I servizi USA tentano di uccidere Lukashenko e i suoi figli per un cambio di regime in Bielorussia. L’FSB russo sventa il complotto e arresta gli esecutori

da Redazione

Doveva essere una nuova “eliminazione mirata” tipo quella del generale iraniano Soleimani effettuata lo scorso anno a Baghdad e l’operazione era finalizzata a decapitare il governo bielorusso e permettere un golpe e un cambio di regime a Minsk, in Bielorussia, paese considerato troppo vincolato a Mosca.

E’ andata male visto che il serivizio di sicurezza russo ha intercettato le comunicazioni e neutralizzato gli esecutori del piano.

La clamorosa rivelazione è arrivata oggi dallo stesso Lukhashenko. Il presidente Bielorusso Lukashenko ha accusato oggi la leadership americana di aver tentato di uccidere lui ei suoi figli

Lukashenko ha annunciato l’arresto di un gruppo che stava pianificando un attentato alla vita sua e dei suoi figli. Secondo lui, questo gruppo era direttamente collegato ai servizi di intelligence statunitensi.

Il presidente bielorusso ha detto che il politologo Feduta, il leader del partito Kostusev e l’avvocato Zenkovich sono stati arrestati a Mosca dopo essersi rivolto al direttore dell’FSB ea Putin.

Lukashenko ritiene che il compito di eliminarlo, stabilito dai servizi speciali statunitensi, sia stato approvato dalla massima leadership politica americana.

Alexander Lukashenko

Lukashenko ha anche affermato che in una recente conversazione con Biden, Putin ha sollevato la questione della preparazione di un tentativo di omicidio da parte dei servizi speciali statunitensi nei confronti del presidente della Bielorussia e dei suoi figli, ma non ha ricevuto risposta.

Secondo le informazioni ricevute dai partner bielorussi, in chat private di uno dei messaggeri, Yuri Zenkovich e Alexander Feduta, gli arrestati, hanno organizzato una discussione su un piano per una ribellione armata in Bielorussia e hanno deciso di tenere un incontro personale a Mosca con i generali orientati all’opposizione degli Armati della repubblica. Forze.

All’arrivo di Zenkovich a Mosca, dopo consultazioni negli Stati Uniti e in Polonia, l’incontro si è svolto nell’ufficio di uno dei ristoranti della capitale. Durante l’incontro, i congiurati hanno detto ai “generali bielorussi” che per la riuscita attuazione del loro piano, era necessario eliminare fisicamente quasi l’intera dirigenza della repubblica.

Forze di sicureza russe (FSB)



I cospiratori avevno dettagliato un piano per un colpo di stato militare, in particolare, compreso il sequestro di centri radiofonici e televisivi per trasmettere il loro appello alla popolazione, bloccando le truppe interne e le unità di polizia antisommossa fedeli all’attuale governo della capitale.

Si stava preparando un arresto completo del sistema elettrico della Bielorussia per ostacolare le azioni del potere e delle forze dell’ordine, si presumeva che alcune formazioni armate avrebbero iniziato la fase attiva.

L’obiettivo finale era cambiare l’ordine costituzionale della Bielorussia con l’abolizione della presidenza e l’imposizione della leadership del paese al “Comitato per la riconciliazione nazionale”, afferma il rapporto.

Situazione in attesa di sviluppi……..

Fonti: Ria.ru – Rusvesna.ru

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov