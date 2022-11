I servizi di Intelligence Israeliani studiano il drone suicida iraniano Shahad 136 e lanciano l’allarme

Il test del drone suicida Shahad 136 negli Stati Uniti rivela che lo Shahad 136 ha la capacità di volare dall’Iran a qualsiasi punto in Israele, sorvolarlo per diverse ore e al momento giusto attaccare.

Il 22 ottobre, le fonti militari di Tikdaba hanno riferito che l’intelligence americana ha portato dall’Ucraina agli Stati Uniti parti del drone suicida iraniano Shahed-136 per sviluppare un sistema d’arma contro di questo.

“Ottenere il modello del drone iraniano è ora un priorità assoluta dell’intelligence”, ha detto una fonte americana di alto livello. Ora si scopre che gli americani hanno ottenuto diversi droni suicidi completi.

Venerdì 4.11, fonti americane riportano alcune delle loro scoperte dopo che l’ispezione delle parti dei droni iraniani è stata completata.

I test mostrano che il motore del drone suicida è prodotto in Cina dalla società cinese Beijing MicroPilot Flight Control Systems , che ha copiato la struttura del motore dalla società tedesca Limbach Flugmotoren, mentre il motore dello Shahed-131 il drone suicida, che è in uso operativo dall’esercito russo, è prodotto in Iran. Il motore dello Shahad 136 ha una potenza di 50 cavalli ed è alimentato a benzina, che gli consente di volare per un’autonomia di diverse migliaia di chilometri.

In altre parole, Shahed 136 ha la capacità di volare dall’Iran a qualsiasi punto in Israele per sorvolarlo per diverse ore e al momento giusto per attaccarlo.

Il prezzo di produzione di ciascuno di questi droni è compreso tra 20.000 e 30.000 dollari.La

Cina fornisce anche all’Iran informazioni tecniche occidentali su come costruire droni suicidi, che probabilmente ha ottenuto attraverso i suoi sistemi di spionaggio in Occidente, in particolare negli Stati Uniti.

L’ispezione americana ha rivelato che parti dei droni suicidi Shahed-136 e Mohajer-6 sono parti che l’Iran ha ottenuto dagli Stati Uniti e dai paesi dell’Europa occidentale.In particolare, si tratta di sistemi che rendono il drone e il suo sistema d’arma preciso e colpire il bersaglio. Questi sistemi consentono di colpire con alta precisione.

Altri paesi occidentali in cui gli iraniani hanno ottenuto parti e sistemi dei droni suicidi sono: Austria, Gran Bretagna e Germania.Per ottenere queste parti, l’Iran ha stabilito reti di acquisto in questi paesi, che ora che queste informazioni sono arrivate dagli Stati Uniti , i servizi di intelligence britannici, tedeschi e austriaci stanno lavorando per individuarli e smantellarli.

La preoccupazione regna in Israele anche alla luce dell’ultimo lancio del missile iraniano che ha portato nello spazio, in orbita a 500 km. dalla terra. Questo è considerato da Israele un messaggio destinato al governo di Tel Aviv che deve considerare la possibilità dell’Iran di utilizzare missili balistici a lunga gittata. Diventa sempre piu’ difficile per Israele progettare un attacco contro l’Iran che avrebbe conseguenze imprevedibili.

Fonti riservate