I test PCR COVID19 sono scientificamente privi di significato

da Redazione





Sebbene tutto il mondo si affidi alla RT-PCR per “diagnosticare” l’infezione da Sars-Cov-2, la scienza è chiara: non sono adatte allo scopo

Introduzione e sommario

Le misure di blocco e le misure igieniche in tutto il mondo si basano sul numero di casi e sui tassi di mortalità creati dai cosiddetti test SARS-CoV-2 RT-PCR utilizzati per identificare i pazienti “positivi”, per cui “positivo” è di solito equiparato a “infetto”.

Ma osservando attentamente i fatti, la conclusione è che questi test PCR sono privi di significato come strumento diagnostico per determinare una presunta infezione da un presunto nuovo virus chiamato SARS-CoV-2.

Mantra “Test, test, test…” infondato.

Alla conferenza stampa su COVID-19 del 16 marzo 2020 [https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—16-march-2020], il direttore generale dell’OMS, il dottore Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha detto:

“Abbiamo un semplice messaggio per tutti i paesi: test, test, test.” [nota editoriale: Ghebreyesus non è un medico; il suo dottorato è in scienze politiche

Il messaggio è stato diffuso attraverso i titoli dei giornali di tutto il mondo, per esempio da Reuters [https://www.reuters.com/article/us-healthcare-coronavirus-who/test-test-test-who-chiefs-coronavirus-message-to-world-idUSKBN2132S4] e dalla BBC [https://www.bbc.com/news/av/world-51916707/who-head-our-key-message-is-test-test-test].

Ancora il 3 maggio, il moderatore della rivista Heute – una delle più importanti riviste di attualità della televisione tedesca – ha trasmesso al suo pubblico il mantra del dogma della corona con le parole ammonitrici:

“Test, test, test — questo è il credo del momento, ed è l’unico modo per capire veramente quanto il coronavirus si stia diffondendo.”

Ciò indica che la convinzione della validità dei test PCR è talmente forte che equivale a una religione che tollera praticamente nessuna contraddizione.

Ma è noto che le religioni riguardano la fede e non i fatti scientifici. E come ha detto Walter Lippmann, il due volte vincitore del Premio Pulitzer e forse il giornalista più influente del XX secolo [https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/walter-lippmann-and-american-century]:

“Quando tutti pensano allo stesso modo, nessuno pensa molto.”

Quindi, per cominciare, è davvero notevole che il professore Kary Mullis, l’inventore della tecnologia della reazione a catena della polimerasi (PCR), non la pensasse allo stesso modo. La sua invenzione gli valse il premio Nobel per la chimica nel 1993.

Purtroppo, Mullis è morto l’anno scorso all’età di 74 anni, ma non c’è dubbio che il biochimico considerasse la PCR inappropriata per individuare un’infezione virale. [https://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/]

Il motivo è che l’uso previsto della PCR era, ed è tuttora, quello di applicarla come tecnica di produzione, essendo in grado di replicare milioni e miliardi di volte le sequenze di DNA, e non come strumento diagnostico per individuare i virus.

Come dichiarare le pandemie virali basate sui test PCR possa finire in un disastro è stato descritto da Gina Kolata nel suo articolo del New York Times del 2007: “Faith in Quick Test Leads to Epidemic That Wasn’t” [la fede nei test rapidi porta ad un’epidemia che non esisteva] [https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html]

Mancanza di un valido gold standard

Inoltre, vale la pena ricordare che i test PCR utilizzati per identificare i cosiddetti pazienti COVID-19 presumibilmente infettati da quello che viene chiamato SARS-CoV-2 non hanno un valido gold standard con cui confrontarli.

Questo è un punto fondamentale. I test devono essere valutati per determinare la loro precisione — in senso stretto la loro “sensibilità” e “specificità”[1] — mediante il confronto con un “gold standard”, ovvero il metodo più accurato disponibile.

Ad esempio, per un test di gravidanza il gold standard sarebbe la gravidanza stessa. Ma come ha affermato lo specialista australiano delle malattie infettive Sanjaya Senanayake, per esempio, in un’intervista alla ABC TV [https://vimeo.com/417500646] in una risposta alla domanda “Quanto è accurato il test [COVID-19]?”:

“Se avessimo un nuovo test per rilevare [il batterio] lo stafilococco dorato nel sangue, avremmo già le emocolture, questo è il nostro gold standard che usiamo da decenni, e potremmo confrontare questo nuovo test con questo. Ma per COVID-19 non abbiamo un test gold standard.”

Jessica C. Watson dell’Università di Bristol lo conferma. Nel suo articolo “Interpreting a COVID-19 Test Result” [https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1808] [Interpretando il risultato di un test COVID-19], pubblicato recentemente sul British Medical Journal, scrive che c’è una “mancanza di un ‘gold standard’ chiaro per il test COVID-19.”

Ma invece di classificare i test come inadatti per il rilevamento della SARS-CoV-2 e la diagnosi COVID-19, o invece di sottolineare che solo un virus, provato attraverso l’isolamento e la purificazione, può essere un solido gold standard, Watson sostiene in tutta serietà che, “pragmaticamente,” la stessa diagnosi COVID-19, includendo anche i test PCR, “può essere il migliore ‘gold standard’ disponibile.” Ma questo non è scientificamente valido.

A parte il fatto che è assolutamente assurdo fare il stesso test PCR come parte del gold standard per valutare il test PCR, non ci sono sintomi specifici distintivi per la COVID-19, come ci è stato concesso anche da persone come Thomas Löscher, ex capo del Dipartimento di Infezione e Medicina Tropicale dell’Università di Monaco di Baviera e membro dell’Associazione Federale degli Internisti Tedeschi[2].

E se non ci sono sintomi specifici distintivi per il COVID-19, la diagnosi del COVID-19 — contrariamente a quanto affermato da Watson — non può essere adatta a servire da valido gold standard.

Inoltre, gli “esperti” come Watson trascurano il fatto che solo l’isolamento del virus, cioè una prova inequivocabile del virus, può essere il gold standard.

Ecco perché ho chiesto a Watson come la diagnosi di COVID-19 “possa essere il miglior gold standard disponibile”, se non ci sono sintomi specifici distintivi per COVID-19, e anche se il virus stesso, cioè l’isolamento del virus, non sarebbe il miglior gold standard disponibile/possibile. Ma non ha ancora risposto a queste domande — nonostante le molteplici richieste. E non ha ancora risposto al nostro post di risposta rapida sul suo articolo in cui affrontiamo esattamente gli stessi punti, anche se ci ha scritto il 2 giugno: “Cercherò di pubblicare una risposta più tardi questa settimana, quando ne avrò la possibilità.” [https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1808/rr-15]

Test di prevenzione Covid-19

Nessuna prova che l’RNA sia di origine virale

Ora la domanda è: cosa è necessario prima di tutto per l’isolamento/prova del virus? Per questo dobbiamo sapere da dove proviene l’RNA per il quale sono calibrati i test PCR.

Libri di testo (ad es, White/Fenner, Medical Virology, 1986, p. 9) affermano, così come i principali ricercatori di virus come Luc Montagnier o Dominic Dwyer, che la purificazione delle particelle — cioè la separazione di un oggetto da tutto ciò che non è quell’oggetto, come ad esempio il premio Nobel Marie Curie ha purificato 100 mg di cloruro di radio nel 1898 estraendolo da tonnellate di pechblenda — è un prerequisito essenziale per provare l’esistenza di un virus, e quindi per dimostrare che l’RNA dalla particella in questione proviene da un nuovo virus.

La ragione di ciò è che la PCR è estremamente sensibile, il che significa che è in grado di rilevare anche i più piccoli pezzi di DNA o RNA — ma non è in grado di determinare la provenienza di queste particelle. Questo deve essere determinato in anticipo.

E poiché i test PCR sono calibrati per sequenze di geni (in questo caso sequenze di RNA perché si ritiene che la SARS-CoV-2 sia un virus RNA), dobbiamo sapere che questi frammenti di gene fanno parte del virus cercato. E per saperlo, è necessario eseguire un corretto isolamento e una corretta purificazione del presunto virus.

Per questo motivo, abbiamo chiesto alle équipe scientifiche dei documenti pertinenti a cui si fa riferimento nel contesto della SARS-CoV-2 di provare se le foto al microscopio elettronico raffigurate nei loro esperimenti in vitro mostrano virus purificati.

Ma non un solo team ha potuto rispondere a questa domanda con un “sì” – e nota bene: nessuno ha detto che la purificazione non fosse un passo necessario. Abbiamo ottenuto solo risposte del tipo “No, non abbiamo ottenuto una micrografia elettronica che mostrasse il grado di purificazione” (vedi sotto).

Abbiamo chiesto a diversi autori di queste ricerche la domanda: “Le vostre micrografie elettroniche mostrano il virus purificato?” Hanno dato le seguenti risposte:

Studio 1: Leo L. M. Poon; Malik Peiris. “Emergence of a novel human coronavirus threatening human health”

[L’emergere di un nuovo coronavirus umano che minaccia la salute umana], Nature Medicine, marzo 2020

Autore rispondente: Malik Peiris

Data: 12 maggio 2020

Risposta: “L’immagine è il virus che germoglia da una cellula infetta. Non è un virus purificato.”

Studio 2: Myung-Guk Han et al. “Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19”,

[“Identificazione del Coronavirus isolato da un paziente in Corea con COVID-19”], Osong Public Health and Research Perspectives, febbraio 2020.

Autore rispondente: Myung-Guk Han

Data: 6 maggio 2020

Risposta: “Non abbiamo potuto stimare il grado di purificazione perché non purifichiamo e concentriamo il virus coltivato nelle cellule.”

Studio 3: Wan Beom Park et al., “Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea”,

[“Isolamento del virus dal primo paziente con SARS-CoV-2 in Corea”], Journal of Korean Medical Science, 24 febbraio 2020

Autore rispondente: Wan Beom Park

Data: 19 marzo 2020

Risposta: “Non abbiamo ottenuto un micrografo elettronico che mostri il grado di purificazione.”

Studio 4: Na Zhu et al., “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China”, [“Un nuovo Coronavirus da Pazienti con polmonite in Cina”], 2019, New England Journal of Medicine, 20 febbraio 2020

Autore rispondente: Wenjie Tan

Data: 18 marzo 2020

Risposta: “Mostriamo un’immagine di particelle di virus sedimentate, non purificate.”

Per quanto riguarda i documenti citati è chiaro che ciò che viene mostrato nelle micrografie elettroniche (EM) è il risultato finale dell’esperimento, il che significa che non c’è nessun altro risultato da cui potrebbero aver fatto EM.

Vale a dire, se gli autori di questi studi ammettono che i loro EM pubblicati non mostrano particelle purificate, allora sicuramente non possiedono particelle purificate dichiarate come virali. In questo contesto, va notato che alcuni ricercatori usano il termine “isolamento” nei loro lavori, ma le procedure ivi descritte non rappresentano un vero e proprio processo di isolamento (purificazione). Di conseguenza, in questo contesto il termine “isolamento” è usato in modo improprio.

Così, gli autori di quattro dei principali articoli dell’inizio del 2020 che sostengono la scoperta di un nuovo coronavirus ammettono di non aver avuto alcuna prova che l’origine del genoma del virus fosse costituita da particelle virali o detriti cellulari, puri o impuri, o particelle di qualsiasi tipo. In altre parole, l’esistenza di SARS-CoV-2 RNA si basa sulla fede, non sui fatti.

Abbiamo anche contattato il dottor Charles Calisher, che è un esperto virologo. Nel 2001, Science ha pubblicato un “appassionato appello… alle giovani generazioni” da parte di diversi veterani virologi, tra cui Calisher, dicendo questo:

“[i moderni metodi di rilevamento dei virus come] l’elegante reazione a catena della polimerasi […] dicono poco o niente su come un virus si moltiplica, quali animali lo trasportano, [o] come fa ammalare le persone. È come cercare di dire se qualcuno ha l’alito cattivo guardando le sue impronte digitali”[3].

Ed è per questo che abbiamo chiesto al dottor Calisher se conosce un solo documento in cui la SARS-CoV-2 è stata isolata e finalmente realmente purificata. La sua risposta:

“Non conosco nessuna pubblicazione del genere. Ne ho tenuta d’occhio una”[4].

Charles H. Calisher, professor emeritus in the Department of Microbiology, Immunology and Pathology at CSU.

Questo significa in realtà che non si può concludere che le sequenze del gene RNA, che gli scienziati hanno prelevato dai campioni di tessuto preparati negli studi in vitro menzionati e per i quali i test PCR sono finalmente “calibrati”, appartengano ad un virus specifico – in questo caso la SARS-CoV-2.

Inoltre, non vi è alcuna prova scientifica che quelle sequenze di RNA siano l’agente causale di quello che viene chiamato COVID-19.

Per stabilire un nesso causale, in un modo o nell’altro, cioè al di là dell’isolamento e della purificazione del virus, sarebbe stato assolutamente necessario effettuare un esperimento che soddisfacesse i quattro postulati di Koch. Ma non esiste un esperimento del genere, come Amory Devereux e Rosemary Frei hanno recentemente rivelato per Off Guardian. [https://off-guardian.org/2020/06/09/scientists-have-utterly-failed-to-prove-that-the-coronavirus-fulfills-kochs-postulates/]

La necessità di adempiere a questi postulati riguardo alla SARS-CoV-2 è dimostrata anche dal fatto che sono stati fatti dei tentativi per realizzarli. Ma anche i ricercatori che sostengono di averlo fatto, in realtà, non ci sono riusciti.

Un esempio è uno studio pubblicato su Nature il 7 maggio. [https://www.nature.com/articles/s41586-020-2312-y_reference.pdf] Questa prova, oltre ad altre procedure che rendono lo studio non valido, non ha soddisfatto nessuno dei postulati.

Ad esempio, i presunti topi da laboratorio “infetti” non hanno mostrato sintomi clinici rilevanti chiaramente attribuibili alla polmonite, che secondo il terzo postulato dovrebbe effettivamente verificarsi se un virus pericoloso e potenzialmente mortale fosse realmente all’opera. E le leggere setole e la perdita di peso, che sono state osservate temporaneamente negli animali, sono trascurabili, non solo perché potrebbero essere state causate dalla procedura stessa, ma anche perché il peso è tornato di nuovo normale.

Inoltre, nessun animale è morto, tranne quelli che hanno ucciso per eseguire le autopsie. E non dimentichiamolo: Questi esperimenti avrebbero dovuto essere fatti prima di sviluppare un test, il che non è il caso.

Rivelando che nessuno dei principali rappresentanti tedeschi della teoria ufficiale sulla SARS-Cov-2/COVID-19 — l’Istituto Robert Koch (RKI), Alexander S. Kekulé (Università di Halle), Hartmut Hengel e Ralf Bartenschlager (Società tedesca di virologia), il già citato Thomas Löscher, Ulrich Dirnagl (Charité Berlin) o Georg Bornkamm (virologo e professore emerito dell’Helmholtz-Zentrum di Monaco) — ha potuto rispondere alla seguente domanda che ho inviato loro:

“Se le particelle che si dichiarano essere SARS-CoV-2 non sono state purificate, come si vuole essere sicuri che le sequenze del gene RNA di queste particelle appartengano a un nuovo virus specifico?”

In particolare, se ci sono studi che dimostrano che sostanze come gli antibiotici che vengono aggiunti alle provette negli esperimenti in vitro effettuati per il rilevamento del virus possono “stressare” la coltura cellulare in modo che si formino nuove sequenze di geni non rilevabili in precedenza [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5557920/pdf/41598_2017_Article_8392.pdf] — un aspetto su cui la premio Nobel Barbara McClintock ha già richiamato l’attenzione nella sua conferenza Nobel nel 1983.[https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/mcclintock-lecture.pdf]”

Non deve passare inosservato il fatto che abbiamo finalmente ottenuto che il Charité — il datore di lavoro di Christian Drosten, il virologo più influente della Germania nei confronti di COVID-19, consulente del governo tedesco e co-sviluppatore del test PCR che è stato il primo ad essere “accettato” (non convalidato!) [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance] dall’OMS in tutto il mondo — risponda alle domande sull’argomento.

Ma non abbiamo avuto risposte fino al 18 giugno 2020, dopo mesi di mancata risposta. Alla fine ci siamo riusciti solo con l’aiuto dell’avvocato berlinese Viviane Fischer.

Per quanto riguarda la nostra domanda “La Charité si è convinta che sia stata effettuata un’adeguata purificazione delle particelle?”, la Charité ammette di non aver utilizzato particelle purificate.

E anche se affermano che “i virologi del Charité sono sicuri che stanno testando il virus”, nel loro documento (Corman et al.) [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/pdf/eurosurv-25-3-5.pdf] affermano:

“L’RNA è stato estratto da campioni clinici con il sistema MagNA Pure 96 (Roche, Penzberg, Germania) e da supernatanti di colture cellulari con il mini kit di RNA virale (QIAGEN, Hilden, Germania)”.

Il che significa che hanno appena ipotizzato che l’RNA fosse virale.

Per inciso, il documento di Corman et al., pubblicato il 23 gennaio 2020, non è stato nemmeno sottoposto a un vero e proprio processo di peer review, né le procedure ivi delineate sono state accompagnate da controlli – anche se è solo attraverso queste due cose che il lavoro scientifico diventa davvero solido.

Irrazionali i risultati dei test

E’ anche certo che non possiamo conoscere il tasso di falsi positivi dei test PCR senza un test diffuso su persone che certamente non hanno il virus, provato con un metodo che è indipendente dal test (avendo un solido gold standard).

Non c’è quindi da stupirsi che ci siano diversi documenti che illustrano risultati di test irrazionali.

Ad esempio, già a febbraio l’autorità sanitaria della provincia cinese del Guangdong ha riferito che le persone si sono completamente ristabilite dalla malattia accusata di COVID-19, hanno iniziato a fare il test “negativo”, per poi risultare di nuovo “positivo”. [https://www.zmescience.com/science/a-startling-number-of-coronavirus-patients-get-reinfected]

Un mese dopo, un articolo pubblicato sul Journal of Medical Virology ha mostrato che 29 dei 610 pazienti di un ospedale di Wuhan avevano da 3 a 6 risultati di test che oscillavano tra “negativo”, “positivo” e “dubbio”. [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25786]

Un terzo esempio è uno studio di Singapore in cui i test sono stati effettuati quasi quotidianamente su 18 pazienti e la maggioranza è passata da “positivo” a “negativo” a “positivo” almeno una volta, e fino a cinque volte in un paziente. [https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762688]

Test obbligatori per il Covid 19

Anche Wang Chen, presidente dell’Accademia cinese delle scienze mediche, ha ammesso in febbraio che i test PCR sono “accurati solo al 30-50 per cento” [https://www.scmp.com/tech/science-research/article/3049858/race-diagnose-treat-coronavirus-patients-constrained-shortage] ; mentre Sin Hang Lee del Milford Molecular Diagnostics Laboratory ha inviato una lettera al team di risposta al coronavirus dell’OMS [https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/04-30-20-Letter-to-WHO-and-Dr.-Fauci.pdf] e ad Anthony S. Fauci il 22 marzo 2020, dicendo questo:

“È stato ampiamente riportato dai social media che i kit di test RT-qPCR [Reverse Transcriptase quantitative PCR] utilizzati per rilevare l’RNA SARS-CoV-2 in campioni umani stanno generando molti risultati falsi positivi e non sono abbastanza sensibili per rilevare alcuni casi positivi reali”.

In altre parole, anche se ipotizziamo teoricamente che questi test PCR possano davvero rilevare un’infezione virale, i test sarebbero praticamente inutili, e causerebbero solo uno spavento infondato tra le persone “positive” testate.

Questo diventa evidente anche considerando il valore predittivo positivo (PPV).

Il PPV indica la probabilità che una persona con un risultato positivo del test sia veramente “positiva” (cioè che abbia il presunto virus), e dipende da due fattori: la prevalenza del virus nella popolazione generale e la specificità del test, cioè la percentuale di persone senza malattia in cui il test è correttamente “negativo” (un test con una specificità del 95% dà un risultato positivo in 5 persone su 100 non infette).

A parità di specificità, maggiore è la prevalenza, maggiore è il PPV.

In questo contesto, il 12 giugno 2020 la rivista Deutsches Ärzteblat ha pubblicato un articolo in cui il PPV è stato calcolato con tre diversi scenari di prevalenza [https://www.aerzteblatt.de/archiv/214370/PCR-Tests-auf-SARS-CoV-2-Ergebnisse-richtig-interpretieren].

I risultati devono, ovviamente, essere visti in modo molto critico, in primo luogo perché non è possibile calcolare la specificità senza un gold standard solido, come indicato, e in secondo luogo perché i calcoli dell’articolo si basano sulla specificità determinata nello studio da Jessica Watson, che è potenzialmente inutile, come già detto.

Ma se si fa un’astrazione, supponendo che la specificità sottostante del 95% sia corretta e che ne conosciamo la prevalenza, anche la rivista medica tradizionale Deutsches Ärzteblatt riferisce che i cosiddetti test SARS-CoV-2 RT-PCR possono avere un PPV “sorprendentemente basso”.

In uno dei tre scenari, calcolando con una prevalenza ipotizzata del 3%, il PPV era solo del 30%, il che significa che il 70% delle persone testate “positive” non sono affatto “positive”. Eppure “sono prescritti per la quarantena”, come nota criticamente anche l’Ärzteblatt.

In un secondo scenario dell’articolo della rivista, si ipotizza una prevalenza del 20 per cento. In questo caso generano un PPV del 78 per cento, il che significa che il 22 per cento dei test “positivi” sono falsi “positivi”.

Questo significherebbe: Se prendiamo i circa 9 milioni di persone che attualmente sono considerate “positive” in tutto il mondo – supponendo che i veri “positivi” abbiano davvero un’infezione virale – otterremmo quasi 2 milioni di falsi “positivi”.

Tutto ciò è dovuto al fatto che il CDC e la FDA, per esempio, ammettono nei loro fascicoli che i cosiddetti “test SARS-CoV-2 RT-PCR” non sono adatti per la diagnosi della SARS-CoV-2.

Nel file “CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel” [https://www.fda.gov/media/134922/download] del 30 marzo 2020, per esempio, si dice:

“Il rilevamento dell’RNA virale può non indicare la presenza di virus infettivi o che il 2019-nCoV è l’agente causale dei sintomi clinici”.

E..:

“Questo test non può escludere malattie causate da altri agenti patogeni batterici o virali”.

E la FDA lo ammette [https://www.fda.gov/media/136151/download]:

“i risultati positivi […] non escludono l’infezione batterica o la coinfezione con altri virus. L’agente individuato potrebbe non essere la causa definitiva della malattia”.

Evidentemente, nei manuali di istruzioni dei test PCR possiamo anche leggere che non sono intesi come test diagnostici, come per esempio in quelli di Altona Diagnostics [https://altona-diagnostics.com/files/public/Content%20Homepage/-%2002%20RealStar/INS%20-%20RUO%20-%20EN/RealStar%20SARS-CoV-2%20RT-PCR%20Kit%201.0_WEB_RUO_EN-S02.pdf] e Creative Diagnostics[5].

Per citarne un altro, nell’annuncio del prodotto dei Saggi Modulari LightMix prodotti da TIB Molbiol – che sono stati sviluppati con il protocollo Corman et al. e distribuiti da Roche [http://technical-support.roche.com/_layouts/net.pid/Download.aspx?documentID=1cca7ff9-388a-ea11-fa90-005056a772fd&fileName=TP00886v2&extension=pdf&mimeType=application%2Fpdf&inline=False] possiamo leggere:

“Questi test non sono destinati ad essere utilizzati come aiuto nella diagnosi di infezione da coronavirus”.

E..:

“Solo per uso di ricerca. Non per l’uso in procedure diagnostiche”.

Dove sono le prove che i test possono misurare la “carica virale”?

C’è anche motivo di concludere che il test PCR di Roche e di altri non è in grado di rilevare i geni target [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/pdf/eurosurv-25-3-5.pdf].

Inoltre, nelle descrizioni dei prodotti [https://www.fda.gov/media/136049/download] dei test RT-qPCR per la SARS-COV-2 si dice che sono test “qualitativi”[https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm] , contrariamente al fatto che la “q” in “qPCR” sta per “quantitativo”. E se questi test non sono test “quantitativi”, non mostrano quante particelle virali ci sono nel corpo.

Questo è cruciale perché, per poter anche solo cominciare a parlare di malattia reale nel mondo reale non solo in laboratorio, il paziente avrebbe bisogno di avere milioni e milioni di particelle virali che si replichino attivamente nel suo corpo.

Vale a dire, il CDC, l’OMS, l’FDA, o l’RKI possono affermare che i test possono misurare la cosiddetta “carica virale” [https://virologie-ccm.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc05/virologie-ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/Charite_SARS-CoV-2_viral_load_2020-06-02.pdf], cioè quante particelle virali sono presenti nel corpo. “Ma questo non è mai stato provato. È uno scandalo enorme”, come sottolinea il giornalista Jon Rappoport [https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/08/corona-creating-illusion-of-pandemic-through-diagnostic-test/].

Questo non solo perché il termine “carica virale” è un inganno. Se si pone la domanda “cos’è la carica virale” a una cena, la gente pensa che si tratti di virus che circolano nel sangue. Sono sorpresi di sapere che in realtà si tratta di molecole di RNA.

Inoltre, per dimostrare al di là di ogni dubbio che la PCR può misurare quanto una persona è “appesantita” da un virus che causa la malattia, si sarebbe dovuto effettuare il seguente esperimento (che non è ancora avvenuto):

Si prendono, diciamo, qualche centinaio o addirittura migliaia di persone e si prelevano campioni di tessuto da loro. Assicurarsi che le persone che prelevano i campioni non eseguano il test. I tester non sapranno mai chi sono i pazienti e in quali condizioni si trovano. I tester eseguono la PCR sui campioni di tessuto. In ogni caso, dicono quale virus hanno trovato e quanto ne hanno trovato. Poi, per esempio, nei pazienti 29, 86, 199, 272 e 293 hanno trovato gran parte di quello che sostengono essere un virus. Ora noi togliamo il cieco a quei pazienti. Dovrebbero essere tutti malati, perché hanno così tanti virus che si replicano nel loro corpo. Ma sono davvero malati – o sono in forma smagliante?

Con l’aiuto della suddetta avvocatessa Viviane Fischer, ho finalmente convinto la Charité a rispondere anche alla domanda se il test sviluppato da Corman et al. — il cosiddetto “Drosten PCR test” [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2-1.pdf] —- sia un test quantitativo.

Ma il Charité non era disposto a rispondere “sì” a questa domanda. Invece, il Charité ha scritto:

“Se è coinvolta la RT-PCR in tempo reale, per quanto ne sa il Charité nella maggior parte dei casi questi sono […] limitati alla rilevazione qualitativa”.

Inoltre, il “Drosten PCR test” utilizza il test del E-gene non specifico come test preliminare [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/protocol-v2

Secondo Corman et al., il test dell’E-gene è in grado di rilevare tutti i virus asiatici, mentre gli altri test in entrambi i test dovrebbero essere più specifici per le sequenze etichettate “SARS-CoV-2”.

Oltre al discutibile scopo di avere un test preliminare o un test di conferma che possa rilevare tutti i virus asiatici, all’inizio di aprile l’OMS ha cambiato l’algoritmo, raccomandando che da quel momento in poi un test possa essere considerato “positivo” anche se solo il test del gene E (che probabilmente rileverà tutti i virus asiatici!) dà un risultato “positivo” [https://web.archive.org/web/20200417112824/http:/www.labor-augsburg-mvz.de/de/aktuelles/coronavirus].

Ciò significa che un risultato del test non specifico confermato viene ufficialmente venduto come specifico.

Questo cambiamento di algoritmo ha aumentato i numeri di “caso”. I test che utilizzano il test del gene E sono prodotti ad esempio da Roche [https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/cobas-sars-cov-2-test.html], TIB Molbiol [https://www.rapidmicrobiology.com/news/roche-distribute-tib-molbiol-wuhan-coronavirus-assays-for-rnap-envelope-and-nucleocapid-genes], e R-Biopharm [https://clinical.r-biopharm.com/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/pg6815ruo_ridagene_sars-cov-2-ruo_en_2020-02-12_final.pdf].

Elevati valori di CQ rendono i risultati dei test ancora più insignificanti

Un altro problema essenziale è che molti test PCR hanno un valore di “quantificazione del ciclo” (Cq) superiore a 35, ed alcuni, incluso il “test PCR di Drosten”, hanno addirittura un Cq di 45.

Il valore Cq specifica quanti cicli di replicazione del DNA sono necessari per rilevare un segnale reale da campioni biologici.

“Valori Cq superiori a 40 sono sospetti a causa della bassa efficienza implicita e generalmente non dovrebbero essere riportati”, come dice nelle linee guida MIQE [https://www.gene-quantification.de/miqe-bustin-et-al-clin-chem-2009.pdf] .

MIQE sta per “Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments”, un insieme di linee guida che descrivono le informazioni minime necessarie per la valutazione delle pubblicazioni sulla PCR in tempo reale, chiamata anche PCR quantitativa, o qPCR.

L’inventore stesso, Kary Mullis, ha accettato, quando ha dichiarato [https://books.google.de/books?id=Z5jwZ2rbVe8C&pg=PA8&lpg=PA8&dq=mullis+If+you+have+to+go+more+than+40+cycles+to+amplify+a+single-copy+gene,+there+is+something+seriously+wrong+with+your+PCR&source=bl&ots=IAOUJm-S7E&sig=ACfU3U0_lUu2J2K0HPhch_nFHoYtFwVKhg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjsqoOLi47qAhXIR5oKHcCdDMMQ6AEwAHoECAYQAQ#v=onepage&q=mullis%20If%20you%20have%20to%20go%20more%20than%2040%20cycles%20to%20amplify%20a%20single-copy%20gene%2C%20there%20is%20something%20seriously%20wrong%20with%20your%20PCR&f=false] :

“Se si devono effettuare più di 40 cicli per amplificare un gene a copia singola, c’è qualcosa di gravemente sbagliato nella PCR”.

Le linee guida MIQE sono state sviluppate sotto l’egida di Stephen A. Bustin [https://aru.ac.uk/people/stephen-bustin] , professore di Medicina Molecolare, esperto di PCR quantitativa di fama mondiale e autore del libro A-Z di PCR quantitativa che è stato chiamato “la bibbia della qPCR” [https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Bustin].

In una recente intervista in podcast [https://mcdn.podbean.com/mf/download/sja5pv/TIM_041420.mp3] Bustin sottolinea che “l’uso di tali tagli arbitrari di Cq non è ideale, perché possono essere troppo bassi (eliminando i risultati validi) o troppo alti (aumentando i falsi risultati “positivi”)”.

E, secondo lui, un Cq da 20 a 30 dovrebbe essere mirato, e c’è preoccupazione riguardo all’affidabilità dei risultati per ogni Cq oltre i 35.

Se il valore di Cq diventa troppo alto, diventa difficile distinguere il segnale reale dallo sfondo, per esempio a causa delle reazioni dei primer e delle sonde fluorescenti, e quindi c’è una maggiore probabilità di falsi positivi.

Inoltre, tra gli altri fattori che possono alterare il risultato, prima di iniziare con la PCR vera e propria, nel caso in cui si cerchi un presunto virus RNA come la SARS-CoV-2, l’RNA deve essere convertito in DNA complementare (cDNA) con l’enzima Transcriptasi inversa, e quindi la “RT” all’inizio della “PCR” o “qPCR”.

Ma questo processo di trasformazione è “ampiamente riconosciuto come inefficiente e variabile”, come hanno sottolineato Jessica Schwaber del Centro per la Commercializzazione della Medicina Rigenerativa di Toronto e due colleghi di ricerca in un documento del 2019 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6374950/pdf/main.pdf].

Bustin riconosce i problemi della PCR in modo comparabile.

Ad esempio, ha sottolineato il problema che nel corso del processo di conversione (da RNA a cDNA) la quantità di DNA ottenuta con lo stesso materiale di base di RNA può variare ampiamente, anche di un fattore 10 (vedi sopra l’intervista).

Considerando che le sequenze di DNA vengono raddoppiate ad ogni ciclo, anche una minima variazione viene ingrandita e può quindi alterare il risultato, annichilendo l’attendibile valore informativo del test.

Com’è possibile, quindi, che chi sostiene che i test PCR siano molto significativi per la cosiddetta diagnosi COVID-19, non si rende conto delle fondamentali inadeguatezze di questi test, anche se si trova a doversi confrontare con domande sulla loro validità?

Certo, gli apologeti dell’ipotesi del romanzo coronavirus avrebbero dovuto occuparsi di queste domande prima di lanciare i test sul mercato e mettere praticamente tutto il mondo sotto chiave, anche perché sono domande che vengono subito in mente a chiunque abbia anche solo una scintilla di comprensione scientifica.

Emerge così inevitabilmente il pensiero che gli interessi finanziari e politici giocano un ruolo decisivo per questa ignoranza degli obblighi scientifici. NB, l’OMS, ad esempio, ha legami finanziari con le aziende farmaceutiche, come ha dimostrato il British Medical Journal nel 2010 [https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/Godlee-2010-Conflicts-of-interest-and-pandemic-flu.pdf].

E gli esperti criticano [https://www.globalresearch.ca/can-we-trust-who/5708576?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles] “che la famigerata corruzione e i conflitti di interesse dell’OMS sono continuati, anzi sono cresciuti” da allora. Anche il CDC, per prendere un altro grande giocatore, non è ovviamente migliore [https://childrenshealthdefense.org/cdc-who/].

Infine, le ragioni e i possibili motivi rimangono speculativi, e molti dei soggetti coinvolti agiscono sicuramente in buona fede; ma la scienza è chiara: i numeri generati da questi test RT-PCR non giustificano minimamente la paura di persone che sono state testate “positive” e l’imposizione di misure di blocco che fanno sprofondare innumerevoli persone nella povertà e nella disperazione o addirittura le spingono al suicidio.

E un risultato “positivo” può avere gravi conseguenze anche per i pazienti, perché in tal caso tutti i fattori non virali vengono esclusi dalla diagnosi e i pazienti vengono trattati con farmaci altamente tossici e intubazioni invasive. Soprattutto per le persone anziane e per i pazienti con condizioni preesistenti tale trattamento può essere fatale, come abbiamo sottolineato nell’articolo “Fatal Therapie” [https://www.rubikon.news/artikel/fatale-therapie] .

Senza dubbio gli eventuali tassi di mortalità in eccesso sono causati dalla terapia e dalle misure di blocco, mentre le statistiche dei decessi “COVID-19” comprendono anche pazienti morti per una serie di malattie, ridefinite come COVID-19 solo a causa di un risultato “positivo” del test il cui valore non potrebbe essere più dubbio.

Addendum: Ringraziamo Eleni Papadopulos-Eleopulos e Val Turner in particolare che hanno dato un prezioso contributo alla realizzazione di questo articolo.

Torsten Engelbrecht è un premiato giornalista e autore di Amburgo, Germania. Nel 2006 è stato coautore di Virus-Mania con il dottor Klaus Kohnlein e nel 2009 ha vinto il premio tedesco Alternate Media Award. Ha scritto anche per Rubikon, Süddeutsche Zeitung, Financial Times Deutschland e molti altri.

Konstantin Demeter è un fotografo freelance e un ricercatore indipendente. Insieme al giornalista Torsten Engelbrecht ha pubblicato articoli sulla crisi “COVID-19” sulla rivista online Rubikon, oltre a contributi sul sistema monetario, la geopolitica e i media su giornali svizzeri italiani.

Note

1] La sensibilità è definita come la proporzione di pazienti con malattia in cui il test è positivo; e la specificità è definita come la proporzione di pazienti senza malattia in cui il test è negativo.

[2] E-mail del Prof. Thomas Löscher del 6 marzo 2020

[3] Martin Enserink. Virologia: La vecchia guardia esorta i virologi a tornare alle basi, Science, 6 luglio 2001, p. 24

[4] E-mail di Charles Calisher del 10 maggio 2020

[5] Diagnostica creativa, SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR-Kit di Coronavirus

Fonte: Global Research

Traduzione: Massimo Strumia