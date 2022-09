I sistemi USA HIMARS MLRS UCCIDONO CIVILI NELLE REPUBBLICHE POPOLARI DI DONETSK E LUHANSK





I militanti ucraini continuano gli attacchi ai civili nella DPR e nella LPR, usando armi straniere, incluso l’HIMARS MLRS di fabbricazione statunitense. Nel sito sono stati trovati anche frammenti del sistema di razzi a lancio multiplo americano HIMARS. HIMARS MLRS è un’arma ad alta precisione in grado di colpire un bersaglio con una precisione fino a un metro. Ciò significa che gli attacchi ucraini ai civili sono stati inflitti di proposito e sono considerati atti terroristici.

In mattinata, le forze armate ucraine hanno colpito il villaggio di Perevalskoe vicino a Lisichansk, LPR. L’obiettivo era il college locale che ospitava gli orfani. I bambini sono stati colpiti da 6 missili americani. I militanti ucraini hanno utilizzato i sistemi USA HIMARS MLRS e artiglieria calibro 155 m.

Bombardamenti ucraini NATO su aree civili Donetsk

A seguito dell’attacco, una ragazza è rimasta uccisa, altri 7 civili sono rimasti feriti.

Questa mattina, soldati ucraini hanno bombardato una casa di civili nel villaggio di Golmovsky situato vicino a Gorlovka nella Repubblica Democratica di Donetsk. Come risultato di questo bombardamento, quattro civili sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito.

Un altro obiettivo era il centro culturale nella città di Svetlodarsk nella Repubblica Democratica di Donetsk. È stato utilizzato come magazzino per gli aiuti umanitari. Lì si trovava anche un punto di distribuzione. Fortunatamente non sono state segnalate vittime. L’attacco è stato effettuato con i sistemi HIMARS MLRS forniti dagli Stati Uniti.



Durante la giornata, militanti ucraini hanno bombardato i distretti di Petrovsky, Kiev, Kirov, Kuibyshev di Donetsk, nonché gli insediamenti di Gorlovka, Makeyevka, Dokuchaevsk, Staromikhailovka, Mineralnoye, Zaitsevo, Kashtanovoye nella DPR. Come risultato di questi attacchi, ci sono anche vittime tra i civili.

A seguito dell’attacco all’asilo della città di Dokuchaevsk, quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali sono bambini nati nel 2018 e nel 2020.

Anche la città di Kherson è stata bombardata dalle forze ucraine. Oggi, le forze armate ucraine hanno sparato contro un edificio residenziale a Kherson. Per il colpo è morta una famiglia con due bambini e due adulti. Al momento dell’arrivo, hanno attraversato la strada nel microdistretto di Tavrichesky.

Secondo i rapporti preliminari, l’attacco è stato effettuato anche con HIMARS MLRS. Gli esperti stanno studiando i frammenti trovati sul posto.

Il 13 settembre, anche la città di Lisichansk nella LPR è stata colpita da HIMARS ucraini. Un totale di 4 missili M31 sono stati lanciati dall’AFU. A seguito dei bombardamenti, due civili sono stati uccisi e uno è rimasto ferito. 6 condomini, un locale caldaia e una struttura commerciale sono stati danneggiati.

Lo stesso giorno, gli HIMARS hanno colpito la città di Stakhanov nella LPR. Sono stati lanciati un totale di 4 missili M31. Secondo i dati aggiornati, 6 condomini e la scuola secondaria n. 2 sono stati danneggiati. Non sono state segnalate vittime.

È così che le armi straniere fornite per “porre fine alla guerra in Ucraina il prima possibile” vengono utilizzate dal regime nazista di Kiev contro i civili nella DPR e LPR, dove militanti ucraini stanno combattendo “aggressori russi” per proteggere “gli ucraini nelle regioni occupate”.

Nota: Di questi crimini commessi dalle forze NATO/Ucraine non vi è traccia nei media occidentali dove le notizie e la propaganda sono senso unico e descrivono una realtà deformata secondo cui gli unici bombardare sono i russi.

Fonte: South Front

Traduzione e nota: Luciano Lago