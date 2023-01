I sistemi di allerta e ricognizione della NATO sono stati completamente disabilitati negli attacchi russi di oggi





di Valentin Vasiliscu

Un gruppo di attacco navale, che comprende fregate, 3 sottomarini e la nave da sbarco Pyotr Morgunov, è partito l’11 gennaio dalla base di Novorossijsk. I sottomarini di classe Washavianca sono stati utilizzati per lanciare attacchi di missili da crociera Kalibr contro l’Ucraina. Successivamente, si è verificato un intenso disturbo GPS nel Mar Nero occidentale.

La NATO ha deciso di schierare 3 aerei E-3 AWACS alla base aerea di Otopeni in Romania. Questa decisione mostra che qualcosa ha iniziato ad andare storto nel sistema di allerta precoce della difesa contraerea ucraina basato sulle informazioni fornite dalla NATO.

La Russia ha effettuato diversi attacchi questa mattina a Kiev, alla città di Zaporozhye e alla base navale di Ochakovo nella regione di Mykolaiv. Gli allarmi aerei non funzionavano. Il vice comandante delle forze di terra dell’Ucraina, il tenente generale Alexander Pavlyuk, ha osservato che “le cause delle esplosioni saranno annunciate separatamente”. Il che mostra molta confusione, in pratica gli ucraini non sanno cosa li ha colpiti. Solo 6 ore dopo l’attacco hanno appreso che i missili russi erano entrati in Ucraina attraverso la Bielorussia.

È possibile che la Russia abbia creato alcune zone di invisibilità per i sistemi di rilevamento aereo e satellitare. I russi hanno diversi sistemi di disturbo altamente efficaci, tra cui l’R 330ZH Zhitel e il Krasuha-4.

L’R 330ZH Zhitel segue il dialogo (trasmissione e ricezione) tra le reti satellitari di navigazione NAVSTAR (GPS) e i mezzi di ricognizione aerea (RC-135V, RQ-4B, E-3 AWACS). Contemporaneamente al tracciamento, l’inceppamento dell’R 330ZH Jitel interrompe la ricezione e la trasmissione (consegna di informazioni) dalle piattaforme di ricognizione aerea.

La missione principale del sistema Krasuha-4 è quella di disturbare i radar degli aerei da ricognizione con equipaggio (RC-135V, P-8A Poseidon e E-8C JSTARS), degli aerei di preallarme E-3 AWACS e degli aerei da ricognizione senza pilota (US RQ-4B Global droni falco). Il Krasuha-4 disturba anche i satelliti radar da ricognizione militare statunitense Lacrosse e Onyx.

L’incapacità degli aerei da ricognizione della NATO di avvertire l’Ucraina di un imminente attacco aereo russo costringerà gli ucraini a mantenere operativi i radar delle loro batterie di missili AA. Che i russi possono neutralizzare dal cielo con missili anti-radar.

Valentin Vasiliscu

Fonte: Reseau international

Traduzione: Gerard Trousson