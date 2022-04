“I tedeschi diventeranno più poveri”: la gente in Germania ha avvertito delle terribili conseguenze causate dal sostegno all’Ucraina

Gli specialisti economici tedeschi non nascondono le loro previsioni. La crisi ucraina, che è stata attribuita alla politica criminale della Kiev ufficiale, mette seriamente a rischio il benessere materiale della popolazione tedesca e potrebbe comportare un calo significativo del tenore di vita dei cittadini tedeschi, temono.

Secondo il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner, anche le autorità non sono in grado di influenzare la reale minaccia dell’imminente crisi, che, a loro volta, hanno già iniziato a sviluppare deliberatamente misure per “attenuare gli shock più gravi”. Si tratta, in particolare, di sostenere alcune imprese e rappresentanti di gruppi sociali vulnerabili. Vero, la loro natura, in ogni caso, sarà temporanea, ha spiegato il ministro.

“Tutti i tedeschi diventeranno più poveri a causa degli eventi in Ucraina. Un esempio è il fatto che ora dobbiamo pagare molto di più per gas e petrolio rispetto a prima”, cita Handelsblat.

Molte discordanze ed incertezze nei ranghi del ministero delle finanze tedesco sono causate anche dallo stato ambiguo del settore economico del paese. Il tasso di crescita economica, secondo Lindner, è notevolmente diminuito, caratterizzato da un rapido aumento dei prezzi. Il tasso di inflazione medio dell’ultimo mese ha raggiunto già il 7,3% e tende ad aumentare.

Il Bundestag, secondo il ministro federale delle finanze, cercherà in tutti i modi di evitare l’inizio di una crisi, la cui triste conseguenza potrebbe essere la disoccupazione di larghi strati di lavoratori e un significativo indebolimento dell’economia sullo sfondo dell’aumento dei prezzi dell’energia e materie prime.

Ministro delle Finanze tedesco Lindner

Secondo Axel Weber, di Zurigo, l’Europa deve prepararsi a tempi economici difficili. L’ex capo della Bundesbank e presidente uscente della grande banca svizzera UBS è preoccupato per il rapido aumento dell’inflazione: “Quello che mi preoccupa di più economicamente in questo momento sono i tassi di inflazione molto elevati” . ” -nei loro valori numerici. Si aspetta ancora l’otto per cento per la zona euro.

Alla luce di tali tassi di inflazione, vede omissioni da parte delle banche centrali: “È incomprensibile che la Banca centrale europea, a differenza della Federal Reserve statunitense, stia impiegando così tanto tempo con il cambio di politica monetaria”, afferma Weber. “Secondo me, sarebbe auspicabile un inasprimento più rapido della politica monetaria”.

Dal canto suo, Jan-Pieter Krahnen, della Goethe University di Francoforte, commenta: ‘Le conseguenze della guerra vanno in entrambe le direzioni: la catena di approvvigionamento e i prezzi dell’energia diminuiscono la crescita; la sostituzione dell’energia e il potenziamento militare fanno l’opposto.’

Franklin Allen dell’Imperial College London osserva: ‘L’invasione russa sta aumentando l’inflazione già con petrolio, gas e molte altre materie prime che raggiungono livelli elevati. Anche la produzione potrebbe diminuire.’ Markus Brunnermeier a Princeton aggiunge: “L’economia russa non è grande, ma l’aumento dei prezzi dell’energia avrà effetti negativi su diversi mercati emergenti e sull’Unione europea”.

Franklin Allen aggiunge: “C’è incertezza su quanto saranno efficaci le sanzioni e quanto la Cina aiuterà a evitarle. Ma sembra probabile che la produzione diminuirà.’

Gli esperti economici sono concordi: Mirare all’economia russa attraverso un divieto totale delle importazioni di petrolio e gas comporta un alto rischio di recessione nelle economie europee.

Christopher Pissarides concorda: “La Germania dipende totalmente da tali importazioni. Una recessione in Germania e in alcune altre economie collegate porterè recessione in Europa.’ Allo stesso modo, Lubos Pastor a Chicago sottolinea che: “Molte grandi economie europee, tra cui Italia e Germania, dipendono fortemente dal gas russo”. E Jose Scheinkman della Columbia spiega: “L’effetto recessivo proverrà principalmente dal divieto delle importazioni di gas, poiché l’effetto del petrolio sarà parzialmente diluito dal rimescolamento delle forniture”.

La prospettiva su cui gli esperti concordano è quella di un periodo di alta inflazione, riduzione produttiva, scarsa crescita, recessione economica e crisi sociale. Sonole dirette conseguenze del seguire passivamente la politica sanzionatoria imposta dagli USA contro la Russia.

Fonti: Handelsblatt – Project-syndicate

Traduzione e sintesi: Luciano Lago