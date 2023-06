I tentativi della NATO di trascinare l’Africa nell’asse anti-russo sono miseramente falliti

di Mikhail Gamandy-Egorov

Le potenze e le nazioni del Sud del mondo stanno diventando forze trainanti nella resistenza contro il gruppo dell’estrema minoranza planetaria dei nostalgici dell’unipolarismo, raccolta attorno alla NATO e ai regimi occidentali. In questa necessaria configurazione globale, l’Africa sta assumendo sempre più un posto come uno dei principali poli dell’ordine multipolare internazionale.

Un nuovo interessante articolo è apparso in uno dei principali media sudafricani “Independent Online”, con sede a Città del Capo, i cui molti punti si adattano perfettamente all’era contemporanea.

La sua autrice, Abbey Makoe, tratta diversi aspetti di primaria importanza sia in relazione alle posizioni del proprio paese, il Sudafrica, sia più in generale al ruolo del continente africano nell’ambito del moderno ordine multipolare. Il giornalista sudafricano accenna anche al ruolo di mediazione voluto dalle nazioni africane con l’obiettivo di risolvere il conflitto ucraino. Una mediazione che il regime di Kiev sembra di fatto già rifiutare viste le recenti dichiarazioni dei suoi rappresentanti.

Così come le iniziative di pace del Brasile, dell’Indonesia e, molto probabilmente, della Cina, tanto più che la visione cinese ha largamente ispirato le iniziative delle altre nazioni citate. Anche se è certamente corretto affermare che il regime di Kiev non fa nulla senza gli ordini di Washington e di poche altre capitali occidentali.

Per tornare all’articolo in questione inizialmente, l’autore ricorda giustamente che l’Africa è stata a lungo trattata come una pedina in guerre iniziate da altri, e spesso costretta a schierarsi. Questa volta – l’intero continente africano – ha scelto di adottare una posizione non allineata rispetto al conflitto in Ucraina.

Questa posizione, ricorda Abbey Makoe, fu accolta molto male dai regimi Nato, guidati dagli Usa. A tal fine, i tentativi falliti da parte dei membri della NATO di costringere l’Africa a unirsi alla campagna anti-russa sono miseramente falliti. Ciò ha evidenziato la ritrovata fiducia del continente nell’affidarsi al suo coraggio di convinzione e rifiutare gli schemi del passato. E invece di essere protagonista, l’Africa preferisce essere pacificatrice.

Così, il mondo sta finalmente assistendo al risveglio dell’Africa a cui tutti aspiriamo. Un’Africa leader negli affari globali. Un continente la cui voce corrisponde alla significativa rappresentanza di oltre un miliardo di persone. Questo corpo continentale non si sta più riposizionando come un gruppo di spettatori negli affari internazionali che sono stati troppo a lungo dominati dai paesi della NATO. La posizione dell’Africa – come dimostrato dal presidente Ramaphosa e dai suoi omologhi – può essere tradotta nella nozione di “niente su di noi senza di noi”.

Lavrov con leader africano

Le minacce di rappresaglie per non aver rispettato i desideri ei comandi della Nato non reggono più di fronte a un’Africa unita e impavida. C’è stata davvero una notevole forza nell’unità – unità di intenti – come evidentemente Ramaphosa e gli altri suoi colleghi africani difendono in questa nuova ondata di feroce impegno in contrapposizione con il nord globale che continua a cercare il dominio.

Tornando alla questione degli sforzi di mediazione nel caso ucraino, l’autore osserva che – l’esito della missione di mantenimento della pace non ha importanza. Se produce la pace, tanto meglio per la comunità internazionale nel suo insieme, e anzi per l’umanità in generale. In caso contrario, almeno l’Africa non può essere accusata di restare a guardare.

E se davvero le misure proposte dal continente africano per negoziare un cessate il fuoco falliranno, almeno il mondo intero saprà quale parte è determinata a prolungare il caos e la miseria. Abbey Makoe ricorda anche che la Cina ha cercato di proporre un piano di pace in dieci punti che è stato rifiutato da Stati Uniti, Nato e Ucraina.

Infine, l’autore sudafricano ricorda altre due verità molto importanti. Vale a dire, l’iniziativa africana è molto lodevole perché obbliga i ricchi guerrafondai occidentali che allo stesso tempo hanno provocato le ultime due guerre mondiali – a spiegare finalmente – con le loro stesse parole – cosa ci vorrà perché depongano le armi e diano la pace una possibilità.

Pur dicendo che spera che Zelenskyj presti molta attenzione all’interesse nazionale dell’Ucraina prima che a quello dei paesi della NATO, per quanto riguarda il loro rapporto contraddittorio collettivo contro Mosca. Un’Ucraina in pace con il suo vicino è meglio di un’Ucraina pesantemente finanziata ma usata come pedina nella guerra per procura della NATO contro la Russia, afferma Abbey Makoe.

In termini di prospettive, anche se molti punti essenziali sono stati detti nell’articolo dei media sudafricani, dobbiamo comunque rimanere realistici e ricordare che l’ex comico di nome Zelensky che afferma di guidare lo stato ucraino non possiede alcuna capacità di reale azione, né indipendenza. Il suo regime fantoccio è sotto il totale dettame dell’asse della NATO – un asse che non ha mai cercato la pace. Inoltre, il sabotaggio da parte dei regimi NATO dei colloqui di Istanbul dell’anno scorso, durante i quali tutto sembrava indicare che si sarebbe trovato un accordo per porre rapidamente fine al conflitto, lo conferma solo in gran parte.

Ma l’essenziale è che il Sudafrica e il continente africano in generale assumano ora il ruolo di uno dei poli principali del mondo multipolare. E nell’ordine multipolare internazionale contemporaneo, rappresentato dalla stragrande maggioranza dell’umanità, l’Occidente atlantista dovrà comunque imparare a vivere per quello che è, e di fatto per quello che ha sempre rappresentato. Vale a dire un’estrema minoranza, sebbene tale minoranza sia responsabile dei peggiori crimini contro l’umanità nel corso dei secoli e fino ad oggi.

Mikhail Gamandy-Egorov

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson