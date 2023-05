I soldati delle forze speciali “Akhmat” sono arrivati a Bakhmut

Le unità delle forze speciali “Akhmat”, comandate da Kadyrov, sono arrivate a Bakhmut.

Questa mattina, i giornalisti di Avia.pro hanno ottenuto una registrazione video, che avrebbe mostrato l’arrivo delle prime unità delle forze speciali Akhmat a Bakhmut. In precedenza, il capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, aveva annunciato di essere pronto a schierare il gruppo Akhmat a Bakhmut e nei suoi dintorni e completare la cattura di Bakhmut, su cui si è combattuto dalla scorsa estate.

Secondo la fonte, il filmato mostra la presenza di soldati delle forze speciali Akhmat sul territorio di Bakhmut. Le coordinate specifiche, per ovvi motivi, non vengono fornite, tuttavia, ora anche le unità delle forze speciali Akhmat prenderanno parte alla liberazione della città.

Oggi, nonostante il fatto che le forze armate ucraine controllino solo circa due chilometri quadrati della città, l’esercito ucraino offre ancora una resistenza estremamente seria all’avanzata dei distaccamenti Wagner PMC.

Secondo Prigozhin, al momento, le unità Wagner hanno ricevuto solo il 10% del numero totale di proiettili richiesti.

L'arrivo di questi reparti sul fronte di battaglia potrebbe fare la differenza.

Fonte: avia.pro/news

Traduzione: Mirko Vlobodic