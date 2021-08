I talebani padroni del paese in Afghanistan, civili in attesa nell’aeroporto di Kabul, i diplomatici fuggono, l’esercito si arrende, Washington minaccia “sanzioni”

I talebani hanno annunciato di essere riusciti a prendere il controllo dell’intero territorio dell’Afghanistan, riferisce el-Arabiya.

In precedenza, il ministero dell’Interno del paese ha annunciato questa domenica che i combattenti del movimento hanno iniziato a entrare nella capitale afghana ed hanno preso il controllo della capitale.

Da parte sua, il leader del movimento a Doha (Qatar) ha sottolineato che i talebani ordinano ai combattenti di astenersi dal commettere atti violenti a Kabul, per consentire un passaggio sicuro a chi decide di partire e per chiedere alle donne di recarsi nelle aree protette.

È venuto fuori che i talebani non avevano nemmeno bisogno di entrare a Kabul. C’era una quinta colonna in città, che prese le armi al momento giusto.

Da parte sua, il ministro degli Interni afghano ad interim, Abdul Sattar Mirzakwal, ha escluso la possibilità di un assalto alla capitale del Paese, Kabul, e ha promesso che il cambio di governo sarebbe avvenuto pacificamente .

I talebani hanno preso il pieno controllo del palazzo presidenziale a Kabul. È in preparazione una dichiarazione ufficiale sull’istituzione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan in tutto il paese. Questo sarà annunciato dal palazzo.

Kabul in preda al panico mentre i combattenti talebani stringono il controllo sul paese.

Tutti i leader del precedente governo incluso il presidente sono fuggiti con le loro famiglie e si sono rifugiati nei paesi vicini abbandonando le truppe governative al loro destino, la resa o la morte.

Mentre i talebani stringono la presa su Kabul, c’è un crescente senso di panico tra molte persone nella capitale afghana, Kabul.

I prezzi delle materie prime sono saliti alle stelle poiché molti cercano di prelevare tutti i loro fondi dalle banche ormai chiuse.

Esplosioni segnalate vicino all’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul e al palazzo presidenziale

Diverse esplosioni si sono verificate domenica scorsa vicino all’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul e al palazzo presidenziale afghano, riportano i media locali.

1TV Channel News ha riferito di aver sentito diverse esplosioni in città , mentre un residente del distretto centrale di Macroryan ha affermato di aver sentito due esplosioni, nessuna delle quali molto forte, riferisce la Reuters.

I residenti locali hanno spiegato che l’atmosfera nella capitale era generalmente tranquilla, ma i posti di blocco della polizia sono stati abbandonati, poiché le forze di sicurezza del governo si sono in gran parte sciolte in “stile 8 Settembre” che a noi italiani ricorda qualche cosa.

L’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul avverte del peggioramento della sicurezza aeroportuale durante l’evacuazione

Forze dei talibani controllano Kabul

L’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul ha dichiarato in un avviso di sicurezza che la situazione della sicurezza nella capitale afgana sta cambiando rapidamente, anche all’aeroporto, dove sono stati segnalati spari.

I talebani annunciano il sequestro della base aerea di Bagram, che era la più grande installazione militare statunitense in Afghanistan

La base aerea di Bagram, situata a circa 40 chilometri a nord di Kabul, è stata sequestrata domenica dai talebani, secondo il portavoce del movimento, Zabihullah Mujahid.

Secondo il portavoce del movimento, gli insorti hanno rilasciato i prigionieri che si trovavano nell’installazione militare. “Tutti i prigionieri sono stati rilasciati e trasferiti in un luogo più sicuro”, ha scritto Mujahid sul suo account Twitter. Ha anche indicato che i talebani avevano precedentemente stabilito il loro controllo sulla città di Bagram.

La base aerea di Bagram è stata per quasi 20 anni la più grande installazione militare statunitense in Afghanistan. Era stata abbandonata dalle truppe statunitensi la notte del 5 luglio. Quindi, l’AP ha riferito che il comando afghano ha appreso del ritiro solo due ore dopo l’abbandono della struttura.

Un ultimo atto di codardia e miseria morale: gli Usa minacciano sanzioni all’Afghanistan se non rispetterà i diritti umani

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avvertito che Washington imporrà sanzioni all’Afghanistan se i talebani non rispetteranno i diritti umani e daranno rifugio ai terroristi nel Paese.

Parlando alla CNN, il Segretario di Stato ha affermato che il suo Paese potrà lavorare solo con un governo che rispetti i diritti fondamentali dei suoi cittadini e non tolleri i terroristi.

Ha aggiunto che ci saranno sanzioni contro i talebani se non rispetteranno i diritti degli afghani.

Blinken ha sottolineato che le forze afgane “non sono state in grado di difendere il paese”.

Fonti varie

Traduzione e sintesi: luciano Lago