I test missilistici della Russia, le missioni missilistiche e il nuovo caccia stealth lanciano l’offerta della Russia per la supremazia nello spazio e nei cieli

Luglio è stato un mese straordinario per il potere missilistico russo, con Mosca che ha annunciato una manciata di test missilistici di successo, con il paese euroasiatico che ha mostrato i suoi caccia da combattimento al salone aereo internazionale MAKS e ha lanciato il nuovo modulo spaziale Nauka.



Riunendo produttori di armi di tutto il paese e clienti di tutto il mondo, l’annuale spettacolo aereo MAKS fuori dalla capitale ha visto la presentazione del nuovo aereo da combattimento leggero Su-75, nome in codice Checkmate. A detta di tutti, la presentazione del nuovo caccia leggero di quinta generazione è stato l’apice dello spettacolo e gli sviluppatori hanno promesso che Checkmate avrebbe effettuato il suo primo volo prima dell’evento del prossimo anno.

L’aereo, sperano i suoi produttori, ha l’opportunità di diventare un futuro best seller in tutto il mondo. In effetti, al momento non ci sono velivoli leggeri avanzati sul mercato. L’F-35 Lightning II americano è un caccia capace, ma è costoso, relativamente pesante e, soprattutto, “politicamente carico”, poiché le relazioni spesso dettano le esportazioni. Tutto ciò rende lo scacco matto della Russia un acquisto interessante per varie regioni, come parti dell’Asia e dell’Africa e persino dell’America Latina.

Il video promozionale fornito con il nuovo velivolo presentava il caccia alle delegazioni di Emirati Arabi Uniti, India, Vietnam e Argentina. Sembrano questi tutti potenziali acquirenti adatti, soprattutto alla luce delle notizie su un possibile progetto congiunto russo-emirati di cui si vocifera da diversi anni. Inoltre, il Su-57, un caccia di quinta generazione, progettato per le forze aerospaziali russe, è ora entrato in produzione in serie. Tuttavia, è ancora necessario intensificare la produzione e consegnare questi velivoli alle forze armate a un ritmo più rapido, ma alcune delle loro soluzioni tecnologiche verranno utilizzate per accelerare il lavoro destinato al Checkmate.

Gli aerei militari non erano gli unici titoli delle notizie. L’industria dell’aviazione civile aveva di che vantarsi con i suoi progetti Sukhoi Superjet e MC-21. Il lavoro su di essi continua e una particolare area di miglioramento ed è la localizzazione. Sebbene manchino di importanti contratti internazionali, il mercato russo ha abbastanza opportunità per entrambi. È interessante notare che non è stata detta una parola sul progetto russo-cinese che si concentra sullo sviluppo del velivolo a fusoliera larga CR929, destinato a sfidare il dominio dell’UE e degli Stati Uniti sul mercato. Allo stesso tempo, Boeing e Airbus hanno partecipato attivamente allo spettacolo aereo con i loro progetti di aviazione civile.

In secondo luogo, il ministero della Difesa russo ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno fornito uno sfondo interessante per il MAKS. Il primo progetto presentava un video di un lancio di prova riuscito di un missile da crociera antinave ipersonico Zircon.

I discorsi nello show suggerivano che ci sarebbe stato un altro lancio nel prossimo futuro, questa volta alla massima distanza (oltre 1000 km), e l’obiettivo sarebbe stato una portaerei.

Sebbene questo missile non diventerà la principale potenza d’attacco della Marina russa, che ha celebrato il suo 325esimo anniversario nel fine settimana, ha comunque un grande potenziale nel garantire la distruzione degli obiettivi più importanti e più sicuri, sia a terra che in mare.

La seconda clip è stata accolta con maggiore entusiasmo: l’esercito russo, per la prima volta, ha pubblicato le immagini di un vero e proprio test antincendio del suo avanzato sistema antiaereo S-500. Per il prossimo futuro, questo sistema diventerà uno degli elementi chiave della difesa aerospaziale integrata del Paese, teoricamente in grado di neutralizzare praticamente qualsiasi missile in arrivo, compresi quelli provenienti dallo spazio.

Lo sviluppo e il dispiegamento del sistema sono tempestivi, considerando che affrontiamo costantemente nuove minacce in rapida crescita, soprattutto quando si tratta di attacchi missilistici, e non stiamo parlando solo di quelli provenienti dagli Stati Uniti e da altri paesi della NATO. Una volta che il sistema S-500 entrerà in servizio, le capacità di difesa missilistica della Russia corrisponderanno a quelle degli americani su un nuovo livello e ciò potrebbe aiutare a far avanzare il controllo degli armamenti. Stiamo già assistendo a tendenze simili con le armi a lungo raggio ad alta precisione.

Tuttavia, la discrepanza chiave rimarrà, poiché Washington sta implementando i suoi sistemi a livello globale. Tuttavia, la Russia ha dimostrato le sue capacità missilistiche di “combattimento”; queste armi potevano essere usate come potenza “offensiva” e “difensiva”. La prossima volta, l’esercito russo dovrebbe mostrare anche intercettazioni e obiettivi distrutti, non solo lanci, il che sarebbe ancora più convincente.

Il nuovo caccia russo SU-75 Checkmate

Il terzo notevole progresso è stato il lancio riuscito da parte dell’agenzia spaziale russa Roscosmos del modulo scientifico Nauka sulla ISS (Stazione Spazoiale Internazionale). Non tutto è andato bene, ma tutti i soggetti coinvolti rimangono cautamente ottimisti. Naturalmente, questa puntata è attesa da tempo: la missione di Nauka avrebbe dovuto svolgersi per anni, se non decenni, quindi questa versione non può essere considerata una svolta.

Tuttavia, dobbiamo continuare a lavorare per collegare i moduli nello spazio; questa pratica sarà particolarmente importante se la Russia deciderà di costruire la propria stazione spaziale. È anche necessario per nuovi progetti spaziali su larga scala. Naturalmente, i soliti risultati della “scienza missilistica” sembrano noiosi, non divertenti come le avventure del turismo spaziale dei miliardari, ed è difficile attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo su queste storie. In effetti, colpisce anche la NASA, e sembra che anche gli ultimi voli in elicottero su Marte non abbiano suscitato molto entusiasmo da parte del grande pubblico.

La Russia si posiziona sempre più come un attore serio in grado di soddisfare le proprie esigenze nel campo dei trasporti, dello spazio e della sicurezza nazionale, presentando soluzioni competitive per la vendita sui mercati internazionali. Allo stesso tempo, le sanzioni occidentali rimangono un fattore importante che, insieme ad altri, ha rallentato lo sviluppo dell’industria aeronautica e spaziale globale. Dopotutto, una sana concorrenza è stata uno strumento di progresso scientifico e tecnologico molto più efficace dei tentativi di “spingere” i concorrenti fuori da certi mercati attraverso l’applicazione di pressioni politiche. Sebbene in molti settori, in particolare nei contratti di difesa, le considerazioni politiche siano sempre un fattore importante.

Un potenziale ostacolo per una migliore comprensione dei progressi aerospaziali russi è una bozza di ordine pubblicata dai servizi di sicurezza, che include una serie di “informazioni sulle operazioni militari e tecnologiche” che non possono essere divulgate a stati stranieri.

Sebbene questo approccio spavaldo possa salvaguardare i segreti di stato, è difficile per gli analisti e gli acquirenti internazionali sapere quanto stia diventando avanzata la Russia. Risultati pubblici come Checkmate, il missile Zircon e il lancio di Nauka potrebbero essere solo la punta dell’iceberg.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago