I TENTATIVI OCCIDENTALI DI INCOLPARE LA RUSSIA PER LA CRISI ALIMENTARE GLOBALE IGNORANO LA COLPEVOLEZZA DELL’UCRAINA

Con il globo potenzialmente sull’orlo di una crisi alimentare causata dalla mancanza di esportazioni di grano dall’Ucraina, l’Occidente sta tentando di incolpare la Russia per questa situazione ignorando la colpevolezza di Kiev. Tuttavia, frustrante per l’Occidente, è la Russia che detiene la chiave per garantire che il mondo non sia intrappolato in una crisi alimentare.

Con la guerra in Ucraina e in India che soffre in una grave ondata di caldo, la Banca Mondiale ha avvertito che il mondo potrebbe affrontare la sua più grande crisi alimentare dagli anni ’70 a causa della carenza di grano. Il prezzo dei prodotti agricoli è alle stelle poiché l’Ucraina non può seminare i suoi campi al massimo delle sue potenzialità e le colture indiane sono state distrutte dal forte caldo. Il prezzo del grano è ora salito a 456 euro per tonnellata.

Prima dell’inizio dell’operazione militare russa, l’Ucraina era al quinto posto nelle esportazioni di grano, con i suoi maggiori clienti nei paesi dell’Africa e del Medio Oriente. La maggior parte del grano viene spedito via mare. Tuttavia, poiché l’Ucraina ha perso l’accesso al Mar d’Azov e con il blocco di Odessa, le navi sequestrate e le mine marine piantate vicino alla costa, circa 25 milioni di tonnellate di grano ucraino sono bloccate.

L’inviato russo alle Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha evidenziato il 20 maggio che l’Occidente non confuta la proposta “grani per armi”: “Abbiamo chiesto ai nostri colleghi occidentali di confutare pubblicamente questa versione che molti esperti sono inclini a credere oggigiorno proprio nella riunione ma naturalmente nessuno l’ha fatto. Proprio come nessuno ha spiegato come queste consegne facilitino a parole il rafforzamento della sicurezza alimentare globale di cui gli stati occidentali sono così preoccupati”.

L’UE sta effettivamente preparando una rete di sicurezza del grano a spese del sud del mondo. L’UE fornirà prima i cereali al mercato interno e poi il resto sarà inviato ai paesi terzi. La consegna attraverso il Danubio aiuta ad aumentare la quantità di grano fornita all’Europa, ma questo volume non è ancora sufficiente poiché la capacità dei porti fluviali di trasportare merci non supera il 10% delle merci trasportate via mare.

Un altro problema è che la semina in Ucraina non è stata ancora completata. È probabile che il raccolto sarà del 20-30% inferiore al normale, tenendo presente che l’anno scorso sono state raccolte 84 milioni di tonnellate di grano.

Oltre al grano, l’Ucraina è al 4° posto nel mondo in termini di fornitura di mais. L’anno scorso, l’Ucraina ha esportato circa 23 milioni di tonnellate di mais, con circa il 55% delle esportazioni destinate all’UE e circa il 30% alla Cina e alla Corea del Sud.

Sebbene il G7 accusi Mosca di produrre una crisi alimentare impedendo alle chiatte alimentari ucraine di attraversare il territorio russo, aumentando così i prezzi, è rimasto in silenzio sul fatto che l’Ucraina sta bloccando le navi straniere in vari porti e che i militari del paese hanno piantato mine marine lungo il costa. L’impianto di mine marine da parte dell’Ucraina ha reso la maggior parte degli armatori riluttanti a navigare in acque così pericolose e, in questo modo, Kiev ha sabotato le proprie capacità di esportazione.

Incolpare la Russia per l’aumento dei prezzi dei generi alimentari potrebbe essere l’istituzione di un nuovo pretesto per sanzionare Mosca. Un tale pretesto trascura la crisi in India, la limitazione delle esportazioni di grano da parte della Cina e l’estrazione mineraria dell’Ucraina dalla costa del Mar Nero.

Gli Stati Uniti, il Canada, la Francia e la Germania, in quanto esportatori chiave, si presenteranno in grado di salvare il mondo dalla carestia, di cui evidentemente si stanno preparando ad incolpare la Russia. Tuttavia, questi paesi stanno anche affrontando gravi crisi, in parte a causa degli effetti a catena delle sanzioni anti-Russia e della guerra in Ucraina.

Porti bloccati dalle mine

Negli Stati Uniti, il prezzo del diesel, delle macchine agricole, dei camion diesel e delle attrezzature industriali è salito alle stelle. Il prezzo del diesel ha raggiunto un record di $ 5,50 per gallone. Allo stesso tempo, le scorte statunitensi sono diminuite drasticamente: a livello nazionale, sono diminuite del 43% dal 2020. Anche i prezzi dei generi alimentari sono in aumento.

La situazione è esacerbata dalle sanzioni, come il divieto dell’UE sull’importazione di fertilizzanti dalla Russia. Questo nonostante il fatto che la Russia sia uno dei tre maggiori fornitori di carburo, ammoniaca e nitrato di ammonio.

Ciò non ha impedito all’UE di limitare le importazioni, ma ora può aspettarsi la metà di una resa normale in questa stagione del raccolto. Per questo motivo, è probabile che i paesi occidentali non diano la priorità a una potenziale carestia globale poiché si concentrano invece sul proprio mercato interno.

Il quotidiano francese LeFigaro ha ricordato che nel 2007 i problemi con il grano hanno provocato rivolte per il cibo in 37 paesi. Le conseguenze di ciò hanno in parte portato alla cosiddetta Primavera Araba. All’epoca il prezzo dei cereali era di 240 euro a tonnellata, ora supera i 450 euro.

La Russia potrebbe fungere da fonte alternativa di grano per colmare il divario causato dall’incapacità dell’Ucraina di seminare, raccogliere e trasportare a pieno regime. La Russia si aspetta un raccolto eccezionale quest’anno, con raccolti di cereali che dovrebbero raggiungere i 130 milioni di tonnellate, inclusi 87 milioni di tonnellate di grano. La Russia rimane un fornitore affidabile di grano e se non lo si vuole in Occidente, non mancheranno gli acquirenti nel mercato globale, tanto più che le sue spedizioni più grandi vengono già inviate in paesi non occidentali come Turchia, Egitto e Sud regione asiatica.

Scritto da Paul Antonopoulos , analista geopolitico indipendente

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago