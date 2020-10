I sionisti arabi estendono un’ancora di salvezza alla destra israeliana

da Redazione

di Sari Messenger

In un momento in cui Netanyahu celebra la normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain, decine di migliaia di israeliani manifestano ogni settimana per chiedere le sue dimissioni, tra la popolarità in declino e una crepa nella sua posizione nel campo della destra. La polizia israeliana ha anche presentato 3 casi di corruzione governativa e finanziaria contro di lui negli ultimi tre anni e ha interrogato varie personalità a lui legate, inclusi due ex assistenti governativi e ministri.

La chiusura dei manifestanti all’ingresso dell’aeroporto Ben Gurion di Lod , di fronte a Netanyahu mentre questi si stava recando a Washington per firmare accordi con Al Nahyan e Al Khalifa, indica che gli israeliani non sono interessati a questa normalizzazione e focalizzano la loro attenzione sulla pianificazione dei debiti e sul pagamento delle bollette e sull’aggravarsi della crisi economica.

Tel Aviv sta assistendo a violenti scontri tra i manifestanti israeliani e la polizia israeliana di occupazione, che hanno portato all’arresto di almeno 300 manifestanti e al ferimento di 100 manifestanti, ma nessuno al mondo muove un dito per loro, e se questi moti accadessero in Iran, ad esempio, il mondo sarebbe insorto e non si sarebbe fermato nel condannare la repressione. Nel caso di Israele i media occidentali occultano le notizie scomode.

Nei giorni scorsi sono scoppiati scontri violenti dopo che più di 10.000 israeliani hanno manifestato in “Piazza Rabin”, in segno di protesta contro il deterioramento delle condizioni economiche e l’alto tasso di disoccupazione che ha superato il 20%, con centinaia di migliaia di imprenditori rimasti senza lavoro e interessi di libero scambio bloccati per la crisi.

La manifestazione di protesta è arrivata con il continuo declino dell’economia in “Israele”, soprattutto nel settore dei servizi di intrattenimento, ristoranti e lavori gratuiti, mentre il governo israeliano dovrebbe approvare nella sua riunione settimanale il nuovo piano economico di 90 miliardi di shekel e l’estensione del periodo di pagamento dei sussidi di disoccupazione fino a giugno dell’anno. Il prossimo.

Proteste di cittadini israeliani contro Netanyahu

Secondo i dati ufficiali, più di 847.000 cittadini israeliani sono ancora disoccupati, oltre a centinaia di migliaia di lavoratori autonomi e precari, soprattutto nei settori del turismo, dei ristoranti, dei cabaret e dei viaggi, che hanno perso il lavoro o sono stati costretti a chiudere i negozi a seguito delle istruzioni del Ministero della Salute per fermare la diffusione della pandemia Corona virus.

Con questi gravi problemi interni all’entità di occupazione, i regimi tribali del Golfo sono accorsi per salvare Netanyahu dalla sua crisi attraverso miserabili accordi. Bin Zayed e Al Khalifa (sceicchi degli Emirati e del Bahrain) cercano di ritardare il collasso interno dell’entità sionista e Netanyahu esagera la dimensione del risultato storico raggiungendo accordi di normalizzazione, anche se le ragioni sono comprensibili. Commercianti e uomini d’affari che sono crollati, titolari di mutui che non saranno in grado di rimborsare e inquilini che saranno sfrattati dalle loro case, sono un problema da cui distrarre l’attenzione.

In questo contesto, l’affermazione di Mohammed bin Zayed secondo cui l’apertura delle relazioni tra Tel Aviv e Abu Dhabi è motivo per congelare l’annessione, mentre il mondo intero sa che il congelamento non è legato all’eroismo immaginario dei governanti degli Emirati, ma piuttosto a una crisi interna israeliana che Netanyahu e Benny Gantz non sono stati in grado di risolvere.

Proteste di cittadini israeliani

Gli Emirati Arabi Uniti sperano di acquistare qualche F-35 dagli Stati Uniti, che non li venderanno per diversi motivi, il più importante dei quali è il timore della caduta del governo Al Nahyan e della possibilità che questi aerei cadano nelle mani degli iraniani, e questo significa che non hanno speranza per la sopravvivenza del governo di Al Nahyan.

Il revisore interno della situazione di “Israele” non è sorpreso dalle parole della guida iraniana, Ali Khamenei, che 5 anni fa aveva detto: “Israele scomparirà entro 25 anni” e ha aggiunto che ciò significa “la rimozione di quello stato e dell’entità imposta, e che il popolo palestinese sia identificato tra musulmani, cristiani ed ebrei”. …con un suo governo. “



Fonte: Al-Mayadeen Net

Traduzione: Fadi Haddad