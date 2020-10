I Siriani sono diventati “carne da cannone” per le guerre della Turchia in patria e all’estero

Le affiliazioni dei gruppi di opposizione siriani sono sempre state colorate e il loro comportamento è cambiato a seconda delle loro lealtà e degli operatori. Tuttavia, i leader delle fazioni dei gruppi armati dichiarano di essere presenti per proteggere gli interessi della Turchia dentro e fuori i territori siriani, questo non è più lealtà o scolorimento, ma piuttosto un abbandono della loro Siria.

Il mondo – Kashkool

Il mondo oggi è preoccupato per lo scontro tra Armenia e Azerbaigian sulla regione del Karabakh, e quello che più preoccupa i Paesi entrati nella linea di crisi è il trasferimento da parte della Turchia di gruppi armati di opposizione siriana in Azerbaigian, a prescindere dai diritti di qualsiasi partito nel conflitto armeno-azerbaigiano, sembra che i morti siano prevalentemente siriani .

Ieri, l’opposizione “Syrian Observatory” ha annunciato che 28 militanti siriani affiliati alla Turchia sono stati uccisi durante le battaglie in corso tra l’esercito armeno e quello azero nella regione del Karabakh.

L’osservatorio ha affermato che “i morti sono tra gli oltre 850 combattenti siriani trasferiti dalla Turchia nella regione contesa, dalla scorsa settimana, e stanno combattendo con le forze azere nel Nagorny Karabakh, dall’inizio degli scontri con l’Armenia”.

Una settimana fa, quando è divampato il conflitto tra Armenia, Ziad Haji Obeid, il comandante della milizia dell’Esercito Nazionale (il nuovo nome della Milizia Libera e di alcune delle fazioni che si sono unite a lui sotto il patrocinio turco), ha affermato che l’esercito turco ha il suo vantaggio sulle fazioni nella sua guerra contro l’esercito siriano (l’esercito nazionale del paese e il suo protettore ufficiale), confermando che ” proteggeremo gli interessi della Turchia dentro e fuori i territori siriani”, annunciando l’invio di truppe in Azerbaigian e, prima ancora, in Libia.

La questione di questi gruppi armati è uscita dalla loro mera lealtà e questi hanno iniziato a combattere su tutti i fronti a beneficio della Turchia, non come partner come affermano, ma come mercenari. Muoiono in Azerbaigian senza motivo e in Libia senza motivo. Riceveranno petrolio libico ?! Certo che no … E non è meglio per loro portare l’occupante americano fuori dal loro paese e ottenere il petrolio siriano? Il petrolio del loro paese.

Mercenari filo turchi

Questi miliziani, che hanno distrutto il loro Paese e ucciso i soldati del loro esercito nazionale e distrutto le sue capacità militari, invece di delinquere potrebbero dedicarsi alla riconciliazione e al dialogo, sanno qualcosa di Karadagh e dove si trova ?! Niente, ma alcuni di loro non sapevano pronunciare correttamente il proprio nome.

Coloro che affermavano di lottare per la libertà e la democrazia (come si diceva in Occidente) contro il governo di Bashar al-Assad, e coloro che oggi governano il popolo in nome di al-Qaeda a Idlib e in nome dell’ISIS nel resto delle regioni, non sono siriani e non meritano questa denominazione. I veri siriani sono quelli che combattono per difendere la loro patria da terroristi e da invasori.

Fonte: AL Alam

Traduzione: Fadi Haddad