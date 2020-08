I tamburi di guerra hanno battuto in Medio Oriente dopo migliaia di vittime nell’esplosione di Beirut

da Redazione

La sera del 4 agosto, una massiccia esplosione ha scosso il porto della capitale libanese di Beirut, causando danni devastanti e lasciando migliaia di vittime. L’esplosione ha provocato un’onda d’urto in tutta la città e ha fatto esplodere le finestre fino a 10 chilometri di distanza. Si è sentita l’esplosione tanto da lontano quanto da Cipro nel Mar Mediterraneo.

A partire dalla mattina del 5 agosto, il numero di vittime segnalate ha superato le 130, con almeno 4.000 persone segnalate come ferite. Tra i feriti c’erano almeno 48 membri del personale delle Nazioni Unite e 27 membri delle loro famiglie. 10 soccorritori coinvolti nell’operazione per contenere il danno e aiutare le persone che sono stati riportati uccisi.

I primi rapporti hanno suggerito che l’esplosione potrebbe essere stata causata da un incidente nell’area di deposito dei fuochi d’artificio. Tuttavia, in seguito, il Primo Ministro del Libano Hassan Diab ha dichiarato che 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, che viene generalmente utilizzato come fertilizzante agricolo, erano state immagazzinate per sei anni in un deposito portuale senza adeguate misure di sicurezza, “mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini”.

Questa dichiarazione è stata sostenuta dal capo della Sicurezza Generale Abbas Ibrahim, che ha affermato che un “materiale altamente esplosivo” è stato confiscato anni prima e conservato nel magazzino, a pochi minuti a piedi dai quartieri dello shopping e della vita notturna di Beirut.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’esplosione stessa, gettando così le basi per varie speculazioni nei principali media e sulle piattaforme dei social media. In particolare, i rapporti suggeriscono che un certo numero di membri di Hezbollah si trovavano nell’area portuale al momento dell’esplosione. Questo ha immediatamente causato la notizia che tale presenza potrebbe essere stata collegata ad un attacco israeliano, ad esempio azioni di sabotaggio o un attacco missilistico in qualche modo inosservato, e che il luogo dell’esplosione era in realtà una parte dell’infrastruttura militare di Hezbollah.

Le forze di difesa israeliane non hanno formalmente commentato queste speculazioni. I media israeliani, che sono spesso desiderosi di promuovere presunte vittorie militari israeliane, hanno affermato che le forze israeliane non hanno attaccato Beirut. A loro volta, Hezbollah ha denunciato la notizia che l’esplosione è avvenuta in uno dei loro siti dicendo che non vi era alcun attacco israeliano il 4 agosto.

Tuttavia, sembra che la leadership nord americana abbia un punto di vista completamente diverso. Commentando la situazione dopo un incontro con funzionari militari, il presidente Donald Trump ha affermato che l’incidente è stato un attacco. “Sembrano ritenere che sia stato un attacco. Era una bomba di qualche tipo ”, ha detto Trump.

Qualunque sia la vera causa della tragedia, le esplosioni di Beirut hanno già alimentato le tensioni nella regione. E nonostante i commenti di Hezbollah e dei media israeliani sul fatto che non si sia trattato di un incidente militare, le parti in guerra si stanno attivamente accusando a vicenda. I commenti del presidente degli Stati Uniti su un presunto attacco al porto di Beirut non rendono la situazione più semplice.

Tenendo conto della recente serie di incidenti militari sulla linea di contatto israelo-libanese e nell’area occupata da Israele delle alture del Golan, qualsiasi nuova provocazione di frontiera può facilmente portare a un’escalation più ampia. Gli anni della propaganda di guerra e degli scontri militari insieme all’accresciuta tensione all’interno della società israeliana e libanese hanno già creato condizioni in cui un ulteriore, anche piccolo, incidente militare può sembrare sufficiente a provocare una guerra più ampia nella regione.

Soccorritori in azione fra le macerie a Beirut

Questa grande guerra in questo momento non è di alcun interesse per Tel Aviv o per Hezbollah perché avrà ovviamente un impatto devastante sia su Israele che sul Libano. In questa luce, è particolarmente interessante che l’amministrazione Trump stia facendo dichiarazioni che contribuirebbero a questo scenario.

Esiste la possibilità che in un momento di approfondimento della crisi sociale e politica negli Stati Uniti, in aggiunta a una complicata situazione economica in vista delle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, alcune teste calde a Washington potrebbero credere che una nuova guerra teoricamente “vittoriosa” nel Il Medio Oriente, potrebbe aiutarli a rimanere al potere.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago