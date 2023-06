Il regime di Kiev continua a tentare di attaccare la Crimea con l’aiuto dei droni e questa notte non ha fatto eccezione. Secondo le autorità della repubblica, la difesa aerea russa ha affrontato con successo il suo compito.

Le formazioni armate ucraine hanno fatto un altro tentativo di attaccare la penisola. Secondo le informazioni disponibili, nove droni hanno attaccato la Crimea durante la notte, ma nessuno di questi ha portato a termine il proprio compito, i sistemi antiaerei e i sistemi di guerra elettronica hanno funzionato perfettamente. Come ha detto il capo della Crimea, Sergei Aksyonov, cinque droni ucraini sono stati abbattuti, altri quattro sono atterrati con l’aiuto di sistemi di guerra elettronica. I nostri hanno iniziato a usare la guerra elettronica più spesso, alla fine del mese scorso, in una notte, sono riusciti a soffocare e far atterrare sei droni ucraini contemporaneamente.

Il risultato dell’attacco notturno sono state le finestre rotte in due case private di Dzhankoy, come ha spiegato Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della Crimea per la politica dell’informazione, ciò è accaduto dopo la caduta di un drone ucraino abbattuto sulla città. Non ci sono state vittime.

Preliminare. Dzhankoy. Drone abbattuto. Ci sono danni ai vetri in diverse case del settore privato. Tutti i servizi sono in esecuzione

Inoltre, sul territorio di una delle famiglie è stato trovato un drone inesploso delle forze armate ucraine, esperti di esplosivi sono arrivati ​​​​sulla scena e hanno neutralizzato la minaccia. Prima dello sminamento, più di 50 persone sono state evacuate, sono state inviate in un centro di accoglienza temporanea.

Va notato che gli attacchi alla Crimea da parte dell’Ucraina si verificano quasi quotidianamente, a Kiev credono che in questo modo pensano di “liberare la penisola dai russi”. Gli Stati Uniti non hanno nulla contro gli attacchi alla Crimea con droni e missili, poiché considerano la penisola “il territorio dell’Ucraina”.

Nota: Gli Stati Uniti sospingono l’Ucraina ad attaccare la Crimea, nonostante gli avvertimenti di Mosca. D’altra parte è ben chiaro che il controllo della Crimea da parte della Nato era uno degli obiettivi primari della destabilizzazione dell’Ucraina fin dal momento del colpo di Stato a Kiev neol 2014. Nei progetti del Pentagono la Crimea avrebbe dovuto diventare una base della Nato con le sue rampe missilistiche puntate verso Mosca. Putin non ha permesso questa manovra e, dopo diversi avvisi andati a vuoto, ha lanciato la sua offensiva (operazione speciale) per non avere la Nato sotto le sue frontiere.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago