​​a discapito del maggior numero. La guerra permette così ad alcuni di aumentare le proprie fortune.

L’osservazione del generale Butler descrive perfettamente la risposta degli Stati Uniti e della NATO alla guerra in Ucraina.

La propaganda continua a dipingere la guerra in Ucraina come quella di un Golia non provocato per decimare un David innocente a meno che gli Stati Uniti e la NATO non forniscano enormi quantità di equipaggiamento militare all’Ucraina per sconfiggere la Russia. Come sempre accade con la propaganda, questa versione degli eventi è il risultato di una manipolazione per fornire una risposta emotiva a beneficio di interessi speciali.

Chi altri, se non l’industria delle armi americana, trae vantaggio da questa guerra? Il CEO di Raytheon, Greg Hayes, ha recentemente dichiarato a una riunione degli azionisti che “tutto ciò che viene spedito in Ucraina oggi proviene dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e dall’inventario degli alleati degli Stati Uniti. La NATO. Questa è un’ottima notizia poiché sarà necessario ricostituirli a grande vantaggio della nostra azienda! »

Una affermazione in cui non aveva torto da quando Raytheon, Lockheed Martin e innumerevoli altri produttori di armi stanno godendo di una straordinaria nuova manna. Gli Stati Uniti hanno impegnato più di tre miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina. Quelli che chiamano aiuti non sono altro che fatturato per queste aziende: Washington invia miliardi a produttori di armi per armi inviate all’estero.

Secondo numerose testimonianze, queste spedizioni di armi come il missile anticarro Javelin (prodotto congiuntamente da Raytheon e Lockheed Martin) vengono distrutte dalla Russia non appena arrivano in Ucraina. Questo non infastidisce affatto Raytheon. Più armi fa esplodere la Russia in Ucraina, più nuovi ordini arrivano dal Pentagono.

Armi USA all’Ucraina

Anche i paesi dell’ex Patto di Varsavia, ora membri della NATO, sono coinvolti nella truffa. Hanno capito come sbarazzarsi delle loro armi di fabbricazione sovietica vecchie di 30 anni e ricevere sostituzioni moderne dagli Stati Uniti e da altri paesi della NATO occidentale.

Mentre molti che simpatizzano con l’Ucraina esultano, questi miliardi di dollari in armamenti faranno poca differenza. Come ha detto recentemente l’ex ufficiale dell’intelligence della Marina americana Scott Ritter nel Rapporto Ron Paul Liberty: “Posso dire con assoluta certezza che anche se questo aiuto arriverà sul campo di battaglia, non avrà alcun impatto sul conflitto”.

E Joe Biden lo sa.

Quello che possiamo vedere è che i russi stanno catturando grandi quantità di moderne armi americane e della NATO e le stanno persino usando per uccidere più ucraini. Che ironia!

Inoltre, apre pericolose opportunità per i terroristi di recuperare migliaia di armi mortali ad alta tecnologia che finiscono in tutta Europa? Washington ha ammesso di non avere modo di rintracciare le armi che invia in Ucraina e di tenerle fuori dalle mani dei cattivi elementi.

La guerra è una truffa . Gli Stati Uniti hanno interferito in Ucraina dalla fine della Guerra Fredda, arrivando a rovesciare il governo nel 2014 e piantare i semi del conflitto a cui assistiamo oggi.

L’unico modo per uscire da un buco è smettere di scavare.

La guerra è troppo redditizia, inutile per sperare nella pace.

fonte: Istituto Ron Paul

Traduzione: LucIano Lago