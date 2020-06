I tedeschi sono pronti a multare gli Stati Uniti per sanzioni contro Nord Stream 2

La Germania sta ventilando l’introduzione di sanzioni per il gas americano.

In una risposta scritta a una richiesta di RIA Novosti, il capo della commissione per l’energia del Bundestag, Klaus Ernst, ha dichiarato che la Germania potrebbe imporre sanzioni sul gas americano se Washington non fermerà la pressione sul Nord Stream 2, il gasdotto che porta il gas russo alla Germania.

“Il comportamento statunitense in questa materia non dovrebbe più essere inteso come un atto amichevole, è una violazione della sovranità della Germania e dell’UE”, ha affermato il politico in una risposta.



In precedenza, un rappresentante del Ministero dell’Economia della Germania ha affermato che a Berlino stanno seguendo da vicino le azioni statunitensi su questo tema e respingono categoricamente l’idea di sanzioni extraterritoriali contro la Germania.

Da molto tempo Washington sta esercitando pressioni sulla Germania per ostacolare la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2 che, attraversando il Mar Baltico, raddoppierà la portata del Nord Stream 1, inaugurato nel 2012, portandola a un totale di 110 miliardi di metri cubi all’anno, più di un quarto del consumo medio annuale di gas dell’Unione Europea.

Gli USA vorrebbero evitare la dipendenza dell’Europa dalle forniture di gas dalla Russia che si trova ancora sotto sanzioni dall’epoca della annessione della Crimea.

L’obiettivo di Washington è quello di impedire una cooperazione economica ed energetica fra la Germania e la Russia, come anche fra la UE e la Russia che viene considerata un antagonista geopolitico degli Stati Uniti.

La Germania ha dichiarato più volte di voler proseguire una politica energetica indipendente e che considera quelle di Washington intromissioni sulla sua sovranità nazionale.

