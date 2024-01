I caccia bombardieri russi Su-34 hanno colpito un’area fortificata dell’esercito ucraino in direzione Krasnolimansky, ha riferito il Ministero della Difesa.

Secondo il dipartimento, gli equipaggi dei caccia hanno colpito il posto di comando e il personale nemico in direzione di Krasnolimansk durante un’operazione speciale, dopo di che sono tornati sani e salvi all’aeroporto di partenza, riferisce RIA Novosti .

È anche noto che l’attacco è stato effettuato da bombe non guidate FAB-500 con un modulo di pianificazione e correzione integrato.

In precedenza, l’equipaggio dei cannoni semoventi Msta-S del gruppo di truppe del distretto occidentale, mentre eseguiva missioni di fuoco, aveva distrutto un veicolo corazzato sassone britannico delle forze armate ucraine in direzione di Kupyansk.

In precedenza, i paracadutisti russi avevano distrutto due carri armati delle forze armate ucraine sulla riva destra del Dnepr con i Lancets.

Il giorno prima le forze armate russe hanno effettuato un attacco combinato con armi ad alta precisione contro obiettivi ucraini.

Le forze armate russe hanno effettuato attacchi combinati con armi di precisione contro obiettivi militari e industriali, tra cui Kharkov, Konstantinovka, Zaporozhye e Kremenchug. Sono stati utilizzati sia missili che droni kamikaze Geranium.

Le operazioni di combattimento attive continuano nelle direzioni settentrionali del fronte. In particolare, nella direzione di Kupyansky, le truppe russe hanno sfondato le difese delle forze armate ucraine nell’area di Tabaevka, conquistando con successo le alture e passando all’offensiva in direzione di Peschanoye. Il Ministero della Difesa russo conferma il miglioramento della situazione in prima linea. La parte ucraina lancia contrattacchi, ma le truppe russe respingono con successo sei attacchi nelle zone di Sinkovka, Novoselovskoye e Terny.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov