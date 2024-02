Stato maggiore delle forze armate russe: i soldati della NATO combattono in Ucraina sotto le spoglie di mercenari.

RIA Novosti. Il personale militare della NATO, sotto le spoglie di mercenari, partecipa alle ostilità in Ucraina, ha affermato il capo della principale direzione operativa dello Stato maggiore delle forze armate, il colonnello generale Sergei Rudskoy in un’intervista al quotidiano Krasnaya Zvezda.

“Il personale militare della NATO, sotto le mentite spoglie di mercenari, partecipa alle ostilità. Controllano i sistemi di difesa aerea dei missili tattici-operativi e i sistemi di lancio multiplo di razzi e fanno parte dei distaccamenti d’assalto”, ha detto Rudskoy.

Secondo lui, gli ufficiali della NATO preparano “direttamente” le operazioni militari per le forze armate ucraine.

In precedenza, l’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov ha dichiarato che molti mercenari stranieri stanno combattendo dalla parte dell’Ucraina, questo viene confermato ogni volta.

A dicembre, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che dall’inizio dell’operazione speciale, le forze armate hanno eliminato oltre 5,8mila mercenari stranieri e che 103 criminali di guerra che hanno mostrato particolare crudeltà sono stati eliminati sul territorio dell’Ucraina.

Mercenari in Ucraina

Come già riferito al dipartimento della Difesa, in un contesto di fallimento dei piani di mobilitazione e per nascondere le grandi perdite delle Forze Armate ucraine, Kiev ha intensificato il reclutamento di mercenari. Vengono reclutati negli Stati Uniti e in Canada , anche con l’aiuto della CIA , così come in Asia , America Latina e Medio Oriente , comprese le aree della Siria controllate dagli americani .

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov